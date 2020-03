Cartelera de la TV cubana

Título: El go en Cuba Llamado Igo (japonés) , Weiqi (chino) o Baduk (coreano) , el go es considerado como una de las más antiguas artes marciales orientales. En Cuba ha ganado adeptos, contando incluso con una Federación. Conocer sobre este juego de tablero, constituye un saber más para nuestra cultura general, incluso una posibilidad a contemplar como práctica sana para jóvenes y adolescentes. Especialistas: Rafael Alberto Torres (Presidente de la Academia cubana de Go) y Jaime Cedeño, Profesor de la Academia cubana de Go. Invitados: Roddi Merino Pérez, Dtor. Cuarteto de saxofones: Todo incluido Música 1. Funky Room 2. Panorama Autor: Kadir González Zona de Intercambio Transmisión: Estreno