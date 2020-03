Cartelera de la TV cubana

OPERACIÓN HURACÁN Título original: The hurricane heist. Director: Rob Cohen Estados Unidos / 2018 / 100 min. / Acción-Thriller / Rep. / Subt. Reparto Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten. Una banda de ladrones intenta realizar un ambicioso robo al Tesoro de Estados Unidos para hacerse con un botín de 600 millones de dólares. Mientras tanto, un huracán categoría 5 se acerca al lugar. Transmisión: RTX

EN LO ALTO DE LA HIERBA Título original: In the tall grass Canadá / 2019 / 102 min. / Terror / Est. / Dob. Dirección: Vincenzo Natali Reparto: Laysla De Oliveira, Avery Whitted, Patrick Wilson. Cuando Becky y Cal oyen el llanto de un niño pidiendo ayuda, ambos se adentrarán en un gran campo de hierba alta en Kansas, donde quedarán atrapados por una fuerza siniestra que les desorienta y les separa. Aislados del mundo y sin posibilidad de escapar del control del campo, pronto descubren que lo único peor que estar perdido es ser encontrado. Completamiento: ¿Cómo es la vida de un perro policía? (0: 13: 10) Transmisión: RTX