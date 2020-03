Cartelera de la TV cubana

EL GANGSTER, EL POLICÍA Y EL DIABLO Título original: The gangster, the cop, the devil 2019 / 107 min / Corea del Sur / Acción / Est. Dirección: Lee Won-Tae Reparto: Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol, Kim Sung-kyun Un jefe de la mafia (Ma Dong Seok) y un oficial de policía responsable de un sanguinario comando (Kim Moo Yeol) tendrán que dejar a un lado sus diferencias para unirse en la persecución de un asesino de nombre K (Kim Sung Kyu) . Transmisión: Estreno

EN EL CORAZÓN DEL MAR Título original: In the heart of the sea Estados Unidos / 2015 / 121 min. / Acción / Rep. Dirección: Ron Howard Reparto: Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy. En el invierno de 1820, Owen Chase (Hemsworth) y otros marineros de la tripulación del Essex sobrevivieron en alta mar en durísimas condiciones después de que el barco chocara con una enorme ballena blanca. Owen, obsesionado con la idea de dar caza al cetáceo, se enfrentó a las tormentas, al hambre y a la desesperación. Inspirada en la historia real en la que se basó Herman Melville para escribir el famoso relato ‘Moby Dick’. No necesita completamiento.