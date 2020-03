Cartelera de la TV cubana

UN CIUDADANO EJEMPLAR Título original: Law abiding citizen Estados Unidos / 2009 / 108 min. / Subt. Dirección: F. Gary Gray Reparto: Gerard Butler, Jamie Foxx, Colm Meaney Clyde Shelton (Gerard Butler) es un hombre que lo ha perdido todo: diez años atrás su mujer y su hija fueron b lmente asesinadas, pero el verdadero criminal no fue condenado. El responsable de esta injusticia es Nick Rice (Jamie Foxx) , el ambicioso ayudante del fiscal del distrito, que hizo un pacto con el abogado de uno de los asesinos. Pero Clyde no ha olvidado lo sucedido, y ha esperado todo este tiempo para poder llevar a cabo su venganza implacable. Completamiento: Ciudad vieja de Quebec (0: 09)

UNA PELEA CUBANA CONTRA LOS DEMONIOS Cuba / 1972 / 130´ / Drama / Rep. / B-N Dirección: T. G. Alea. Reparto: Reynaldo Miravalles, Raúl Pomares, Vicente Revuelta. En 1672, revolucionarios cubanos organizan un levantamiento contra las tropas españolas que ocupan el país. Copia restaurada. Transmisión: Estreno EDUCATIVO 08:30AM UPT: Inglés 09:40AM Revista Pioneril Secundaria Básica: Explorador de corazón. 10:00AM Al mundo Laboral: Industria ligera. 10:20AM Educación Plástica 2do: Un barco llegando al puerto. 014 10:50AM Historia de Cuba 6to: Aquí Radio Rebelde. 014 11:10AM Inglés de 5to: En mi pueblo hay. . . Parte I. 064 11:30AM Educación Artística de 7mo: El cine Cubano. 002 12:00PM Telecentros 01:00PM NTV 02:00PM Revista Pioneril Secundaria Básica: Explorador de corazón. 02:20PM Historia de Cuba 6to: Aquí Radio Rebelde. 014 02:40PM Educación Plástica 2do: Un barco llegando al puerto. 014 03:10PM Ciencia y vida del Nivel M. S: La vulnerabilidad del patrimonio construido. 03:30PM De Cuba soy Nivel M. S: Ideal de Independencia del pueblo cubano, tradición patriótica. 03:50PM Al mundo Laboral: Industria ligera. 04:10PM Cartelera Escolar: Principales propuestas televisivas del canal para los diferentes niveles de educación. 04:30PM Congruencias: LA ADOLESCENCIA ¿REBELDE SIN CAUSA? 05:00PM Telecentros 06:30PM Revista Tengo Algo Que Decirte: Tema: Manejo de la información en la red Sinopsis: En el ciber espacio hay que andar con cautela ya sea para aprender a proteger información personal, como para hacerse eco de fakenews e información no válida. Sección: Callejeando, Flashazos (Fakenews) Invitados: Max Barbosa, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. 07:00PM Ecos: UN MARAVILLOSO DIA EN LA TIERRA PARTE I: Un increíble viaje que nos revela el impresionante poder del mundo natural. En un solo día, seguiremos al sol desde las más altas montañas a las más remotas islas, de las selvas exóticas a las junglas urbanas. este documental demuestra como cada día está lleno de más maravillas de las que puedes imaginar. 07:30PM Serie extranjera: Inhumanos. Cap. 9 08:00PM NTV: Con lengua de Señas. 08:30PM Diálogo Abierto: Concierto del Coro Madrigalista de Santiago de Cuba en su aniversario 60. 09:00PM Bravo: OJOOO 10:00PM La Otra Mirada: ROBERT RAUSCHE. Milton Ernest ” Robert ” Rauschenberg fue un pintor y artista gráfico estadounidense cuyas primeras obras anticiparon el movimiento del arte pop. Rauschenberg es bien conocido por sus ” cosechadoras ” de la década de 1950, en las que se emplearon materiales y objetos no tradicionales en varias combinaciones. Rauschenberg fue pintor y escultor, y las cosechadoras son una combinación de ambas, pero también trabajó con fotografía, grabado, fabricación de papel y performance. cierre Mesa Redonda (rtx) EDUCATIVO 2 09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. Transmisión: En Vivo 04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO Voltron -Cinco pilotos se unirán para pilotear a los mechas y formar al gran Voltron con el objetivo de salvar la galaxia del malvado emperador Zarkon -Zorro Su identidad es secreta y día a día lucha contra los mismos delincuentes de la ciudad. Su mayor enemigo es el alcalde Martínez Transmisión: RTX 05:30PM DE TARDE EN CASA La piña: reina de las f s Sps: La Piña, la reina de las f s, es un libro de cocina muy sugerente, escrito por tres reconocidos Chefs de la provincia de Ciego de Ávila, uno de los libros presentados por la editorial Arte Chef y que mereció reconocimiento en los Premios Gourmand. Transmisión: Estreno 06:30PM TODO LISTO Cartelera con las principales propuestas televisivas del canal en la semana. Transmisión: Estreno 06:45PM SIGNOS Rumbaut Rodríguez. Transmisión: RTX 07:00PM ONDA RETRO 27 años, la edad maldita. Sinopsis: Selección sui géneris para ésta semana. Algo común en éstos músicos, el haber muerto a los 27 años. Por eso se le conoce como la edad maldita. Canciones. – Got a faeling -Live at Woodstock -Ball and Chain -Mercedes Benz -Love me two times Transmisión: RTX 07:30PM MÁS QUE DOS FELIX PÉREZ SINOPSIS: DESTACADO actor y Director de la TV cubana. Premio Nacional TV 2019. Transmisión: RTX 08:00PM NOTICIERO NACIONAL El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. Transmisión: En Vivo 08:30PM NOTICIERO CULTURAL La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. Transmisión: Estreno 09:00PM PROGRAMACIÓN DE TELESUR Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. Transmisión: En Vivo MULTIVISION 06:29AM CARTELERA 06:30AM HOLA CHICO Tira: El café de Butterbean, Mr. Magoo, Enchantimals. 07:11AM JINGLE KIDS Título: Vestido de princesa. 07:22AM DOCUMENTAL Título: África imparable. El Sahara. Sinopsis: El mayor desierto del mundo que cubre 1 / 3 de todo el continente africano, uno de los lugares más calientes y secos de la tierra. 08:06AM UTILISIMO FIESTA EN CASA Tema: TIKIS DE MADERA. 08:31AM DOCUMENTAL Título: Cuerpos asombrosos. 09:15AM SIENTE EL SABOR Tema: SABOR A MILPA. 09:40AM DOCUMENTAL Título: Hospital de pingüinos. Sinopsis: Cuidados y atenciones con los pingüinos para evitar que se extinga la especie. 10:04AM DESDE EL ACTOR STUDIO En el escenario del Actors Studio de Nueva York, James Lipton tiene como invitado al afamado actor TED DANSON. En esta entrevista conoceremos sus pensamientos más profundos acerca del arte de la actuación y el rodaje de filmes. 10:46AM SET Y CINE SIENDO POIROT Monográfico sobre el personaje Hércules Poirot. 11:42AM ANTES Y DESPUES Talento: Marc Anthony- Nadie como ella- Tu vida en la mía 11:53AM ASI ES CHINA TÍTULO: Manjares de toda China. La ciudad llena del aroma del escabeche. SINOPSIS: La comida tradicional china es considerada un arte milenario, solo transmitida entre aquellas familias conocedoras de las grandes e históricas recetas. En cada pueblo antiguo chino existe un sabor peculiar que los identificará por siempre. Hoy saboreamos el sabor especial y el aroma de la ciudad del escabeche. 12:22PM FACILISIMO Tira: Bubu y las lechucitas, Leo el explorador, Art Attack. 01:08PM SERIE INFANTIL JOVENES TITANES Cap. 1 01:30PM SERIE EVERWOOD 3 TEMP Cap. 19 02:13PM DOCUMENTAL Título: Pitbull y convictos. Jordan. Sinopsis: Jordan es una perra tímida muy dulce, tiene necesidades especiales. 03:00PM SERIE HISTORIAS DE AMOR DE FUKUOKA Cap. 5 04:00PM CARTELERA 04:01PM DOCUMENTAL Título: África imparable. El Sahara. Sinopsis: El mayor desierto del mundo que cubre 1 / 3 de todo el continente africano, uno de los lugares más calientes y secos de la tierra. 04:45PM ENTREVISTA TÍTULO: David Coria, bailaor español. SINOPSIS: Pasa el rato con reconocidas personalidades de la cultura latinoamericana y europea. Políticos, deportistas, artistas, gente de las más variadas esferas, quienes cuentan historias de su vida. 05:10PM SERIE INFANTIL JOVENES TITANES Cap. 1 05:33PM HOLA CHICO Tira: El café de Butterbean, Mr. Magoo, Enchantimals. 06:14PM JINGLE KIDS Título: Vestido de princesa. 06:25PM FACILISIMO Tira: Bubu y las lechucitas, Leo el explorador, Art Attack. 07:11PM CALABACITA 07:12PM DOCUMENTAL LATINOAMERICANO TÍTULO: De donde hay un río. Cap 11 SINOPSIS: Televisión Serrana es el impulso y energía para la creación, es una comunidad audiovisual, una mirada autentica, pero, sobre todo, es una voz que cuenta las historias de una Cuba profunda. Acompáñenos en una nueva temporada en donde hay un río. 07:37PM ANTES Y DESPUES Talento: Marc Anthony- Nadie como ella- Tu vida en la mía 08:43PM SERIE THE GLADES 1 TEMP CAP. 8 09:26PM SERIE EL RESIDENTE 2ª TEMP Cap. 13 10:10PM SERIE EVERWOOD 3 TEMP Cap. 19 10:53PM CARTELERA 10:54PM SERIE HISTORIAS DE AMOR DE FUKUOKA Cap. 5 Sinopsis: El mayor desierto del mundo que cubre 1 / 3 de todo el continente africano, uno de los lugares más calientes y secos de la tierra. 02:07AM UTILISIMO FIESTA EN CASA Tema: TIKIS DE MADERA. 02:32AM ANTES Y DESPUES Talento: Marc Anthony- Nadie como ella- Tu vida en la mía 02:43AM SERIE HISTORIAS DE AMOR DE FUKUOKA Cap. 5 03:35AM ASI ES CHINA TÍTULO: Manjares de toda China. La ciudad llena del aroma del escabeche. SINOPSIS: La comida tradicional china es considerada un arte milenario, solo transmitida entre aquellas familias conocedoras de las grandes e históricas recetas. En cada pueblo antiguo chino existe un sabor peculiar que los identificará por siempre. Hoy saboreamos el sabor especial y el aroma de la ciudad del escabeche. 04:05AM DOCUMENTAL Título: Hospital de pingüinos. Sinopsis: Cuidados y atenciones con los pingüinos para evitar que se extinga la especie. 04:27AM DOCUMENTAL Título: Cuerpos asombrosos. 05:10AM SERIE EL RESIDENTE 2ª TEMP Cap. 13 05:55AM ENTREVISTA TÍTULO: David Coria, bailaor español. SINOPSIS: Pasa el rato con reconocidas personalidades de la cultura latinoamericana y europea. Políticos, deportistas, artistas, gente de las más variadas esferas, quienes cuentan historias de su vida. CANAL CLAVE 09:00AM CUBANOS EN CLIP NO. 446 Anacaona Leoni Torres & Rosario Osamu & Orland Max Majela & Peter Nieto Roxy Fonseca 10:00AM QUE LA MUSICA NO FALTE Programa con Ela Ramos, David Blanco y Manolito Simonet. Ela explica qué es Bis Music y lo que ha hecho en 25 años como cantera del disco cubano en el mundo. Manolito y David hablan de sus carreras y de su vínculo con la disquera Transmisión: RTX 10:30AM MOVIENDO CASABE Transmisión: RTX 11:00AM TODO MÚSICA Pedro Junco: La música de un documental. 11:30AM TROVA TV TONY AVILA CONTENIDO: Un breve recorrido por la música más reciente del cantautor. 12:00PM LOS 12 MEJORES Los 12 Mejores 20160626 (019) VA0 Holy, G-Eazy x Bebe Rexha, Zayn, Justin Bieber, Rihanna entre otros. 01:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 446 Anacaona Leoni Torres & Rosario Osamu & Orland Max Majela & Peter Nieto Roxy Fonseca 05:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 446 Anacaona Leoni Torres & Rosario Osamu & Orland Max Majela & Peter Nieto Roxy Fonseca 09:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 446 Anacaona Leoni Torres & Rosario Osamu & Orland Max Majela & Peter Nieto Roxy Fonseca 10:00PM DOCUMENTAL -Navegando en un pentagrama T: 51: 21 Acercamiento a la vida y obra del músico Manuel Galbán Torralbas. -La rumba. Oscar Valdés. T: 55: 59 Documental dedicado a la rumba como género musical y a su evolución y desarrollo. CARIBE Lagunas y cascadas del caribe. 02:30AM SEÑAL DE RUSIA TODAY. 03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL. 05:30AM TELESUR NOTICIAS. 06:00AM ENLACE NACIONAL 06:30AM NOTICIERO CULTURAL 07:00AM MESA REDONDA. 08:00AM NTV EMISION ESTELAR. 08:30AM MUNDO WEB. 08:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales. 09:00AM 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva. 09:30AM EL MUNDO AHORA. 10:00AM CARIBE Noticias. 10:15AM RT. DOCUMENTAL. Miami: sexo, mentiras y vidas rotas. 10:40AM EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región) 10:45AM ACTUALIDAD INFORMATIVA. Ronda informativa de televisoras internacionales. 11:00AM ARTE 11. Compendio informativo cultural. 11:30AM CARIBE Noticias.