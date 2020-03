Cartelera de la TV cubana

Título: La Casa Vieja Autor: Abelardo Estorino Música: Juan Antonio Leyva Guión y Dirección: María de los Ángeles Núñez Jauma Sinopsis: Un Arquitecto portador de un defecto físico, la cojera, pero libre de minusvalía éticas ha regresado a la casa vieja de su infancia para acompañar al padre, conjuntamente con su familia, en su larga y triste agonía. Entre el lento morir y la muerte definitiva del anciano ocurren enfrentamientos postergados, nuevos, y algunas afloran. Durante su breve estancia en esa casa que simboliza la doble moral Transmisión: Estreno EDUCATIVO 08:30AM UPT: Ortografía. 09:40AM “DEBER Y ACTUAR” Cívica 7mo: La educación y la cultura en la Constitución. 10:00AM “Técnicos del futuro”: Artesanía. 033 10:20AM Educación Plástica 3ero: Rollitos de papel y más. 014 10:50AM Revista Pioneril Primaria: Por los senderos de la naturaleza. 11:10AM Inglés 6to: Así son mis juguetes. Parte II. 058 11:30AM La Historia en Imágenes Nivel M. S: Julio Antonio Mella: un paradigma. La Película Mella. 001 12:00PM Telecentros 01:00PM NTV 02:00PM Para ti maestro: Las Escuelas Pedagógicas. 02:20PM Revista Pioneril Primaria: Por los senderos de la naturaleza. 02:40PM Educación Plástica 3ero: Rollitos de papel y más. 014 03:10PM “Creciendo” Nivel M. S: Dinero o amor. 03:30PM “Aprender jugando” 2do: El que ahorra siempre tiene. 063 03:50PM “Técnicos del futuro”: Artesanía. 033 04:10PM Tiempo de Campeones: Clase 23. 04:30PM Cercanía: MUESTRA JOVEN ICAIC. 05:00PM Telecentros 06:30PM Tengo Algo Que Decirte: OJOOO. 07:00PM La Tarea: Miedo ¿Cómo usarlo? 07:30PM Serie extranjera: Perdidos en el espacio. Cap. 9 08:00PM NTV: Con lengua de Señas. 08:30PM Presencia: PROFESOR MIGUEL BARTELECHEA HISTORIA. 08:45PM Para Leer mañana: Rafael de Águila. 09:00PM Televisando la Radio: Programación de los fines de semana. 09:30PM Letra fílmica: El sistema solar Título original El sistema solar Año 2017 Duración 89 min. País: Perú Dirección Bacha Caravedo, ChinónHigashionna Guion Bacha Caravedo (Obra: Mariana de Althaus) Reparto Gisela Ponce de León, Javier Valdés, Adriana Ugarte, César Ritter, Sebastián Zamudio Género Comedia. Drama Sinopsis La noche de Navidad, Leonardo del Solar, el patriarca de la familia, llega a su antigua casa de Lima con su actual compañera, Inés, que fue durante un tiempo la novia de su hijo Pável. Edurne, hija de Leonardo, anuncia que está embarazada y sin pareja, y que necesita un adelanto de la herencia. Puli, el hijo de Pável, un niño muy especial, les observa. El reencuentro se convertirá en una sucesión de reproches, tensiones al límite, sorprendentes revelaciones y, tal vez, en una reconciliación. Mesa Redonda (rtx) EDUCATIVO 2 09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. 04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO Voltron -Cinco pilotos se unirán para pilotear a los mechas y formar al gran Voltron con el objetivo de salvar la galaxia del malvado emperador Zarkon -Zorro Su identidad es secreta y día a día lucha contra los mismos delincuentes de la ciudad. Su mayor enemigo es el alcalde Martínez Transmisión: RTX 05:30PM DE TARDE EN CASA Cuando llega un hermanito Sps: El programa abordará cuando llega un hermanito a la familia y cómo preparar al niño ante este acontecimiento. Se ofrecerán herramientas para que el niño asuma el evento de forma saludable. Transmisión: Estreno 06:30PM GENERACIÓN CERO Música lirica Transmisión: RTX 07:00PM LA DE LAS ESPECIES PIMENTÓN Transmisión: RTX 07:25PM HASTA SIEMPRE COMANDANTE Programa 30 07:30PM TANDA ÚNICA Transmisión: Estreno 08:00PM NOTICIERO NACIONAL El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. 08:30PM NOTICIERO CULTURAL La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. 09:00PM TELESUR Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. MULTIVISION 06:29AM CARTELERA 06:30AM HOLA CHICO Tira: Little Charmers, Ricky Zoom, Supermonstruos. 07:11AM JINGLE KIDS TEMA: El villano más querido. 07:22AM DOCUMENTAL Título: El gran tiburón de Madagascar. Sinopsis: Con la tecnología más moderna. Un equipo de investigadores realiza una expedición y encuentra cara a cara al depredador más temido del océano. 08:02AM UTILISIMO Actívate Tema: ENTRENAMIENTO EN CASA. 08:25AM DOCUMENTAL Título: Ciencia al rescate. Sinopsis: Andy Quitmeyer, viaja a la selva del Pacífico provisto de tecnología común y conocimientos de ciencia básica que le permitirán sobrevivir en esa zona pantanosa expuesto a numerosos peligros y regresar a la civilización. 09:08AM COSMÉTICA NATURAL Tema: SERUM PARA PUNTAS ABIERTAS. 09:31AM DOCUMENTAL Título: Desde el zoológico. Osos negros. Sinopsis: Documental sobre los cuidados y atenciones con los osos negros del zoológico de Guadalajara, México. 09:55AM CINEVISION DEJATE QUERER (PLAYING IT COOL) EEUU / COMEDIA / 2014 / TIEMPO REAL: 1 33 53 DIRECTOR: JUSTIN REARDON INT: CHRIS EVANS MICHELLE MONAGHAN ANTHONY MACKIE PLAZA AUBREY Yo (Evans) es un guionista que quiere escribir películas de acción, pero su agente, Bryan (Mackie) , quiere que primero escriba una comedia romántica. Sin embargo, no cree en el amor y le resulta difícil escribir sobre el romance. Pero cuando la conoce (Monaghan) , se enamora de ella, solo para descubrir que ella ya está comprometida con Stuffy (Gruffudd) . 11:30AM DOCUMENTAL TÍTULO: Bolshói: ‘Pas de deux’ brasileño 1 parte. SINOPSIS: Por extraño que parezca, la ciudad brasileña de Joinville puede considerarse uno de los centros del ballet ruso. CANAL CLAVE 09:00AM CUBANOS EN CLIP NO. 447 Annalie López Tumbao Habana Abel Geronés & Buena fe The Shepal Caro Band 10:00AM GRANDES DEL PENTAGRAMA Pablo Milanés Transmisión: RTX 10:30AM LUSOFONÍA Cantores africanos en la música lusófona: una mirada a aquellas voces que han marcado la cultura lusófona desde el continente africano. Transmisión: Estreno 11:00AM SIN LÍMITES Maykel Blanco desde el prado habanero (Caribe Girls, Denver) Transmisión: Estreno 11:30AM MÚSICA TOP Programa 7 The Weeknd Marron 5 Selena Gomez Shawn Mendes Pentatonix Transmisión: RTX 12:00PM HORA ROCK Programa 58 (Hora Rock 058) THE ROLLING STONE- METALLICA- COLD. Transmisión: Estreno 01:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 447 Annalie López Tumbao Habana Abel Geronés & Buena fe The Shepal Caro Band 02:00PM GRANDES DEL PENTAGRAMA Pablo Milanés Transmisión: RTX 02:30PM LUSOFONÍA Cantores africanos en la música lusófona: una mirada a aquellas voces que han marcado la cultura lusófona desde el continente africano. TALENTO: Mônica Salmaso, vocalista / Cláudio Cruz, violinista / Banda “Mantiqueira” / Coro y Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo (OSESP) / John Neschling, director. / Transmisión: Estreno CARIBE 01:00AM NTV DEL MEDIODIA. 02:00AM DOCUMENTAL. 02:30AM SEÑAL DE RUSIA TODAY. 03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL. 05:30AM TELESUR NOTICIAS. 06:00AM ENLACE NACIONAL. 06:30AM NOTICIERO CULTURAL 07:00AM MESA REDONDA. 08:00AM NTV EMISION ESTELAR. 08:30AM CUENTOS VIEJOS. El maquillaje. 08:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales. 09:00AM 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva. 09:30AM LOS NUESTROS. CAP 10:00AM CARIBE Noticias. 10:15AM PUNTOS CARDINALES. 10:40AM EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región) 10:45AM ACTUALIDAD INFORMATIVA. Ronda informativa de televisoras internacionales. 11:00AM ARTE 11. Compendio informativo cultural. 11:30AM CARIBE Noticias.