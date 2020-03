Cartelera de la TV cubana

LOS AMORES IMAGINARIOS Les amours imaginaires Canadá / 2010 / 102´ / Comedia-Drama / Est. / Subt. Dir y Guion: Xavier Dolan Reparto: Xavier Dolan, Niels Schneider, Monia Chokri. En Montreal, tres amigos íntimos se ven involucrados en un triángulo amoroso. Marie y Francis conocen un día a Nick, un chico recién llegado del campo. Pronto empieza a surgir entre ellos un vínculo sentimental. Transmisión: Estreno EDUCATIVO 08:30AM UPT: Ortografía. 09:40AM Razones vocacional: Gastronomía. 029 10:00AM Preescolar: Mundo vegetal Cap. 7 Las plantas medicinales. Profesiones y oficios Cap. 11 El carpintero. 10:20AM Educación Plástica 4to: Alternando colores y formas. 10:50AM “Explorando mi país”6to: Localicemos correctamente. 014 11:10AM Inglés 3ro: Como es. 034 11:30AM La Historia en Imágenes Nivel M. S: Inicios de la Segunda Guerra Mundial. Película Pearl Harbor. 12:00PM Telecentros 01:00PM NTV 02:00PM Razones vocacional: Gastronomía. 029 02:20PM “Explorando mi país”6to: Localicemos correctamente. 014 02:40PM Educación Plástica 4to: Alternando colores y formas. 03:10PM “Creciendo” Nivel M. S: Mundo audiovisual. 03:30PM Voy x 10 6to: Estoy en la vía. 014 03:50PM Revista FEEM: Los juegos Escolares Nacionales y la Copa FEEM. 04:10PM De Cuba soy Nivel Medio Superior: Ideal de independencia del pueblo cubano, tradición patriótica. 04:30PM Punto de Partida: Sociedad Civil. AHS. 05:00PM Telecentros 06:32PM Tengo Algo Que Decirte: Tema: Luis Hidalgo y su disco “Caminos desde mí” Sinopsis: conoceremos de la producción discográfica “Caminos desde mí”, con composiciones de Luis Hidalgo, en el que participaron importantes intérpretes de nuestro país, como Waldo Mendoza, Rachel Estévez, el Septeto Nacional, entre otros. Sección: Números musicales Invitados. Luis Hidalgo (Locutor, Director TV y cantante) ICRT. 07:00PM Creciendo: Mundo audiovisual 07:30PM Serie extranjera: Inhumanos. Cap. 11 08:00PM NTV: Con lengua de Señas. 08:30PM Música y más: Coro Nacional de Cuba. Inv. Digna Guerra. (Música de Concierto.) 09:00PM Un palco en la ópera: El barberillo de lavapies 3er acto 10:20PM Grandes series: Trampa 22 Cap. 6 Final rtx. Mesa Redonda (rtx) EDUCATIVO 2 09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político internacional desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. 04:30PM PARA UN PRÍNCIPE Elena de Ávalor -La princesa Elena ha salvado Avalor de las fuerzas del mal y ahora debe aprender a gobernar su mágico reino. Durante su reinado, Elena vive nuevas aventuras que la llevarán a entender que su nuevo papel requiere reflexión, resistencia y compasión. -Tortugas ninjas ¡Son las Tortugas Ninja! Juntos luchan contra el mal y contra su archienemigo, el malvado Shredder. Transmisión: RTX 05:30PM DE TARDE EN CASA Tercer programa especial por XV Aniversario de la revista Sps: Con motivo del Aniversario XV del programa, a celebrarse el 11 de julio de 2020, iniciamos una serie de programas especiales donde a través de diversas propuestas, recorreremos estos 15 años de televisión. Transmisión: Estreno 06:30PM DOCUMENTAL “En contra del viento” Sps: historias para contar a través de una mujer en la serranía oriental. Transmisión: RTX 07:00PM CINEFLASH Programa 301 -PRIMER CORTO TITULO: Perseo DIRECTORA: María Florencia Sosa PAÍS: Argentina / GÉNERO: Ficción SINOPSIS: Malena vive con su gato Perseo en un antiguo edificio de Buenos Aires. Su vida es tranquila, sin embargo, hay una vecina cuya presencia la inquieta. Un día, Perseo no aparece por ningún lado. Al llamarlo, Malena percibe maullidos y un ruido extraño. Perseo desapareció. Ella presiente lo que le pasó. -SEGUNDO CORTO TITULO: Nullarbor DIRECTORES: Patrick Sarell, Alister Lockhart PAÍS: EE. UU / GÉNERO: Animado SINOPSIS: Una animada road-movie ambientada en el vasto y árido paisaje de la llanura australiana de Nullarbor, Australia. Transmisión: RTX 07:30PM CONEXIONCUBA NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LA PLATAFORMA ENZONA LA Plataforma ENZONA La Plataforma ENZONA incorpora funcionalidades desde su versión web y APK para móviles, en este 2020. Son nuevas opciones para su empleo, como el acceso a las tiendas virtuales y la configuración de métodos de identificación, autenticación y autorización de operaciones. Transmisión: Estreno 07:45PM TODO NATURAL Un mamífero en peligro Sinopsis: Sobre el manatí, mamífero placentario del orden Sirenia, trata el programa. Transmisión: RTX 08:00PM NOTICIERO NACIONAL El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. 08:30PM NOTICIERO CULTURAL La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. 09:00PM TELESUR Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político internacional desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. MULTIVISION 06:29AM CARTELERA 06:30AM HOLA CHICO Tira: Lilybuds, Grizzy and The lemmings, Buzu. 07:13AM EL MUNDO DE LUNA TEMA: En las nubes. 07:25AM DOCUMENTAL Título: Mi gato endemoniado, Lily y la colonia de gatos salvajes. Sinopsis: Una gata loca que se llama Lily y un vecindario de gatos salvajes. 08:12AM UTILISIMO EN FORMA Tema: SINDROME DEL CASCANUECES. 08:38AM DOCUMENTAL Título: El misterio de la reina Nefertiti. Sinopsis: Documental acerca de las investigaciones de historiadores, arqueólogos y científicos sobre la ubicación de la tumba de Nefertiti, la reina del antiguo Egipto. 09:21AM SIENTE EL SABOR SAZON CASERO PLATO: FLAUTAS RELLENAS DE CHAMORRO 09:46AM CINEMAINDIO REBELDES DE HINDOSTÁN (THUGS OF HINDOSTAN) INDIA / AVENTURAS / 2018 / T: 2: 44: 07 / DIR: VIJAY KRISHNA ACHARYA INT: AAMIR KHAN, KATRINA KAIF, AMITABH BACHCHAN India, 1795. La Compañía Británica de las Indias Orientales que gobierna gran parte de la India se enfrenta a un gran desafío. La banda de piratas liderada por Khudabaksh Azaad representa una amenaza para el gobierno y aspira a liberar al país de los británicos, concretamente el subcontinente de la India conocido como Hindostan. Alarmado, el comandante británico, John Clive, envía a un pequeño pirata de Awadh, Firangi Mallah para infiltrarse y contrarrestar la amenaza 12:30PM FACILISIMO Tira: La colmena feliz, Aventuras con los Kratt. 01:18PM SERIE INFANTIL JOVENES TITANES Cap. 5 01:40PM SERIE EVERWOOD 4 TEMP Cap. 1 02:22PM DOCUMENTAL Título: Pitbull y convictos. 10 perros en Missisipi y adopción de Porche. Sinopsis: 10 perros fueron abandonados y dos perdieron la vida. Porche es un perro maravilloso y fue adoptado por una familia que tiene un hijo autista. 03:10PM SERIE MADURAR A LOS 40 Cap. 1 04:00PM CARTELERA 04:01PM DOCUMENTAL Título: Mi gato endemoniado, Lily y la colonia de gatos salvajes. Sinopsis: Una gata loca que se llama Lily y un vecindario de gatos salvajes. 04:48PM LA LISTA DE ERICK TÍTULO: Ministerio de emergencia 1 parte. SINOPSIS: Nuestras vidas consisten en muchas cosas: trabajar, dormir, ir al cine, pasear por el parque. . . pero mientras nos dedicamos simplemente a vivir habrá gente dispuesta a salvarnos en caso de emergencia: son los grupos de rescate, listos para brindar su ayuda si la necesitamos. 05:15PM SERIE INFANTIL JOVENES TITANES Cap. 5 05:40PM HOLA CHICO Tira: Lilybuds, Grizzy and The lemmings, Buzu. 06:23PM EL MUNDO DE LUNA TEMA: En las nubes. 06:35PM FACILISIMO Tira: La colmena feliz, Aventuras con los Kratt. 07:23PM CALABACITA 07:24PM UTILISIMO EN FORMA Tema: SINDROME DEL CASCANUECES. 07:50PM + LATINOS Talento: Thalía, Mau y Ricky- Ya tú me conoces / Andrés Calamaro- Tuyo siempre / Gloria Trevi & Alejandra Guzmán- Más Buena / Luciano Peryra- Me mentiste. 08:03PM DOCUMENTAL Título: El misterio de la reina Nefertiti. Sinopsis: Documental acerca de las investigaciones de historiadores, arqueólogos y científicos sobre la ubicación de la tumba de Nefertiti, la reina del antiguo Egipto. 08:46PM SERIE THE GLADES 1 TEMP CAP. 10 09:30PM SERIE EL RESIDENTE 2ª TEMP Cap. 15 10:15PM SERIE EVERWOOD 4 TEMP Cap. 1 10:57PM CARTELERA 10:58PM SERIE MADURAR A LOS 40 Cap. 1 11:45PM CINEMAINDIO REBELDES DE HINDOSTÁN (THUGS OF HINDOSTAN) INDIA / AVENTURAS / 2018 / T: 2: 44: 07 / DIR: VIJAY KRISHNA ACHARYA INT: AAMIR KHAN, KATRINA KAIF, AMITABH BACHCHAN India, 1795. La Compañía Británica de las Indias Orientales que gobierna gran parte de la India se enfrenta a un gran desafío. La banda de piratas liderada por Khudabaksh Azaad representa una amenaza para el gobierno y aspira a liberar al país de los británicos, concretamente el subcontinente de la India conocido como Hindostan. Alarmado, el comandante británico, John Clive, envía a un pequeño pirata de Awadh, Firangi Mallah para infiltrarse y contrarrestar la amenaza 02:30AM + LATINOS Talento: Thalía, Mau y Ricky- Ya tú me conoces / Andrés Calamaro- Tuyo siempre / Gloria Trevi & Alejandra Guzmán- Más Buena / Luciano Peryra- Me mentiste. 02:43AM SERIE MADURAR A LOS 40 Cap. 1 03:30AM DOCUMENTAL TÍTULO: Recordando la nostalgia. El pueblo de Mengjinglai, serenidad en el trato, ante todo. SINOPSIS: Familias, amigos, encuentros y desencuentros, sabores peculiares, una canción, una imagen de nuestras vidas, todos ellos forman parte de nuestro pasado, ese que tanto recordamos con nostalgia y que nos identificará por siempre. 04:00AM DOCUMENTAL Título: Pitbull y convictos. 10 perros en Missisipi y adopción de Porche. Sinopsis: 10 perros fueron abandonados y dos perdieron la vida. Porche es un perro maravilloso y fue adoptado por una familia que tiene un hijo autista. 04:47AM DOCUMENTAL Título: El misterio de la reina Nefertiti. Sinopsis: Documental acerca de las investigaciones de historiadores, arqueólogos y científicos sobre la ubicación de la tumba de Nefertiti, la reina del antiguo Egipto. 05:30AM SERIE EL RESIDENTE 2ª TEMP Cap. 15 FILMECITO ATLANTIS EL IMPERIO PERDIDO II PARTE AÑO : 2003 DURACIÓN: 70 MIN. PAÍS: ESTADOS UNIDOS DIRECCIÓN: VICTOR COOK GÉNERO: ANIMACIÓN, AVENTURAS, COMEDIA En la primera expedición (Atlantis: El Imperio Perdido) , Milo y sus acompañantes encontraron la famosa ciudad perdida de Atlantis y salvaron al misterioso reino y a sus habitantes. Ahora, Milo, Kida y su equipo vivirán nuevas aventuras y descubrirán que poseen nuevos poderes. CANAL CLAVE 09:00AM CUBANOS EN CLIP NO. 450 Peter Nieto Aixa Bitácora & Israel Rojas Nube Roja ft Cimafunk Adonis y Osain del Monte Telmary & Habana Sana 10:00AM MÚSICA HABANA Elain Morales Elaín, músico joven y talentoso, con una voz que se adapta a los más variados ritmos del espectro musical cubano. Transmisión: Estreno 10:30AM ONDA RETRO Desde Inglaterra. . . una banda súper “free”. Parte II. Sps. La semana pasada estuvimos mirando de cerca el trabajo de la banda británica Free. Para hoy, traemos otros temas que serán de tu agrado. Transmisión: Estreno 11:00AM VOCES Y CUERDAS 2da temp La enseñanza artística en los pequeños formatos TALENTO: cuarteto de violines “Another Time”, cuarteto Roldán, Clave de Sol y Cecilia Valdés (Sub directora de Enseñanza Artística de la Dirección Provincial de Cultura) SINOPSIS: Resaltar el desarrollo técnico-artístico de estos formatos en la enseñanza artística. Transmisión: Estreno 11:30AM COLECCIÓN SALSERA NO 13 -Chiquito Team Band – Tengo que colgar (Dominicana) 2- La Tabla ft. Oscar Valdés – La Habana te enreda 3- Raúl Lora ft. Septeto Moneda Nacional-Ay Cabo Cruz 4- Issac Delgado ft. Ricardo Leyva – Caminando 5- Sie7e ft NG2 – Tengo Tu Love 6-Maikel Dinza – De igual, a igual Transmisión: RTX 12:00PM CUBANÍSIMO Argelia Fragoso. Mi voz Transmisión: Estreno 01:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 450 Peter Nieto Aixa Bitácora & Israel Rojas Nube Roja ft Cimafunk Adonis y Osain del Monte Telmary & Habana Sana Transmisión: Estreno 02:00PM MÚSICA HABANA Elain Morales Elaín, músico joven y talentoso, con una voz que se adapta a los más variados ritmos del espectro musical cubano. Transmisión: Estreno 02:30PM ONDA RETRO Desde Inglaterra. . . una banda súper “free”. Parte II. Sps. La semana pasada estuvimos mirando de cerca el trabajo de la banda británica Free. Para hoy, traemos otros temas que serán de tu agrado. Transmisión: Estreno 03:00PM VOCES Y CUERDAS 2da temp La enseñanza artística en los pequeños formatos TALENTO: cuarteto de violines “Another Time”, cuarteto Roldán, Clave de Sol y Cecilia Valdés (Sub directora de Enseñanza Artística de la Dirección Provincial de Cultura) SINOPSIS: Resaltar el desarrollo técnico-artístico de estos formatos en la enseñanza artística. Transmisión: Estreno 03:30PM COLECCIÓN SALSERA NO 13 -Chiquito Team Band – Tengo que colgar (Dominicana) 2- La Tabla ft. Oscar Valdés – La Habana te enreda 3- Raúl Lora ft. Septeto Moneda Nacional-Ay Cabo Cruz 4- Issac Delgado ft. Ricardo Leyva – Caminando 5- Sie7e ft NG2 – Tengo Tu Love 6-Maikel Dinza – De igual, a igual Transmisión: RTX 04:00PM CUBANÍSIMO Argelia Fragoso. Mi voz Transmisión: Estreno 05:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 450 Peter Nieto Aixa Bitácora & Israel Rojas Nube Roja ft Cimafunk Adonis y Osain del Monte Telmary & Habana Sana 06:00PM MÚSICA HABANA Elain Morales Elaín, músico joven y talentoso, con una voz que se adapta a los más variados ritmos del espectro musical cubano. Transmisión: Estreno 06:30PM ONDA RETRO Desde Inglaterra. . . una banda súper “free”. Parte II. Sps. La semana pasada estuvimos mirando de cerca el trabajo de la banda británica Free. Para hoy, traemos otros temas que serán de tu agrado. Transmisión: Estreno 07:00PM VOCES Y CUERDAS 2da temp La enseñanza artística en los pequeños formatos TALENTO: cuarteto de violines “Another Time”, cuarteto Roldán, Clave de Sol y Cecilia Valdés (Sub directora de Enseñanza Artística de la Dirección Provincial de Cultura) SINOPSIS: Resaltar el desarrollo técnico-artístico de estos formatos en la enseñanza artística. Transmisión: Estreno 07:30PM COLECCIÓN SALSERA NO 13 -Chiquito Team Band – Tengo que colgar (Dominicana) 2- La Tabla ft. Oscar Valdés – La Habana te enreda 3- Raúl Lora ft. Septeto Moneda Nacional-Ay Cabo Cruz 4- Issac Delgado ft. Ricardo Leyva – Caminando 5- Sie7e ft NG2 – Tengo Tu Love 6-Maikel Dinza – De igual, a igual Transmisión: RTX 08:00PM CUBANÍSIMO Argelia Fragoso. Mi voz Transmisión: Estreno 09:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 450 Peter Nieto Aixa Bitácora & Israel Rojas Nube Roja ft Cimafunk Adonis y Osain del Monte Telmary & Habana Sana 10:00PM NOCHE DE CLÁSICOS La feria de la vida Título original: State Fair Año: 1933 Duración: 97 min. País: Estados Unidos Dirección: Henry King Guion: Sonya Levien, Paul Green (Novela: Philip Stong) Música: Louis De Francesco Fotografía: Hal Mohr (B&W) Reparto: Janet Gaynor, Will Rogers, Lew Ayres, Sally Eilers, Norman Foster, Louise Dresser, Frank Craven, Victor Jory, Frank Melton Productora: Fox Film Corporation Género: Comedia. Drama Sinopsis: Abel Frake y su familia aguardan ansiosos la Feria Estatal de Iowa. Abel confía en ganar el lazo azul con su cerdo campeón, Blue Boy. Su esposa Melissa quiere presentar su relleno al concurso de alimentos, su hijo Wayne quiere ajustar cuentas con un fullero que se burló de él en la última feria y su hija Margy sólo quiere divertirse un rato. Transmisión: Estreno CARIBE 01:00AM NTV DEL MEDIODIA. 02:00AM PENSAR EN RED. Desastres naturales y humanos. 02:30AM SEÑAL DE RUSIA TODAY. 03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL. 05:30AM TELESUR NOTICIAS. 06:00AM ENLACE NACIONAL. 06:30AM NOTICIERO CULTURAL. 07:00AM MESA REDONDA. 08:00AM NTV NOTICIERO ESTELAR. 08:30AM CUBIT. Realidad Paralela 08:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales. 09:00AM 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva. 09:30AM DOCUMENTAL 10:00AM CARIBE NOTICIAS 10:15AM SACANDO CUENTAS. Empresas de alta tecnología e innovación / Capital humano 10:40AM EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región) 10:45AM ACTUALIDAD INFORMATIVA. Ronda informativa de televisoras internacionales. 11:00AM ARTE 11. Compendio informativo cultural. 11:30AM CARIBE Noticias.