Cartelera de la TV cubana

MANHATTAN SIN SALIDA Título original: 21 Bridges 2019 / 99 min / Estados Unidos / Thriller / Est. Dirección: Brian Kirk Reparto: Chadwick Boseman, Sienna Miller, Taylor Kitsch, J. K. Simmons. Andre Davis (Chadwick Boseman) es un policía de Nueva york al que le encargan la investigación del asesinato de varios policías. Durante la búsqueda contrarreloj de los responsables, en la que se cierran por primera vez en la historia de Manhattan todos los puentes que acceden a ella, el detective descubre una conspiración en la que tendrá que discernir entre aquellos a los que caza y los sospechosos que están tratando de cazarle a él. Transmisión: Estreno EDUCATIVO 09:30AM Punto de Partida: Sociedad Civil. AHS. rtx 10:00AM “Educar en Familia”: Cuando los hijos se enamoran. 10:20AM Cartelera escolar: Principales propuestas televisivas del canal para los diferentes niveles de educación. 10:40AM Para ti maestro: Las escuelas pedagógicas. 11:00AM Cercanía: MUESTRA JOVEN ICAIC. Rtx. 11:30AM Mirada de artista: FESTIVAL PISTA JOVEN 2DA PARTE. rtx. 12:00PM UPT: Inglés 01:00PM UPT: Inglés 02:00PM UPT: Economía 03:00PM UPT: Ortografía. 04:00PM UPT: Ortografía. 05:00PM A tiempo: Derechos de la mujer. Importancia del respeto a los derechos de la mujer en Cuba. 05:30PM Nuestra Canción: LOS CAMINOS DEL CÓNDOR de ROBERTO GARCÍA 05:45PM La Dosis Exacta: Título: Título: Carbonato de Calcio. Sinopsis: Un paciente que toma verapamilo, por indicación médica, comienza a tomar carbonato de calcio. Al poco tiempo el carbonato de calcio le bloqueó los efectos del verapamilo y le incrementó la tensión arterial por lo que tiene que acudir al médico. 05:50PM Diccionario Música: Capsula 57 05:55PM Vida y naturaleza: A ese no lo salva ni el médico chino. 06:00PM Teleguía: Principales propuestas televisivas del canal en la semana. 06:30PM Paréntesis: La interpretación musical de Adrián Osvaldo Estévez Inv: Adrián Osvaldo Estévez (AHS.) Sps: entrevista con el joven ganador de la Beca Ignacio Villa. 07:00PM 4×4: 4X4- Especial: Foreigner 4X4- Latinos: Wisin / Manuel Medrano / Yandel 4X4- Edición Exclusiva: Lorde 4X4- Más solicitado: Lady Gaga / Mariah Carey / Panic! At The Disco 4X4- Monografías: Foreigner / Lorde 08:00PM NTV 08:30PM Espectador Crítico: Rosie Invitado: Dr. Evelio Díaz Prof Emérito de LA UH Título original: Rosie Año: 2018 Duración: 86 min País: Irlanda Dirección: Paddy Breatthnach Reparto: Sarah Greene, Moe Dunford, Natalia Kostrzewa Género: Drama. Teama: Pobreza, familia Sinopsis: Una pareja y su familia quedan sin hogar. Con sus pertenencia en el coche tratan de sobrevivir en diferentes trabajos. Rechazan la ayuda de una de las suegras. Van de hotel en hotel quedándole muy poco a su única tarjeta de crédito. 10:00PM Espectacular: PAUL MACCARNEY EDUCATIVO 2 09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. 04:30PM PERFILES Pascual Cabrejo Transmisión: RTX 05:00PM CONCIERTO Enigma Transmisión: RTX 06:00PM ENTRE CUENTOS Y LEYENDAS Bomberos en Cuba, un desafío al peligro. Sinopsis: En La Habana Vieja, bien cerca del Centro histórico, se encuentra el Museo de los bomberos de Cuba, lugar que atesora la historia de los seres humanos que, de manera anónima, salvan vidas arriesgando la suya propia. Sobre los inicios del cuerpo de bomberos en Cuba, trata el programa Transmisión: RTX 06:15PM MARAVILLOSO MUNDO Programa: 272 -Documental Océano Capt 5 -Documental ¨Vida ¨Capt 2 -Documental de arte: Descubriendo el Arte. Capt 1 Transmisión: Estreno 07:00PM MESA REDONDA 08:00PM PROGRAMACIÓN DE TELESUR Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. MULTIVISION 07:59AM CARTELERA 08:00AM UPA NENE Tira: Zoe quiere ser, Puzzle Games, Quédate con Mick. 08:22AM HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS Que desorden 08:33AM BANER Y FLAPY cap 8 OPERACION RESCATE 08:55AM EL BEBÉ JEFAZO Cap. 8 09:20AM MINICINEMA YANKA Y EL ESPIRITU DEL VOLCAN AÑO : 2018 PAÍS: ARGENTINA DIRECCIÓN: IVAN ABELLO GÉNERO: AVENTURAS, FANTÁSTICO Yanka es una niña de trece años que vive en la ciudad junto a su padre. Su madre los abandonó diez años atrás, dejándole a ella como único recuerdo un collar con tres piedras. Según testigos, la madre se perdió en el bosque del Copahue la noche en que el volcán entró en erupción por última vez y nunca más se volvió a saber de ella. Tras intensos meses de búsqueda las autoridades la dieron por muerta. 10:48AM CINE EN CASA EN UNA RELACION (IN A RELATIONSHIP) EEUU / DRAMA / 2018 / TIEMPO REAL: 1 27 53 DIRECTOR: SAM BOYD INT: EMMA ROBERTS MICHAEL ANGARANO DREE HEMINGWAY PATRICK GIBSON La historia se centra en dos parejas que atraviesan una situación distinta en sus relaciones sentimentales. Por un lado, Owen y Hallie, hasta el momento una pareja estable de larga duración, luchan por evitar que su relación se termine de romper por completo. Por el otro, Matt y Willa se embarcan en un romance muy distinto del que preveían en un principio. 12:16PM EUROPA EN CONCIERTO Título: Edguy. 12:58PM DOCUMENTAL Título: Desmontando el Cosmos. Capítulo 5 Mundos alienígenas. Sinopsis: Exploración de los planetas para conocer la posibilidad de existencia o no de seres alienígenas en nuestro sistema solar. 01:44PM SERIES DE LA SEMANA THE GLADES 1 TEMP CAP. 8 CAP. 9 CAP. 10 04:00PM CARTELERA 04:01PM SERIES DE LA SEMANA MACGYVER 3 TEMP Cap. 3 Cap. 4 05:25PM FILMECITO ATLANTIS EL IMPERIO PERDIDO II PARTE AÑO : 2003 DURACIÓN: 70 MIN. PAÍS: ESTADOS UNIDOS DIRECCIÓN: VICTOR COOK GÉNERO: ANIMACIÓN, AVENTURAS, COMEDIA En la primera expedición (Atlantis: El Imperio Perdido) , Milo y sus acompañantes encontraron la famosa ciudad perdida de Atlantis y salvaron al misterioso reino y a sus habitantes. Ahora, Milo, Kida y su equipo vivirán nuevas aventuras y descubrirán que poseen nuevos poderes. 06:59PM CALABACITA 07:00PM CICLO DE DOCUMENTALES DE REALIZADORES CUBANOS Realizador: CARLOS COLLAZO (entrevistas) Jorge Alí (cuarteto de cantante Génesis) y Pancho Glez (él es coreógrafo bailarín y director artístico Recoge en solo quince minutos el homenaje al legado y el respeto del que son merecedores figuras de nuestra cultura. Oportunidad de conocer detalles de su vida y obra, en muchos casos desconocidos por el televidente. 07:30PM SIENTE EL SABOR Tema: SABOR A MILPA. 08:00PM MEGACONCIERTOS Talento: Tonina Saputo. 09:13PM MULTICINE COMO UN POLICÍA (FLIC TOUT SIMPLEMENT) FRANCIA / DRAMA POLICIACO / 2015 / T: 1: 34: 22 / DIR: YVES RÉNIER INT: MATHILDE SEIGNER, PHILIPPE TORRETON, YVES RÉNIER Martine Monteil es la primera mujer en dirigir la Brigada criminal. Muy afectada por la muerte de una víctima del Asesino del Este parisino, se fijó como objetivo atrapar a este peligroso psicópata. Para lograrlo, quiere crear un archivo de huellas de ADN y colaborar con servicios a menudo rivales. 11:47PM SERIE EL BRUJO 1TEMP. Cap. 5 12:42AM TIEMPO DE CINE 1408 (1408) EEUU. / TERROR / 2007 / T: 1: 44 / DIR: MIKAEL HÅFSTRÖM INT: JOHN CUSACK, SAMUEL L. JACKSON, MARY MCCORMACK Basada en un relato de Stephen King, cuenta la historia de un escritor de novelas de terror bastante escéptico. De hecho, se dedica a desacreditar fenómenos paranormales ocurridos en supuestas casas encantadas. Aunque no cree en la existencia de vida más allá de la muerte, sus ideas al respecto cambiarán cuando entre en la habitación 1408 del Hotel Dolphin. Premios: 2007: Saturn Awards: Nominada a Mejor Película de Terror y Mejor Actor 02:26AM MEGACONCIERTOS Talento: Tonina Saputo. 03:40AM MULTICINE COMO UN POLICÍA (FLIC TOUT SIMPLEMENT) FRANCIA / DRAMA POLICIACO / 2015 / T: 1: 34: 22 / DIR: YVES RÉNIER INT: MATHILDE SEIGNER, PHILIPPE TORRETON, YVES RÉNIER Martine Monteil es la primera mujer en dirigir la Brigada criminal. Muy afectada por la muerte de una víctima del Asesino del Este parisino, se fijó como objetivo atrapar a este peligroso psicópata. Para lograrlo, quiere crear un archivo de huellas de ADN y colaborar con servicios a menudo rivales. 04:15AM DOCUMENTAL Título: Desmontando el Cosmos. Capítulo 5 Mundos alienígenas. Sinopsis: Exploración de los planetas para conocer la posibilidad de existencia o no de seres alienígenas en nuestro sistema solar. 05:00AM SERIE EL BRUJO 1TEMP. Cap. 5 05:55AM EUROPA EN CONCIERTO Título: Edguy. 06:37AM UPA NENE Tira: Choopies, Billy y Bam Bam, Charlie y las formas. 07:00AM HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS Salta Harry 07:11AM BANER Y FLAPY CAP. 9 LA FIESTA DE BIENVENIDA 07:33AM EL BEBÉ JEFAZO Cap. 9 CANAL CLAVE 09:00AM CUBANOS EN CLIP NO. 451 Ricardo Amaray SHEENA AISAR y el Expresso de Cuba Yerbabuena Emila Morales Lyon King 10:00AM CUERDA VIVA Tendencia Afro Talentos: Ronaldo y Buena Birra, Kumar Transmisión: Estreno 11:00AM LUCAS 12:00PM A TODO JAZZ Transmisión: RTX 01:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 451 Ricardo Amaray SHEENA AISAR y el Expresso de Cuba Yerbabuena Emila Morales Lyon King 02:00PM CUERDA VIVA Tendencia Afro Talentos: Ronaldo y Buena Birra, Kumar Transmisión: Estreno 03:00PM LUCAS 04:00PM A TODO JAZZ Maykel González Transmisión: RTX 05:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 451 Ricardo Amaray SHEENA AISAR y el Expresso de Cuba Yerbabuena Emila Morales Lyon King 06:00PM CUERDA VIVA Tendencia Afro Talentos: Ronaldo y Buena Birra, Kumar Transmisión: Estreno 07:00PM LUCAS 08:00PM A TODO JAZZ Maykel González Transmisión: RTX 09:00PM CUBANOS EN CLIP NO. 451 Ricardo Amaray SHEENA AISAR y el Expresso de Cuba Yerbabuena Emila Morales Lyon King 10:00PM CONCIERTOS PREFERIDOS John Fogerty. Premontion Transmisión: RTX CARIBE 01:00AM NTV DEL MEDIODIA. 02:00AM JUSTO EN LA DIANA. 02:30AM PRODUCE Y APORTA. 03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL. 05:30AM CONVERSANDO CON CORREA. 06:00AM CUBA POR LA SALUD. 06:30AM TELESUR 08:00AM NTV EMISION ESTELAR. 08:30AM HACEMOS CUBA. 09:00AM RT. DOCUMENTAL. 09:30AM SIETE DIAS EN CUBA. Resumen noticioso nacional. 10:00AM CARIBE Noticias. 10:15AM RECTA FINAL. Espacio de información deportiva internacional. 10:45AM CUENTOS VIEJOS. El maquillaje. 11:00AM PRODUCE Y APORTA. 11:30AM CARIBE Noticias.