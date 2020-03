Cartelera de la TV cubana

DOBLE IDENTIDAD Título original: Fake identity (Double Identity) Estados Unidos / 2009 / 99 min. / Thriller / Rep. Dirección: Dennis Dimster Reparto: Val Kilmer, Izabella Miko, Zahary Baharov. Un médico estadounidense, que se encuentra en Chechenia por motivos laborales, es testigo de un asalto y ayuda a la joven víctima, una misteriosa mujer, a huir. Desde ese momento, su vida está en peligro y deberá buscarse la vida para sobrevivir en un país en el que no puede acudir a nadie en busca de su ayuda. COMPLETAMIENTO: RESUMEN CORTOS 2018 AMAZING PLACES ON OUR PLANET 0. 18

¡MAMMA MÍA: VAMOS OTRA VEZ! Título original: Mamma mia: here we go again! Reino Unido / 2018 / 108 min. / Comedia musical / Est. / Subt. Dirección: Ol Parker Reparto: Amanda Seyfried, Meryl Streep, Christine Baranski. El filme nos lleva de viaje al verano donde comenzó todo. Desde su vida en el presente, los protagonistas de “¡Mamma mia!” nos cuentan los hechos acontecidos el mágico verano en el que comenzó esta historia de los tres posibles padres de Sophie. EL BUEN DOCTOR – CAPITULO 10 – TEMPORADA 3 Titulo original: The good doctor Capítulo 10: Amigos y Familia The good doctor: Friends and family EEUU / 2019 / 42 min. / Drama / Est. / Subt. Dirección: Mike Listo Reparto: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas El Dr. Shaun Murphy visita a su padre en su lecho de muerte y la reunión familiar revela resultados inesperados. Mientras tanto, los doctores Neil Meléndez, Alex Park, Morgan Reznick y Claire Browne tratan a una estrella de fútbol lesionada de la NFL con un daño severo en la columna vertebral. Transmisión: Estreno