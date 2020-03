Cartelera de la TV cubana

Black Mirror CAP 5 Transmisión: Estreno EDUCATIVO 08:30AM UPT: Inglés 09:40AM Cívica “Vamos a andar” 8vo: Las relaciones entre los adolescentes. Amor, amistad, cortesía y respeto. 10:00AM “Camino al futuro”E. T. P1er año: Agronomía de montaña forestal. 017 10:20AM Educación Plástica 6to: El mural de mi escuela. 013 10:50AM Historia 5to: (. . . ) de lo más glorioso de nuestra historia. 014 11:10AM Inglés 4to: En que viajo. 067 11:30AM Educación Artística de 7mo: El cine Cubano. 002 12:00PM Telecentros 01:00PM NTV 02:00PM Pasos Universitarios Nivel M. S: Las carreras de Ciencias Sociales y Humanísticas: Historia y Letras. 02:20PM Historia 5to: (. . . ) de lo más glorioso de nuestra historia. 014 02:40PM Educación Plástica 6to: El mural de mi escuela. 013 03:10PM Ciencia y vida del Nivel M. S: La vulnerabilidad del patrimonio construido. 03:30PM “Si de aprender se trata. . . ”4to: Jugamos y aprendemos. 03:50PM “Camino al futuro”E. T. P1er año: Agronomía de montaña forestal. 017 04:10PM Deporte Cubano: Clase 23. 04:30PM Mirada de artista: FESTIVAL PISTA JOVEN 2DA PARTE. 05:00PM Telecentros 06:30PM Tengo Algo Que Decirte: Tema: La televisión y sus recursos estéticos Sinopsis: Adentrarnos en el mundo de la televisión y conocer las singulares cuestiones para la realización televisiva, es algo que debe conocer nuestra teleaudiencia. Se presentarán directivos de la logística y de la producción de los recursos estéticos de la televisión, como la escenografía, iluminación, entre otros para dar a conocer el intríngulis del mundo mediático. Sección: Flashazos, Toque del ayer. Invitados: Silvio Carrasco, Director de Logística; Israel Estrabao, Jefe de Diseño Escenográfico; Antonio Núñez, Jefe de Informática y Pantalla;Yoandri Roblejo, Balancista Distribuidor. ICRT. 07:00PM Saberes Compartidos: Alta cocina. 07:30PM Serie extranjera: Perdidos en el espacio. Cap. 10 08:00PM NTV: Con lengua de Señas. 08:30PM Te invito al cine: Ciclo dedicado a la dirección cinematográfica: Jorge Luis Sánchez 2. 09:00PM Momentos: Más con menos. 09:30PM De Cierta Manera: EL NEGRITO CIMARRÓN (1975) Categoría: Animación / Duración: 5’ Dir. Tulio Raggi Sinopsis: Piripipá, un negrito cimarrón que ataca las propiedades y libera a los esclavos de su antiguo amo, es perseguido ferozmente, pero logra escapar. LA FIDELIDAD (2001) Categoría: Corto de ficción / Género: Drama / Duración: 32’ Dir. Rebeca Chávez Int. Marta Farré, Jacqueline Arenal, Elvira Enríquez, Vladimir Cruz, Néstor Jiménez Sinopsis: Basado en pasajes de la novela Un rey en el jardín del escritor cubano Senel Paz. Una familia malgasta su vida. Su agitado ritmo le impide cultivar las emociones de sus miembros. Mientras, la abuela revive un gran amor. UNA ROSA DE FRANCIA (España-Cuba, 2005) Categoría: Ficción / Género: Drama / Duración: 98’ Dir. Manuel Gutiérrez Aragón Int. Ana Celia de Armas, Augusto Alejandro, José González, Broselianda Hernández, Jorge Perugorría Sinopsis: Un hombre tan seductor como criminal, navega en su viejo barco transportando emigrantes clandestinos camino de Nueva York. Los abandona en un islote a su suerte. Una patrullera norteamericana descubre al barco clandestino e inicia una persecución sin que le importe violar las aguas cubanas. Mesa Redonda (rtx) EDUCATIVO 2 09:00AM PROGRAMACIÓN DE TELESUR Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. 04:30PM PARA UN PRÍNCIPE ENANO Elena de Ávalor -La princesa Elena ha salvado Avalor de las fuerzas del mal y ahora debe aprender a gobernar su mágico reino. Durante su reinado, Elena vive nuevas aventuras que la llevarán a entender que su nuevo papel requiere reflexión, resistencia y compasión. -Tortugas ninjas ¡Son las Tortugas Ninja! Juntos luchan contra el mal y contra su archienemigo, el malvado Shredder. Transmisión: RTX 05:30PM DE TARDE EN CASA Extracciones bucales, última carta de la baraja Sps: Prevenir las diversas enfermedades asociadas a la cavidad bucal, es de vital importancia para evitar una futura extracción dental, traumatismo que debe ser evitado a toda costa. Transmisión: Estreno 06:30PM A CAPELLA The Doors en concierto: recorrido por el repertorio de esta famosa agrupación de los años sesenta. Transmisión: Estreno 07:00PM TODO MÚSICA Francia en la rumba. Todo Música visitó el evento internacional Rumbas del mundo. Gitanos franceses y Raúl Paz. Transmisión: Estreno 07:30PM PARÉNTESIS La interpretación musical de Adrián Osvaldo Estévez Inv: Adrián Osvaldo Estévez. Sps: Entrevista con el joven ganador de la Beca Ignacio Villa. Transmisión: RTX 08:00PM NOTICIERO NACIONAL El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación. 08:30PM NOTICIERO CULTURAL La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago. 09:00PM TELESUR Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos. MULTIVISION 06:29AM CARTELERA 06:30AM HOLA CHICO Tira: Atchoo, Ricky Zoom, Robin Hood. 07:15AM JINGLE KIDS TEMA: Los deportistas. 07:26AM DOCUMENTAL Título: Mansión para reptiles. Dragón barbudo. Sinopsis: Existen miles de reptiles con características diferentes cada uno de ellos tiene su propia personalidad. 08:13AM UTILISIMO CUERPO EN ARMONIA Tema: TÉCNICAS DE YOGA 08:36AM DOCUMENTAL Título: Los primeros hombres. Capítulo 5 Europa. Sinopsis: Documental sobre los orígenes de la especie humana en el continente europeo. 09:30AM VISIÓN FUTURO Tema: ESTRELLA EN LLAMAS. 09:55AM DOCUMENTAL Título: Los secretos del reino animal. Sinopsis: Documental que revela secretos de animales relacionados con su naturaleza. 10:20AM D´CINE LOS PEQUEÑOS ASESINATOS DE AGATHA CHRISTIE: ¿MATAR ES FÁCIL? (LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE: UN MEURTRE ES IL FACILE?) FRANCIA / DRAMA POLICIACO / 2015 / T: 1: 31: 03 / DIR: MARC ANGELO INT: SAMUEL LABARTHE, BLANDINE BELLAVOIR, ÉLODIE FRENCK Alice recibe un pedido de matrimonio del viejo pero riquísimo Émile Deboucke, dueño de la hilandería del mismo nombre. Pero el compromiso de la pareja se ve arruinado por una serie de asesinatos en la planta Deboucke. El comisario Laurence cree que el industrial es capaz de matar, pero Avril defiende a su futuro marido enérgicamente. 11:52AM ASI ES CHINA TÍTULO: El rey de las cebollas. CANAL CLAVE 09:00AM CUBANOS EN CLIP NO. 449 La Tabla Francis del Río Giselle Lage Alexander Abreu Diana Fuentes 10:00AM ENTRE CLAVES Y CORCHEAS Mauricio Figueiral Transmisión: RTX 10:30AM GENERACIÓN CERO El Rock cubano Transmisión: Estreno 11:00AM PERFILES Niurka González Transmisión: Estreno 11:30AM A CAPELLA Robert Plant (2) El famoso ex-vocalista de Led Zeppelin con el transcurso de los años, ha apostado por incursionar en los géneros más diversos. En esta oportunidad, Plant aborda la música country junto a Allison Kraus, una de las figuras representativas de dicha corriente musical. Transmisión: Estreno 12:00PM RETRO MÚSICA OSCAR DE LEON Y ANDY MONTAÑEZ. Narra lo ocurrido durante una noche de fiesta en un apartamento en el ático (azotea) o pen house. Una pareja con largos años de matrimonio narra sus desavenencias, infidelidades e intentos de divorcio, mientras otra pareja de jóvenes invitada se enrola durante la noche, llega la seducción, la consumación y deciden casarse con limitaciones al compromiso. Al final llegan las reflexiones, la reconciliación y la amistad de todos. El argumento de la puesta gira en torno a famosas canciones del compositor Stephen Sondheim para varios espectáculos musicales, que van tejiendo la trama con coreografía de Bob Avian. Grabado en el legendario teatro «Ethel Barrymore» de Broadway, Nueva York -2000. TALENTO: Protagonistas: Los grandes actores-cantantes CAROL BURNETT y GEORGE HEARN (pareja del antiguo matrimonio) / John Barrowman y Ruthie Henshall (jóvenes) y el conocido actor cómico BRONSON PINCHOT (Observador-comentarista) . / Transmisión: Estreno CARIBE 01:00AM NTV DEL MEDIODIA. 02:00AM LOS NUESTROS. CAP 02:30AM SEÑAL DE RUSIA TODAY. 03:00AM REVISTA INFORMATIVA EN TIEMPO REAL. 05:30AM TELESUR NOTICIAS. 06:00AM ENLACE NACIONAL 06:30AM NOTICIERO CULTURAL. 07:00AM MESA REDONDA. 08:00AM NTV EMISION ESTELAR. 08:30AM CODIGO VERDE. 08:45AM NOTICIAS EN LA RED. Actualidad informativa en las páginas web nacionales e internacionales. 09:00AM 9no INNING. Espacio de análisis e información deportiva. 09:30AM IRAN HOY. 10:00AM CARIBE Noticias. 10:15AM JUSTO EN LA DIANA. 10:40AM EL TIEMPO EN EL CARIBE. (Información meteorológica de la región) 10:45AM ACTUALIDAD INFORMATIVA. Ronda informativa de televisoras internacionales. 11:00AM ARTE 11. 11:30AM CARIBE Noticias.