Cartelera de la TV cubana

El oso Bear en la gran casa azul: Epa, me equivoqué Canción: El despertar (ICAIC) T: 26´42 Transmisión: RTX

TAZA, EL HIJO DE COCHISE (Raza de Violencia) Titulo original: Taza, Son of Cochise Estados Unidos / 1954 / 77 min. / Western / Subt. / Est. Dirección: Douglas Sirk Reparto: Rock Hudson, Barbara Rush, Gregg Palmer. Tres años después de las guerras contra los apaches, el pacífico jefe indio Cochise muere. Su hijo mayor Taza comparte las ideas de su padre, pero el pequeño, el aguerrido Naiche, ansía la guerra. Cuando la caballería arrasa a la tribu Chiricahua, Naiche se une a Gerónimo, un apache renegado que desencadenará la guerra contra el hombre blanco. Taza deberá entonces tomar una difícil decisión. TAZA, EL HIJO DE COCHISE COMPLETAMIENTO Series: Bonanza: Sentimientos silenciosos Cap. 2 Leyendas del oeste: El oeste americano Cap. 8 Próximamente: Los malvados de Firecreek Transmisión: Estreno

Título: Fantasma Sinopsis: Al Estudio llega un fantasma con la autoestima muy baja: no sabe asustar. Unos lo quieren ayudar, y otros los quieren convencer de que cambie de profesión. Transmisión: Estreno

1849: Fallece Tomás Romay. Cuba. Estuvo entre los miembros más prominentes de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, realizó el primer estudio científico sobre la fiebre amarilla publicado en el país e impulsó la construcción del primer cementerio que tuvo La Habana. Pero su obra más trascendente fue la introducción la vacuna contra la viruela en Cuba, aplicada por primera vez 1804 cuando vacunó a sus dos pequeños hijos y luego en una demostración pública les inoculó el pus de un paciente con viruela, para demostrar a sus detractores que una persona vacunada no contraería la enfermedad aun cuando se le introdujera el virus activo de un individuo atacado por ese flagelo. 1746 Nace Francisco de Goya. España. Francisco de Goya Lucientes, uno de los grandes maestros de la pintura universal, nació en España, un día como hoy de 1746. Su obra se recrea entre el clasicismo y la modernidad, con la utilización de una paleta de colores muy luminosa y un estilo heredado de la pintura de Velázquez, quien, fuera uno de sus referentes Entre sus obras más famosas destacan La maja desnuda y La maja vestida, así como la serie Los desastres de la guerra. Realizó numerosos grabados y litografías, algunas de las cuales se consideran como las mejores de su género. Falleció en Burdeos, Francia, en abril de 1828. 1891 Martí participa en Comisión monetaria Internacional. Estados Unidos. Como representante de la República Oriental del Uruguay, José Martí Pérez asistió a la Conferencia Monetaria Internacional Americana, que se celebró en Washington en los primeros meses de 1891. El 23 de marzo se le designó para integrar una comisión que estudiaría la propuesta yanqui acerca de la posibilidad de crear una moneda única, y otras propuestas nocivas al bien de los pueblos. Como resultado del estudio realizado, este día, del año 1891, Martí leyó en el plenario de la Conferencia, en español y en inglés, un dictamen en el que se oponía a los intereses yanquis. Transmisión: Estreno