Cartelera de la TV cubana

COMO LOCOS Título original: Like crazy. 2011 / 90 min. / Estados Unidos / Drama rom. / Subt. / Est. Dirección: Drake Doremus Reparto: Felicity Jones, Anton Yelchin, Jennifer Lawrence. Anna (Felicity Jones) , una joven británica que estudia en la universidad de Los Ángeles, se enamora de Jacob (Anton Yelchin) , un joven norteamericano, pero se ven obligados a separarse porque a ella no le renuevan el visado para permanecer en los Estados Unidos. Regresa a Londres, de modo que se ven obligados a mantener su relación a distancia. Completamiento: Factor Ciencia – La travesía de las mariposas (0: 26: 52) Transmisión: RTX

AHORA ME VES Título original: Now you see me. EE. UU / 2013 / 1: 57: 32 / Acción / Rep. / Subt. Dirección: Louis Leterrier Reparto: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Mélanie Laurent. Un equipo del FBI enfrenta a una banda criminal denominada “Los cuatro jinetes”, integrada por los mejores ilusionistas del mundo. Sus blancos son hombres de negocios corruptos que deben pagar, pero hay más razones. . Transmisión: RTX