Cartelera TV cubana

PUÑALES POR LA ESPALDA Título original: Knives out 2019 / 130 min / Estados Unidos / Acción Dirección: Rian Johnson Reparto: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie. Cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey (Christopher Plummer) es encontrado muerto en su mansión justo después de su 85 cumpleaños, el inquisitivo y cortés detective Benoit Blanc (Daniel Craig) es misteriosamente reclutado para investigar. Se moverá entre una red de pistas falsas y mentiras interesadas para tratar de descubrir la verdad tras la muerte del escritor. No necesita completamiento. Transmisión: RTX

1889: Vindicación de Cuba. E. U. A. El 16 de marzo de marzo de 1889 apareció en el The Manufacturer, de la ciudad estadounidense de Filadelfia, un artículo bajo titulado ¿Queremos a Cuba? Ante la cantidad de planteamientos ofensivos con respecto a los cubanos, José Martí escribió un documento que ha trascendido como “Vindicación de Cuba”, publicado en The Evening Post, un día como hoy del año 1889. Este es uno de los textos más esclarecedores del antimperialismo y del ideario independentista de José Martí. Puntualiza el espíritu emprendedor del cubano emigrado, que se ha levantado a sí mismo con el trabajo honrado y señala: “Amamos a la patria de Lincoln, tanto como tememos a la patria de Cutting”. 1895 Manifiesto de Montecristi. Santo Domingo. El documento titulado El Partido Revolucionario Cubano a Cuba, conocido como Manifiesto de Montecristi, fue suscrito por José Martí y Máximo Gómez, este día de 1895 en esta ciudad dominicana. Redactado por Martí, el texto, devenido plataforma programática de la Revolución, explica los objetivos de la guerra iniciada el 24 de febrero y señala su carácter independentista, nacionalista, anticolonialista y antiimperialista. El objetivo de lograr un “archipiélago libre”, ponía de manifiesto el alcance latinoamericanista del pensamiento martiano. 1903: Nace Julio Antonio Mella. Cuba. Mella es considerado el cubano que hizo más en menos tiempo. Fue líder estudiantil, fundador de la Liga Antimperialista y del Partido Comunista. Fue asesinado por Machado en México.