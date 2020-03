Como un tatuaje en el corazón

Por JEIDDY MARTÍNEZ ARMAS

Ver a una abeja puede dar cierto temor, pero no todas son peligrosas, pues las dirigidas por Carlos Alberto Tin Cremata hacen que brote dulzura de cada ser. Así lo dice Ernesto Mario Escalona Jara, quien estuvo 14 años en la agrupación: “Es como mi casa, donde tengo a mis amigos, hermanos, tíos y padres. Ese insecto me picó y el aguijón se quedó para toda la vida. No hay manera de que pueda hacer algo sin recordarlos”.

Esta compañía infantil de teatro tuvo sus orígenes en el grupo para adultos La Colmena, creado por Cremata en 1990. A principios de la década, además de guiar al naciente colectivo, él era guionista de la serie televisiva Cuando yo sea grande, dirigida por su madre, Iraida Malberti. Los infantes de aquel programa fueron los primeros pequeños de La Colmenita.

El 2 de abril de 1994 se ofreció en el teatro habanero Karl Marx la primera función de Meñique, solo con niñas y niños, ante más de 5 000 personas. Luego la compañía emprendió largas temporadas de presentaciones, destacándose las de La Cucarachita Martina y Señor Arcoíris; asimismo, fue relevante su participación en el Festival Nacional de la Canción Infantil Cantándole al Sol. Las abejitas se reprodujeron a finales de los 90, mediante la creación de los Talleres Colmeneros, los cuales alcanzaron un total de 14 en La Habana. En distintas provincias y otras naciones también se replicó la pandilla.

Mabel Cedeño, hoy licenciada en Psicología y quien en su infancia estudió en la escuela especial Solidaridad con Panamá, protagonizó en un sillón de ruedas a la Abeja Reina en La Cucarachita Martina. “Este fue uno de los espacios en el que pude encontrar mi vocación […] me llevó a otras dimensiones, a la vía de conectarme con grandes y diversos públicos, y al mismo tiempo entender que el teatro podía ser también una manera de transformar y educar a la sociedad”, testimonió hace pocos meses en el periódico Guerrillero, de Pinar del Río.

Ana María Hidalgo, una colmenera empedernida –con veinte años aún no ha abandonado el team–, confirma, en respuesta a una pregunta de BOHEMIA, lo enunciado por tantos: “Al escribir estas líneas, un montón de recuerdos pasan por mi mente: los retos de los ensayos, la diversión de las giras. El mejor regalo de La Colmenita en 15 años ha sido la enseñanza de entregarme con el máximo de pasión a todo lo que hago y de buscar la manera de ser útil. Dondequiera que estamos decimos con orgullo: ¡somos colmeneros!”.

Homenajes a esa dulce inocencia

A la sede de la prestigiosa compañía llegaron a mediados de febrero Alpidio Alonso, ministro de Cultura; Fernando Rojas, viceministro de ese organismo; y Luis Morlote, presidente de la Uneac, para entregar a Carlos Alberto Cremata un cuadro con imágenes de los niños junto a Fidel, Raúl y Hugo Chávez. El obsequio lo enviaban el propio Raúl y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en reconocimiento a los 30 años de La Colmenita.

“Esto es una gran familia que se ha ido armando poco a poco. Entra un niño y trae a otro. Viene un padre con el suyo. Un conocido mío, o de ese padre, viene con otro; luego la hermanita o hermanito de alguien. Aquí no hay pruebas de aptitud, ni ‘talentos’. Partimos del criterio de que todos los niños tienen su espacio en el teatro”, afirmó Cremata en una entrevista para la revista Excelencias.

Como parte de los festejos, el original grupo concibió la reposición de la obra Blancanieves y los siete enanitos, en el teatro Karl Marx. ¿Cuál será el secreto de que los infantes sean tan felices en La Colmenita? Tal vez Tin posea la mejor respuesta: “En el escenario simplemente están jugando a representar algo, y esa forma de asumir el teatro es lo que les da tanta fuerza a las obras, porque desde los críticos hasta el público se dan cuenta de que estos niños son los que más disfrutan y se divierten con lo que hacen”.

Ernesto Mario Escalona insiste en recordar con nostalgia sus años en aquel paraíso de sueños y colores: “Es imposible desprenderse, es otro tatuaje más, pero este en el corazón”.