COVID-19: Lecciones que enaltecen

Por ROXANA RODRIGUEZ TAMAYO

El pueblo volvió a ovacionar a nuestros trabajadores de la salud justo a la hora del cañonazo. Una descarga de aplausos conmocionó otra vez a la ciudad que, a pesar del aislamiento emergente de las últimas jornadas, halló un gran incentivo para unirse desde la distancia: agradecer y reverenciar a tantos héroes anónimos.

Entre las sombras de la joven noche habanera y la emoción por el continuo repiqueteo de las palmadas no pude contener un ¡Bravo!, estentóreo y hasta enardecido. Alguien en casa intentó llamarme al recato y me requirió: “oye, no estás en el ballet ni en el teatro”; quizá por el drama tremendo que vive la humanidad.

Habían transcurrido unos minutos desde que las imágenes trasmitidas del noticiero me dejaran sin aliento. ¿Mujeres? ¿Hombres? No logré definir en un primer vistazo a quienes llevaban aquellas “escafandras” aparatosas. Sabía eran cubanos que se estaba jugando una carta muy valiosa: la ciencia por delante de la propia vida. Sabía que unos prestaban servicios aquí, en la Isla, y otros en tierras lejanas.

Solo casi al terminar la secuencia gráfica, cuando alcancé a leer “Esther”, “Claudia” rotulados en dos de los trajes, logré explicarme a misma la razón de aquel “¡Bravo!, estentóreo y hasta enardecido”. Ellas, al igual que Celeste y Melisa, son las encargadas de diagnosticar los casos positivos a la Covid- 19 en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK).

Y aunque no son las únicas, otros, muchos especialistas se enfrentan a la enfermedad, esos nombres de mujer y el coraje de exponerse durante largas horas a un virus que ha demostrado ser altamente letal, achicaron distancias ante mí.

Me sobrecogió pensar que dejaron atrás hijos y/o hijas, esposos o novios, hermanos y hermanas, madres y padres, familiares y amigos, para engrandecerse como divas inmensas en este espectáculo macabro que irremediablemente nos toca sopesar hoy a escala global.

Recordé el mensaje de congratulación a médicos y médicas publicado unas horas antes en Facebook por una amiga, quien tras varios días de retiro preventivo en el hogar había salido a una gestión rápida con su nasobuco, y conmovida ante la sensación de asfixia que le produjo la mascarilla, comentaba abrumada en la red: “por Dios, ellos pasan horas, días enteros cubiertos”.

Y mientras leía otros mensajes, no solo meditaba en aquellos ropajes con doble tela y/o de materiales sintéticos; reflexionaba sobre la responsabilidad humana y social que inspira al personal de salud cubano e incluso, a nuestros universitarios, no solo de las Ciencias Médicas, que laboran como voluntarios en centros de aislamiento o donde haga falta estar.

Pienso ¿Y el dolor, el estrés y la tensión de los científicos al no contar con todas las respuestas para salvar vidas o sanar tan rápido como quisieran? ¿Y el pesar de extrañar a seres queridos que no verán y mucho menos, abrazarán, en semanas o meses?

Ante las calumnias de aquellos que critican y carecen de soluciones propias, o la indiferencia de quienes se arrogan el derecho de asumir con liviandad las actuales circunstancias, también como en toda contingencia, habrá que sacar muchas lecciones.

Definitivamente, tendremos que reaprender a vivir en familia, a darles más calor a los nuestros en el sosegado remanso del hogar; a mimar más a nuestros ancianos, a respetar al prójimo como a nosotros mismos, a apreciar cada esfuerzo, cada gesto humano en beneficio de la colectividad. Esa será una de las experiencias más extraordinarias de estos días, cuando en el decurso del tiempo lo vivido solo nos parezca un mal sueño.