Cartelera de la TV cubana

MAMMA MÍA: VAMOS OTRA VEZ! Título original: Mamma mia: here we go again! Reino Unido / 2018 / 108 min. / Comedia musical / Est. / Subt. Dirección: Ol Parker Reparto: Amanda Seyfried, Meryl Streep, Christine Baranski. El filme nos lleva de viaje al verano donde comenzó todo. Desde su vida en el presente, los protagonistas de “¡Mamma mia!” nos cuentan los hechos acontecidos el mágico verano en el que comenzó esta historia de los tres posibles padres de Sophie. Completamiento: El led – Cómo funciona (0: 09: 10) Transmisión: RTX