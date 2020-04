Cartelera de la TV cubana

¿PUEDES GUARDAR UN SECRETO? CAN YOU KEEP A SECRET? EEUU / 2019 / 95 min. / Comedia romántica / Est. / Subt. Dirección: Elise Duran Reparto: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Laverne Cox. Durante un vuelo en avión, pensando que van a estrellarse, la joven Emma Corrigan le desvela sus más profundos secretos a su compañero de asiento, un completo extraño. Cuando el incidente se resuelve, Emma descubre que el extraño, al que no pensaba volver a ver, es Jack Harper, su nuevo jefe, y que además ahora conoce sus secretos más íntimos. (Basado en un bestseller del New York Times) . EL BUEN DOCTOR – T3 – CAPITULO 11 Titulo original: The good doctor Capítulo 11: Fracturado (The Good Doctor: Fractured) EEUU / 2020 / 42 min. / Drama / Est. / Subt. Dirección: Gary Hawes Reparto: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas Shaun le cuenta al Dr. Aaron sobre los sentimientos que siente hacia Leah. Por otro lado, Carly se da cuenta que algo no va bien con Shaun y le pregunta si está ocurriendo algo con Leah que no le está contando. ¿Qué contestará Shaun? ¿Habrá una ruptura entre Shaun y Carly por culpa de Leah? Transmisión: Estreno