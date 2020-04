Cartelera de la TV cubana

Los 12 Mejores (Junio 16, 2019) VA0 12 Ariana Grande – Thank U, Next 11 Panic! At The Disco – High Hopes 10 Post Malone – Wow 09 Ariana Grande – Break Up With Your Boyfriend I’m Bored 08 Calvin Harris &Rag’n’Bone Man – Giant 07 Halsey – Without Me 06 Post Malone & Swae Lee – Sunflower 05 Jonas Bother – Sucker 04 Sam Smith & Normani – Dancing With A Stranger 03 Ava Max – Sweet But Psycho 02 Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow 01 Ariana Grande – 7 Rings Género: Musical Transmisión: