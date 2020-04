Cartelera de la TV cubana

EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS Título original: The nutcracker and the four realms 2018 / 99 min. / Estados Unidos / Aventuras / Fantástico Dirección: Lasse Hallström, Joe Johnston Reparto: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren. Todo lo que Clara quiere es una llave que abre una caja que contiene un regalo muy valioso de su madre fallecida. En la fiesta anual de los Drosselmeyer encuentra una pista que le lleva a la llave, pero esta desaparece en un mundo paralelo. Allí Clara conocerá a un soldado llamado Phillip, a una banda de ratones y a los que rigen los Tres Reinos: la Tierra de los Copos de Nieve, la Tierra de las Flores y la Tierra de los Dulces. Clara y Phillip tendrán que enfrentarse al Cuarto Reino, donde reside la cruel Madre Ginger, para recuperar la llave y poder devolver la armonía al mundo. Versión de “El cascanueces”. Completamiento: PENDIENTE Género: Genero Ficcion Transmisión: Estreno