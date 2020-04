Cartelera de la TV cubana

¿PUEDES GUARDAR UN SECRETO? Título original: Can you keep a secret? EEUU / 2019 / 95 min. / Comedia romántica / Est. / Subt. Dirección: Elise Duran Reparto: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Laverne Cox. Durante un vuelo en avión, pensando que van a estrellarse, la joven Emma Corrigan le desvela sus más profundos secretos a su compañero de asiento, un completo extraño. Cuando el incidente se resuelve, Emma descubre que el extraño, al que no pensaba volver a ver, es Jack Harper, su nuevo jefe, y que además ahora conoce sus secretos más íntimos. (Basado en un bestseller del New York Times) . Completamiento: PENDIENTE Género: Genero Ficcion Transmisión: RTX