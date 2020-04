Cartelera de la TV cubana

Programa 303 -PRIMER CORTO TITULO: Monterbox DIRECTOR: Ludovic Gavillet, Lucas Hudson, Colin Jean-Saunier, Derya Kocaurlu PAÍS: Francia GÉNERO: Animado SINOPSIS: Una niña vivaracha, sus mascotas (unos monstruos traviesos) y un anciano florista un poco cascarrabias son los ingredientes de este colorista cortometraje que te ayudará a hablar con tus hijos del perdón, de la amistad, de la gratitud y de ser nuestra mejor versión y nos hace reflexionar sobre cómo los adultos despreciamos como tonterías las cosas que importan a los niños -SEGUNDO CORTO TITULO: Macarena DIRECTOR: Nani Roig PAÍS: España GÉNERO: Drama SINOPSIS: Sin pensarlo, Macarena ha pedido una cita a Alberto, un cliente nuevo del súper en el que trabaja. Ella está a punto de cumplir los 30 y le angustia la idea de quedarse sola y atrapada en su rutina. Por el contrario, Pepe, su compañero de trabajo, está satisfecho con su vida y es feliz con lo que tiene. Macarena arriesgará su estabilidad por el atractivo de Alberto, quien parece cumplir sus expectativas. -TERCER CORTO TITULO: First comes love DIRECTOR: Daniel Ceballos PAÍS: EE. UU GÉNERO: Animación SINOPSIS: First Comes Love es un cortometraje de animación de Daniel Ceballos. “First Comes Love” es la historia de un chico tímido, Eric, que se ve arrastrado a través de las etapas del “matrimonio” por una niña obsesiva, Zoey, durante todo el transcurso del recreo. Cortometraje producido en el Ringling College of Art and Design. Género: Genero Ficcion Transmisión: RTX