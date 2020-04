Por ROSAINNE SUÁREZ MORENO

Hay pérdidas para la humanidad irreparables, y la del Gabo es una de ellas. Tal vez una de las más importantes. Si por mi fuera lo situaría entre los cien personajes más importantes de la historia, e incluso en círculos más cerrados.

Hoy, viendo las imágenes de sus libros que comparten mis amigos en Facebook, quisiera estar en Matanzas, para poder tomarle una foto a mi colección y mostrarla orgullosa también. Pero aquí no tengo ninguno, al menos en físico, así que me conformo con estas letras.

Recuerdo el primer libro suyo que leí: Crónica de una muerte anunciada. Luego llegó el texto sobre el naufragio, lo mandaron a leer en la escuela, y yo más que agradecida. Y después, Cien años de soledad.

Ahí me detengo, porque mi vida literaria casi se puede definir entre un antes y un después con ese libro. Quien lo haya visto sabe que es un libro gordo, un libro denso, complicado, ¡un libraco! Pero así y todo lo engullí en tres días.

Despertaba con él debajo de la almohada, o encima mía, o abierto sobre la cama. Me ponía a leer, mi madre daba gritos para que fuera a desayunar, me lavara la cara, levantara al menos la vista.

Recuerdo un día, el último, que la escuche hablando con mi papá, estaba preocupada porque yo parecía una zombie. Mi padre, que siempre me ha entendido, le respondió que no se preocupara, que esa era la magia del Gabo.

Bueno, pasaron los tres días. Lo terminé de leer encima de la cisterna de la casa, a media tarde. Y lloré. Fue como quedarme vacía de repente. Ahí mismo prometí no leer más en par de meses, tal vez hasta tres y cuatro. Puede que quien lo haya leído me entienda. Es un libro del que hay que desintoxicarse, un libro que se te cuela en los huesos.

Muchos me recomendaron hacer un árbol genealógico para no perderme en la lectura. Pero yo que no, que eso no hacía falta, aunque tuviera que releer varias partes para no perder el hilo.

Después, mucho después, llegó El amor en los tiempos del cólera, y me volví a enamorar. Llegó de manos de una amiga, la que ojalá no esté leyendo esto, porque llegó y nunca más volvió. No lo dejé ir. No pude. Creo que ha sido el único libro que no he devuelto en mi vida.

De eso ya han pasado muchos años, y en este tiempo ha llegado a mí una avalancha de sus textos. Puedo decir actualmente que soy una fanática, o más bien una adicta, a su literatura. Y a quien no lo haya leído, solo decirle que no pierda más su tiempo.

Hoy escribo triste, porque duele saber que la humanidad se tendrá que conformar con los escritos que ya están, y conformarse duele. Hoy me veo persiguiendo hasta el más mínimo texto, tratando de buscar lo que me he perdido, porque al fin y al cabo mi papá tenía razón, esa es la magia del Gabo.