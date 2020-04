Sin temor a los retos.

Por ORFILIO PELÁEZ

A esta cantante cubana el año 2019 le deparó lo que a su juicio ha sido el mayor desafío en su carrera profesional: presentarse en el mediático programa Got Talent España, concurso de carácter competitivo abierto a la participación de bailarines, acróbatas, magos, músicos, trapecistas, payasos, declamadores, humoristas y cultores de otras manifestaciones, sin límite de edad, trasmitido a decenas de millones de televidentes en el mundo por el Canal Telecinco del país ibérico.

Desde la primera audición cautivó al jurado y al público por su espectacular voz, afinado timbre, autenticidad, pasión y excelente proyección escénica, según reseñaron varias críticas aparecidas en diversos medios de prensa españoles. La intérprete caribeña escogió dos números emblemáticos del cancionero internacional: Somewhere, del famoso musical de Broadway West Side History, y I have nothing, popularizados en su momento por las divas Barbra Streisand y Whitney Houston, respectivamente. Los arreglos los hizo su esposo, el guitarrista, compositor y productor musical Miguel Ángel Wong.

Por votación unánime del jurado, quedó entre los 12 finalistas del certamen, que en el inicio de su fase clasificatoria reunió a más de cuatro mil competidores. Definitivamente ocupó el décimo lugar. Le dedicó ese logro a su abuela Maruja, quien viajó a Cuba desde Asturias siendo una muchacha y solía entonar coplas, pasodobles y guajiras cubanas, mientras hacía las labores hogareñas.

“Sin duda, fue ella la que despertó en mí el interés por la cultura española y el canto”, afirma Mariela Flores. Hija de un matrimonio de científicos (su madre, María de los Ángeles, es máster en Química y su padre, Raúl, ostenta el grado de doctor en Ciencias Geológicas), la joven cubana comenzó a cantar cuando cursaba los primeros grados de la enseñanza primaria en la escuela Miguel Ángel Bodes, del habanero Barrio Obrero, municipio de San Miguel del Padrón, donde nació. Varios años después integró el coro de su iglesia y allí recibió una esmerada educación musical y vocal, que mucho le ayudaría en el futuro.

Tras culminar el preuniversitario, la muchacha matriculó la Licenciatura en Biología en la Universidad de La Habana, y se vinculó de inmediato a los Festivales de Aficionados auspiciados por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). “Cuando estaba en cuarto año de la carrera, el Grupo Mayohuacán me propuso grabar un disco. Era la oportunidad esperada para darme a conocer más allá del ámbito estudiantil y acepté de inmediato”, relata.

Luego ingresó en la Escuela para la Superación Profesional Félix Varela, del municipio de Diez de Octubre, donde hizo el nivel medio en la especialidad de canto. “De la mano de los profesores Marta Gutiérrez y Lázaro Hernández, descubrí las maravillas del canto y quedé fascinada con la música clásica. Sus enseñanzas han sido claves en mi formación”.

Vocalista del grupo .comFusion por varios años, en 2012 creó junto con su esposo el proyecto Manane, con el auspicio del Instituto Cubano de la Música. “Tener una agrupación propia es algo que cualquier músico o cantante desea en algún momento de su carrera. Es la única forma de poder llevar adelante tus ideas, conceptos, experimentar, introducir cambios en el repertorio”.

Al sumarse al diálogo con BOHEMIA, Miguel Ángel Wong señala que casi la totalidad de las composiciones interpretadas por Manane son de su autoría. “En cuanto a géneros, básicamente mezclamos el jazz con la música afrocubana, la trova y el pop”. Uno de los principales éxitos de la banda fue el tema Mírame, con el cual ganaron en la edición de 2014 del Festival Cuerda Viva, en el apartado de canción.

Tanto Flores como Wong, han colaborado indistintamente en proyectos musicales con Leoni Torres, David Torrens, Kelvis Ochoa y Descemer Bueno. Sus periplos internacionales incluyen presentaciones en escenarios de Canadá, Europa y Japón.

En el 2018 salió a la palestra discográfica Camino Viejo, el primer álbum en solitario de la agrupación Manane. La producción fue asumida de manera conjunta por el propio Miguel Ángel Wong y el músico canadiense Jean Francois Martel.

Fuera del escenario, Mariela Flores disfruta cocinar y compartir con amistades. Quien la visita en el hogar no puede irse sin probar algunas de las exquisitas variedades de panes y dulces que de forma creativa le gusta elaborar. Domina el idioma inglés y el italiano, pero también se defiende con el francés, el mandarín y el japonés.

Revela que, tras actuar durante un tiempo en el Café Miramar y otros centros nocturnos de la capital, en la actualidad Manane se encuentra en una etapa de reformulación de sus líneas interpretativas. “Aspiramos a que algún día nuestras canciones sean más conocidas entre el público cubano de cualquier edad y reciban una adecuada difusión, tanto en la radio, como en la televisión. Ningún reconocimiento internacional puede compararse con el cariño y el aplauso de tu gente”.

Para 2020 tiene varios proyectos en mano, los cuales incluyen la escritura y producción de nuevos temas musicales. Estos “se irán lanzando en formato de discos sencillos, con su respectivo audiovisual”.

Mariela Flores asegura estar preparada para incursionar en cualquier género de la cancionística. Incluso, no pocas amistades y críticos deslumbrados por su interpretación en el Got Talent refieren que debía actuar en grandes espectáculos musicales. Acostumbrada a proponerse nuevos retos, quién sabe si lo intentará.