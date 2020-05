Cartelera de la TV cubana

3:30PM

Sábado 16 de mayo de 2020

Sábado de Cine / The Coll of the wild.EE UU. Género Aventura.Año 2019. Sinopsis.La historia sigue a Buck, un perro de trineo mezcla de San Bernardo y Collie escocés a lo largo de su largo viaje como perro de trineo. Desde ahí comenzará una serie de aventuras que cambiarán su vida y de todos los que le rodean y que se van cruzando en su camino. Cuando se descubre un yacimiento de oro en Yukon, Canadá, secuestrarán a Buck ante la demanda de perros de trineo y será vendido a comerciales que no tendrán ningún tipo de compasión con él. Tendrá que intentar apañárselas por sí mismo para escapar y encontrar la forma de ser libre. /