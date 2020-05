De ‘idiota’ calificó a Trump el actor Robert de Niro

El actor estadounidense Robert De Niro volvió a cuestionar al presidente Donald Trump sobre su gestión en la pandemia, lo calificó de “idiota” y dijo que sólo le interesa ser reelegido, al tiempo que elogió al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Cuomo está haciendo “lo que un presidente debería hacer”, afirmó el varias veces galardonado actor, durante una entrevista por teleconferencia en el emblemático programa “The Late Show”.

“Me gustaría interpretar a Cuomo en una película sobre el coronavirus”, añadió.

El actor de “Taxi Driver” fue una de la voces más críticas contra el presidente Trump, incluso desde antes de que ganara las elecciones presidenciales en 2016.

De Niro se refirió a Trump como “el idiota” y afirmó que “si hubiera hecho lo correcto, escuchado y atendido todas las advertencias”, Estados Unidos -que cuenta con más de un millón doscientos de infectados con Covid-19- podría “haber sobrevivido mucho mejor” a la pandemia.

La estrella de Hollywood responsabilizó a Trump por haber hecho oídos sordos a las advertencias de los expertos de la salud y dijo que ahora “todos están pagando las consecuencias de los actos del presidente”.

Asimismo, calificó de “atroz” la respuesta que desde la Casa Blanca se dio a la crisis sanitaria.

De Niro denunció que todo forma parte “del juego de Trump para salir reelegido”.

De cara a las elecciones presidenciales de noviembre, cuando se enfrente al ex vicepresidente demócrata Joe Biden, el mandatario impulsa la reactivación de la economía y vuelta a la normalización, pese a ser el país con mayor número de muertos en el mundo por coronavirus, con más de 75 mil.

“Estoy a favor de Biden, y quiero que todo le salga bien, pero también tenemos ahí una persona que está muy capacitada, un apoyo muy capaz… está haciendo un gran trabajo, está haciendo lo que cualquier presidente debería hacer”, señaló De Niro.

“Es una locura, ya no tengo palabras describirlo… y lo que da más miedo es que los republicanos y todo su entorno no están haciendo nada. Están alrededor de un loco y no hacen nada. No se enfrentan a él (por Trump)”, fustigó.

“Nadie tiene las pelotas suficientes para enfrentarse a este tipo”, insistió. En el terreno laboral, tras el éxito de “El Irlandés” el dos veces ganador del Oscar vuelve a ponerse a las órdenes de Martin Scorsese en “Killers of the Flower Moon”, un filme en el que compartirá protagonismo con Leonardo DiCaprio y que estaba en pleno rodaje cuando estalló la pandemia.