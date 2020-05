Miradas a través del espejo.

Por ROXANA RODRÍGUEZ TAMAYO

Hace varias semanas la Casa de las Américas, en su portal digital La Ventana, puso a disposición de los asiduos a la literatura una alternativa inédita y no menos original, la cual hace posible acceder a más de 50 volúmenes de su fondo editorial mediante solicitudes formuladas por vía electrónica.

Si bien la iniciativa mantiene activa a la institución en sus propósitos de compartir y difundir cultura, también deviene un asidero importante para quienes atemperamos el ocio en medio de la contingencia que hoy nos retiene en el hogar.

Entre los títulos de esa colección, publicados por Casa en la última década, figura Espejo retrovisor, del mexicano Juan Villoro (1956), quien es un sociólogo de profesión devenido narrador, periodista, guionista y traductor. Cuenta en su currículo con más de una treintena de títulos en casi todos los géneros literarios, entre los que se hallan el ensayo, el teatro, el cuento, la novela y la literatura infantil y juvenil.

Merecedor de diversos lauros nacionales e internacionales conferidos por prestigiosas instituciones, ha mantenido durante años una columna en el diario mexicano Reforma, donde se explaya en sus cualidades de cronista excepcional.

En Espejo retrovisor, Villoro se arroga el merecido derecho de concebir una sui generis antología de textos literarios y periodísticos de su autoría, creados a lo largo de tres décadas, y cuyo ¿orden? tal vez dispar y anárquico, intenta reivindicar y –por qué no– enriquecer esa entrañable relación autor-lector.

La obra, de poco más de 200 páginas, vio la luz en Cuba por primera vez, en 2013. Como elemento distintivo tiene una unidad de conjunto, basado en que importa más el significado del suceso aleatorio vinculado a cada relato, por encima de la calidad literaria en sí misma.

“En la historia privada de un cuento –solo conocida por quien lo escribió–, lo más notable suelen ser las condiciones en que fue creado”, ha suscrito Villoro en el prólogo, para remarcar cuán transparente y distante se halla el lector en relación con los entuertos, frustraciones y emborronados del escriba, previos al parto de sus “bebé-obras”. De modo que en Espejo retrovisor pesa más la memoria emotiva del autor que la excepcionalidad estilística.

Los cuentos siguen un orden cronológico inverso; así cuando el lector se sumerge en las páginas iniciales entra en contacto con obras inéditas concebidas a partir de 2010 y, en lo sucesivo, avanza de forma retrospectiva hasta concluir con el relato que da nombre al libro, escrito en 1985.

Las crónicas no se avienen a similar pauta. El autor ahonda en temáticas recurrentes propias de su actividad reporteril –como aquellas vinculadas al movimiento zapatista y sus principales líderes–, junto a estas de corte político, alternan otras ligadas a sus preferencias hacia el rock and roll, el futbol, los viajes, ciertos enigmas de literatura, e incluso hay una de matiz familiar, en la cual describe a su padre, el filósofo Luis Villoro, reconocido y prolífico estudioso de la cultura indígena.

Con frecuencia algunos han considerado que los textos de esta colección no son los más encumbrados del escritor, y señalan otros títulos dotados de mejores aciertos literarios. No obstante, este es un libro que no da reposo al lector, de cada línea, de cada imagen construida desde la percepción y el imaginario de quien lee, emerge una energía genuinamente singular, sentida muy adentro de quien la escribió. Esa intimidad es la puerta que Juan Villoro invita a mirar desde su “espejo”.