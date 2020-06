Cartelera de la TV cubana

CUBAVISION

06:30: REVISTA BUENOS DÍAS

REVISTA INFORMATIVA

08:57: EN LA MAÑANA SU CARTELERA

09:00: CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19

10:00: ¡A LA 1, A LAS 2 Y A LAS 3!

Programa 10 Sinopsis: Un tiempo para los niños de la primera infancia donde pueden encontrarse con la naturaleza, el mundo que los rodea y las vivencias de otros niños y niñas como ellos. Un espacio para disfrutar, crecer y desarrollarse. En esta emisión: La princesa y el chícharo, KIKA Cantos de cuna – Late tu corazón, 123TV El salón de belleza de Elina Miffy y sus amigos: Miffy esta resfriada, KRO Los conejitos: Alimentando al pajarito, NTR Elsa: La tarea, NRK Reguilete: Serie Los oficios: los maestros, Cubavisión Las aventuras de Lolulu y Malalua, ARD-SWR

10:45: ARTE VIDEO

Romance. Alberto Sautúa. La verdad parece un cuento. Maykel Herrera. Torturarte. Eduardo Expósito

11:00: CONEXION CUBA

ACTUALIZACIONES DE LA PLATAFORMA ENZONA PARTE 2 Las nuevas actualizaciones de la plataforma ENZONA permiten un mayor acercamiento de las personas naturales y los negocios de la economía digital con un alto valor agregado del comercio electrónico y la gestión productiva, los servicios y la calidad de vida del pueblo cubano.

11:15: NOVELA EXTRANJERA

EL OTRO LADO DEL PARAISO CAP 115

12:00: AL MEDIODIA

01:00: NOTICIERO DEL MEDIODIA

EMISIÓN DEL MEDIODÍA

01:57: EN LA TARDE SU CARTELERA

02:00: NOVELA CUBANA

Bajo el Mismo Sol Cap. 29 – T-CV-NOV Cap. 29

02:45: LO BUENO NO PASA

José Luis Cortés (El Tosco)

03:15: SERIE EXTRANJERA

BOSTON LEGAL CAP 29

04:00: NOTICIERO ANSOC

EMISIÓN ESPECIALIZADA

04:15: TANDA INFANTIL

El gato con botas Estados Unidos / 2011 / 90 min. / Animación / Rep / Color / Doblada Director: Chris Miller Spin-off de la saga Shrek, “El gato con botas” se sitúa en el tiempo como la precuela de Shrek 2. Mucho tiempo antes de conocer a Shrek, el Gato con Botas emprendió un viaje aliándose con el ingenioso Humpty Dumpty y con la avispada Kitty Softpaws para robar el famoso ganso de los huevos de oro. COMPLETAMIENTO George de la selva en: Temporada de Llivias. Circo: Báscula Circuba Sabías qué: Cómo usar los signos de puntuación.

05:57: ESTE DÍA

1882: Nace José Isaac Corral. Cuba. Ingeniero de minas, geólogo, meteorólogo, matemático y piscicultor, se dedicó a las ciencias exactas y a la silvicultura. Publicó Demarcaciones mineras, Reconocimiento minero del Valle de Viñales, Los bosques y las aguas y Derecho minero cubano, entre otros. 1906: Nace Josephine Baker. E. U. A. Se estableció en París a mediados de la década del veinte del siglo pasado, y allí alcanzó gran fama dando a conocer la cultura afroamericana en el canto y el baile, y llegó a ser la estrella de revistas musicales en importantes centros de espectáculos, además, también incursionó en el cine, participando en varias películas. 1917: Fallece Carlos Prats. Cuba. Tuvo una deficiente formación cultural que supo superar con un gran temperamento de artista y una elevada sensibilidad que lo llevaron a escribir obras plenas de lirismo y emoción. La Asociación Cívica de Matanzas le otorgó dos premios en sendos Juegos Florales así como otros reconocimientos en el campo de las letras.

06:00: ZOOLÓGICO

Capitulo: 29 Sinopsis: Leo insiste con Roca en aprender la actividad de la taxidermia que le interesa mucho. También empieza a colaborar con el trabajo de la equinoterapia. Leo invita a salir a Fernanda y esta lo rechaza amablemente.

06:30: NOTICIERO CULTURAL

INFORMATIVO CULTURAL

07:00: MESA REDONDA

ESPACIO DE ANÁLISIS DE TEMAS NACIONALES Y FORÁNEOS

08:00: NTV

EMISIÓN ESTELAR

08:57: EN LA NOCHE SU CARTELERA

09:00: HACEMOS CUBA

ESPACIO DE ANÁLISIS DE PRIORIDADES NACIONALES

09:30: NOVELA CUBANA

El Rostro de los Días Cap. 38

10:15: BOLETIN INFORMATIVO

10:30: DE NUESTRA AMERICA

Título: Miriam miente República Dominicana / 2018 / 90min. / Drama / Est / Director: Natalia Cabral, Oriol Estrada Reparto: Dulce Rodríguez, Carolina Rohana, Pachy Méndez, Frank Perozo, Georgina Duluc, Vicente Santos, Ana Maria Arias El tranquilo mundo de una familia pequeño burguesa comienza a desmoronarse a partir del momento en que Miriam, de 14 años, conoce a su novio de Internet. Mientras sus amigas preparan con entusiasmo la tradicional fiesta de los quince años, Miriam no sabe cómo explicar a su familia que su novio es negro. Completamiento Entrevista a Natalia Cabral, directora dominicana de Miriam miente Música: Para darte la vida, por Milly Quezada y Elvis Crespo

12:00: CARIBE NOTICIAS

EMISIÓN DEL CIERRE

12:40: EN LA MADRUGADA SU CARTELERA

01:15: TELECINE (ARTE 7)

EL LLAMADO SALVAJE THE CALL OF THE WILD (Titulo Original) EEUU. / 2020 / 100 Min. / Aventuras / estreno / color / subtitulada al españo Dir: Chris Sanders Int: Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Bradley Whitford Sinopsis: Cuenta la historia de Buck, un perro bonachón cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando su dueño se muda de California a los exóticos parajes de Alaska, durante la fiebre del oro, a finales del siglo XIX. Como novato de un grupo de perros de trineo (y posteriormente su líder) , Buck experimenta una aventura que jamás olvidará, encontrando su lugar en el mundo y convirtiéndose así en su propio amo. Completamiento: PENDIENTE

04:00: TELECINE

Contacto en Francia. Original title The French Connection Año 1971 / 104 min. / USA / Dirige William Friedkin / Género Drama Elenco: Gene Hackman, Roy Scheider, Fernando Rey, Tony Lo Bianco, Marcel Bozzuffi, Frédéric de Pasquale, Bill Hickman, Ann Rebbot, Harold Gary, Arlene Farber, Eddie Egan, André Ernotte, Sonny Grosso, Ben Marino Sinopsis / Dos policías duros de la ciudad de Nueva York, Jimmy Doyle (Gene Hackman) y Buddy Rosso (Roy Scheider) , intentan interceptar un enorme envío de heroína que llega desde Francia.

TELEREBELDE

07:54: HIMNO APERTURA

07:55:ESTOCADA AL TIEMPO/efemérides

07:59:CARTELERA DEPORTIVA

08:00:SOLFEO 9NO GRADO

08:30: VOZ Y DICCIÓN (NIVEL MEDIO)

08:45: PREPARACIÓN FÍSICA (NIVEL ELEMENTAL Y MEDIO: DANZA, BALLET Y CIRCO)

09:00: MEJORES MOMENTOS DEPORTIVOS

09:05: SÍGUENOS EJERCICIOS EN CASA

09:15: BOLA VIVA

09:45: FUTBOL CHICO

10:00: DEPORTE TOTAL / TENIS, CHILE EN LOS JUEGOS OLIMPICOS

12:00: MERIDIANO DEPORTIVO

12:30: VOLEIBOL DE PLAYA / VOLEIBOL DE PLAYA DE MALASIA

01:21: GIMNASIA AUSTRALIA

02:00: FPP ORIENTACIONES (ASIGNATURAS BÁSICAS DE LA ESPECIALIDAD DE LA SECUNDARIA BÁSICA)

02:30: PROGRAMACIÓN EDUCATIVA (RPI) HISTORIA DE CUBA

03:30: PROGRAMACIÓN EDUCATIVA (FPP MATEMÁTICA 1ERO Y 2DO AÑO)

04:00: PROGRAMACIÓN EDUCATIVA (MATEMÁTICA 1ERO)

04:30: PROGRAMACION EDUCATIVA (LENGUA ESPAÑOLA 1ERO))

05:00: PROGRAMACION EDUCATIVA (LENGUA ESPAÑOLA 5TO)

05:30: PROGRAMACION EDUCATIVA (HISTORIA DE CUBA 5TO)

06:00: PROGRAMACION EDUCATIVA (MATEMÁTICA 5TO)

06:30: JUGADA PERFECTA /HOMENAJE A LOS MÉDICOS CUBANOS POR LA COVID 19

07:00: SÍGUENOS EJERCICIOS EN CASA

07:05: ZONA MIXTA

07:35: CONFESIONES DE GRANDES/ MILAN MATOS

08:05: BEISBOL NACIONAL

Canal Educativo

08:00 Cartelera escolar de la mañana

08:02 Matemática 8vo Ejercicios integradores

08:30 (RPI) Historia de Cuba. Personalidades históricas

09:30 Matemática 1ro. Consolidación

10:00 Lengua Española 1ro. Consolidación

10:30 Lengua Española 5to. Consolidación

11:00 Historia de Cuba 5to. Los norteamericanos vinieron a frustrar la independencia de Cuba.

11:30 Matemática 5to. Consolidación

12:00 Telecentros

01:00 NTV

02:00 Cartelera escolar de la tarde

02:02 Historia en imágenes La lucha clandestina

02:30 Entonces y ahora

03:00 Panel informativo Educación Preuniversitaria: Sistema de evaluación escolar.

04:00 Educación artística

04:30 Telecentros

06:00 Rokcanroleando

06:30 Tengo Algo Que Decirte: Estilos de vida saludables

07:00 Das Más: Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos

07:30 Serie extranjera: Los elegidos. Cap. 25

08:00 NTV

09:00 Escriba y Lea

09:30 Rodando el musical: Cats (II Parte)

09:45 Pantalla documental: Miriam Ramos y Moraima Secada: dos grandes voces desde el documental cubano. Cuba Dir. Luis Felipe Morfa Sinopsis: Aproximación a dos de las más reconocidas intérpretes de la canción cubana, desde el documental.

Al cierre Mesa Redonda (rtx)

Canal Educativo 2

09:00: PROGRAMACION DE TELESUR/ Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos.

04:30:PARA UN PRÍNCIPE : Programa 23 -Pequeños Einsteins temp1 cap 23 -Batman El Valiente temp 1 cap 11

05:30:DE TARDE EN CASA: Coronavirus: Prevención y control Sps: Programa especial con las actualizaciones sobre la situación sanitaria en Cuba.

06:30:VIVIR 120:No tan deldado Sps. La sarcopenia como padecimiento frecuente en los adultos mayores. Prevención y cuidado Ent. Dr. Emilio Zayas Somosa / Geriatra y gerontólogo

06:45: CONCIERTO : Daniela Romo

07:45:EVOLUCIONES :Programa 5 Compañía Rosario Cárdenas

08:00:NOTICIERO NACIONAL: El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación.

09:00: NOTICIERO CULTURAL: La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago.

09:30:TELESUR: Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos.

MULTIVISION

08:00 CUBANITOS

08:46 Ranger Rob Título: Hero Man

08:57 FACILISIMO

09:43 SERIE INFANTIL JOVENES TITANES CAP 53/ BLOQUE PROMOCIONAL 3

10:09 CINEVISION DISCULPA SI EXISTO (SCUSATE SE ESISTO!) ITALIA / COMEDIA / 2014 / TIEMPO REAL: 1 37 15 DIRECTOR: RICCARDO MILANI INT: PAOLA CORTELLESI ENNIO FANTASTICHINI MARCO BOCCI Y CORRADO FORTUNA. Después de varios éxitos profesionales en el extranjero, Serena decide regresar a Italia para trabajar. Para una mujer, conseguir un trabajo a la altura de su profesión es difícil, por lo que se arriesga a hacerse pasar por un hombre. Mientras tanto, conoce al apuesto y cautivador Francesco: el compañero ideal. . . Excepto que a él no le gustan las mujeres. Juntos, se ayudarán para enfrentar las adversidades y complicaciones de la vida.

11:42 RONDA ARTISTICA. Título: El beso gélido

12:12 FACILISIMO

12:56 SERIE INFANTIL JOVENES TITANES CAP 53

01:22 SERIE JUVENIL ROSWELL 2DA TEMP Cap. 5

02:07 CLASICOS Talento: Roxette- Listen to your heart / Mariah Carey- Hero / Tina Turner- We don’t need another hero

02:21 DOCUMENTAL Título: Historia prohibida. El misterio de los gigantes Sinopsis: Documental acerca de los hallazgos arqueológicos de fragmentos óseos y dientes de humanos gigantes.

03:05 SERIE Victoria 1ra Temp Cap. 4/ BLOQUE PROMOCIONAL 4

03:58 ENLACE DE TELECENTROS

04:01 SERIE Los Bibliotecarios 4ta temp Cap 10 Fin T: 41: 34

04:43 Patrimonio Mundial TÍTULO: El convento de Cristo, y Tikal, la ciudad perdida maya. SINOPSIS: Patrimonio Mundial te adentrará en cada emisión a un largo viaje en el tiempo para conocer las maravillas e historias de la cultura mundial.

05:18 SERIE INFANTIL JOVENES TITANES CAP 53/ BLOQUE PROMOCIONAL 2

05:42 CUBANITOS

06:17 Ranger Rob Título: Hero Man

06:28 FACILISIMO 8 marz mier

CALABACITA

07:16 SERIE AGENTES DE PROTECCION 3ra Temp Cap. 3

08:02 DOCUMENTAL Título: Historia prohibida. El misterio de los gigantes Sinopsis: Documental acerca de los hallazgos arqueológicos de fragmentos óseos y dientes de humanos gigantes.

08:45 CLASICOS Talento: Roxette- Listen to your heart / Mariah Carey- Hero / Tina Turner- We don’t need another hero

09:00 SERIE EL Ilusionista 1ra Temp CAP. 6 T: 41: 51: 01

09:42 SERIE 911 3rª TEMP Cap. 1

10:25 SERIE JUVENIL ROSWELL 2DA TEMP Cap. 5

11:13 SERIE Victoria 1ra Temp Cap. 4

12:00 CINEVISION DISCULPA SI EXISTO (SCUSATE SE ESISTO!) ITALIA / COMEDIA / 2014 / TIEMPO REAL: 1 37 15 DIRECTOR: RICCARDO MILANI INT: PAOLA CORTELLESI ENNIO FANTASTICHINI MARCO BOCCI Y CORRADO FORTUNA. Después de varios éxitos profesionales en el extranjero, Serena decide regresar a Italia para trabajar. Para una mujer, conseguir un trabajo a la altura de su profesión es difícil, por lo que se arriesga a hacerse pasar por un hombre. Mientras tanto, conoce al apuesto y cautivador Francesco: el compañero ideal. . . Excepto que a él no le gustan las mujeres. Juntos, se ayudarán para enfrentar las adversidades y complicaciones de la vida.

01:34 DOCUMENTAL Título: hombre contra tiburón. A la memoria de Peter Clarkson

02:16 Patrimonio Mundial TÍTULO: El convento de Cristo, y Tikal, la ciudad perdida maya. SINOPSIS: Patrimonio Mundial te adentrará en cada emisión a un largo viaje en el tiempo para conocer las maravillas e historias de la cultura mundial.

02:41 CLASICOS Talento: Roxette- Listen to your heart / Mariah Carey- Hero / Tina Turner- We don’t need another hero

02:55 SERIE Victoria 1ra Temp Cap. 4

03:42 RONDA ARTISTICA. Título: El beso gélido

04:12 DOCUMENTAL Título: Humedales de vida Sinopsis: Los humedales del norte semiárido de Chile han posibilitado la existencia de vida silvestre en ese lugar inhóspito.

04:40 SERIE AGENTES DE PROTECCION 3ra Temp Cap. 3

05:19 SERIE 911 3rª TEMP Cap. 1

06:02 Patrimonio Mundial TÍTULO: El convento de Cristo, y Tikal, la ciudad perdida maya. SINOPSIS: Patrimonio Mundial te adentrará en cada emisión a un largo viaje en el tiempo para conocer las maravillas e historias de la cultura mundial.

06:27 DOCUMENTAL Título: hombre contra tiburón. A la memoria de Peter Clarkson

07:10 SERIE JUVENIL ROSWELL 2DA TEMP Cap. 5

CANAL CLAVE

09:00:CUBANOS EN CLIP:Adalberto Álvarez y su Son QVA Libre Rosalíz Emila Morales Cero estrés Adrián Berazaín

10:00: SUENA BONITO:Van Van

10:45: NUESTRA CANCIÓN :TEMA. A ti maestro (TEMA DE POLO MONTAÑEZ DEDICADO A JOSÉ MARTI) Compositor. POLO MONTAÑEZ Invitado. Luis Hidalgo

11:00: SERIE : “Mozart en la jungla” Cap. 5. TEMP 4

11:30:CUBANÍSIMO : Leyendas de Cuba. Charanga de Oro

01:00: CUBANOS EN CLIP

02:00: MÚSICA TOP: Programa 21 1 @FILATOV & KARAS, Deepest Blue – “Give It Away” 2 5 Seconds of Summer – “No Shame” 3 Anne-Marie – “BIRTHDAY” 4 Ava Max – “Kings & Queens” 5 Billie Eilish – “Everything I Wanted“ 6 Black Eyed Peas, J Balvin – “RITMO” 7 Niall Horan – “Nice To Meet Ya“ 8 One Republic – “Rescue Me” OTROS

03:00: SERIE :“Mozart en la jungla” Cap. 5. TEMP 4

03:30: CONCIERTOS PREFERIDOS: U2 -Live in Paris (Parte I)

04:30: CONCIERTOS ONLINE

05:00: CUBANOS EN CLIP :Adalberto Álvarez y su Son QVA Libre Rosalíz Emila Morales Cero estrés Adrián Berazaín

06:00: SUENA BONITO: Van Van

06:45: NUESTRA CANCIÓN: TEMA. A ti maestro (TEMA DE POLO MONTAÑEZ DEDICADO A JOSÉ MARTI) Compositor. POLO MONTAÑEZ Invitado. Luis Hidalgo

07:00: SERIE: “Mozart en la jungla” Cap. 5. TEMP 4

07:30: MÚSICA TOP: Programa 21 1 @FILATOV & KARAS, Deepest Blue – “Give It Away” 2 5 Seconds of Summer – “No Shame” 3 Anne-Marie – “BIRTHDAY” 4 Ava Max – “Kings & Queens” 5 Billie Eilish – “Everything I Wanted“ 6 Black Eyed Peas, J Balvin – “RITMO” 7 Niall Horan – “Nice To Meet Ya“ 8 One Republic – “Rescue Me” OTROS

08:30: CONCIERTOS ONLINE

09:00: DOCUMENTAL: LA historia del Rock ‘n roll Cap. 1- El Rock n´Roll explota.

10:00: CINE CLAVE: Lucha por eso Título original: Go for It! Año: 2011 / Duración: 105 min. / País: Estados Unidos Dirección: Carmen Marron Música: Kenny Wood Reparto: Aimee Garcia, Al Bandiero, Jossara Jinaro, Gina Rodriguez, Louie Alegria, Derrick Denicola, Andres Perez-Molina, Gustavo Mellado Género: Drama | Baile. Colegios & Universidad. Enseñanza. Adolescencia l Sinopsis. Carmen (Aimee García) es una joven latina de origen mexicano que vive en Chicago, buena estudiante pero conflictiva, cuya única ambición es poder bailar. Carmen trabaja a tiempo parcial en una tienda junto con su gran amiga Gina, compite por las noches en bailes callejeros y, en el instituto, mantiene un constante conflicto con su profesor, un maestro que sin embargo comenzará a ayudarla a cumplir su sueño.

CUBAVISION INTERNACIONAL

12:00: CONFERENCIA DE PRENSA (r)

12:30: EN BUEN CUBANO: INSULARIDAD / Debatir cada semana sobre las esferas económica, social, cultural, deportiva y científica de la vida cubana. Personalidades de la Isla reflejan opiniones que se entrecruzan en nuestra sociedad.

01:00: ENLACE CUBA: NIÑOS EN LA COVID 19/ Aborda en profundidad los contenidos más sobresalientes relacionados con Cuba publicados en medios digitales, redes sociales y otros.

01:30: CUBA ES MÚSICA: SEPTETO SANTIAGUERO:Septeto Santiaguero, descubrir los adentros de su música.

01:45: NATURALMENTE: SANTIAGO DE CUBA. ESTRELLA AGUADORA/Dedicado a difundir disímiles temas medioambientales en los hermosos parajes de la geografía cubana. Permite descubrir nuestra flora y fauna, nuestro entorno natural, nuestras áreas protegidas.

02:00: BOLETIN CARIBE NOTICIAS (r):Sinopsis: Programa dedicado a informar sobre todo el acontecer noticioso de la Isla. De lunes a viernes usted se puede informar a través de reportajes, crónicas y entrevistas, sobre la realidad de la Cuba de hoy.

02:30: NOTICIERO CULTURAL

03:00: MESA REDONDA / Sinopsis: Programa estelar, en vivo, en el que un panel de destacados periodistas y especialistas analizan diversos temas de gran importancia del ámbito nacional e internacional. Se realizan contactos telefónicos con personalidades mundiales que opinan sobre el asunto objeto de debate.

04:00: EN BUEN CUBANO: INSULARIDAD/ Debatir cada semana sobre las esferas económica, social, cultural, deportiva y científica de la vida cubana. Personalidades de la Isla reflejan opiniones que se entrecruzan en nuestra sociedad.

04:30: SITIO DEL ARTE

05:00: BOLA VIVA: ANÁLISIS, ENTREVISTAS Y DEBATES RELACIONADOS CON LA PRÓXIMA TEMPORADA CUBANA DE BÉISBOL

Presentación de Frangel Reynaldo y Ricardo Izmendy sobre el nuevo Proyecto de Talentos del Béisbol Nacional. Los analistas evaluarán este proyecto y cómo se puede enriquecer en aras del desarrollo del béisbol nacional; así como opinarán sobre el nuevo protocolo de salud para la venidera Serie Nacional.

05:30: CUBA ES MÚSICA: SEPTETO SANTIAGUERO: Septeto Santiaguero, descubrir los adentros de su música.

05:45: NATURALMENTE: SANTIAGO DE CUBA. ESTRELLA AGUADORA

Dedicado a difundir disímiles temas medioambientales en los hermosos parajes de la geografía cubana. Permite descubrir nuestra flora y fauna, nuestro entorno natural, nuestras áreas protegidas.

06:00: VITRALES: PROYECTO PALOMAS/ Reportajes: Proyecto Palomas / Red Museos fortificaciones / Maykel Blanco y su Salsa Mayor / Ceramista Lázaro, Matacochinos / Cantoría Solfa, entre otras propuestas.

06:30: ENCADENAMIENTO REVISTA BUENOS DIAS

09:00: CONFERENCIA DE PRENSA COVID 19

09:30: NEURONA INTRANQUILA (TEMPORADA 9) : NEURONA 7

10:00: ENLACE CUBA: NIÑOS EN LA COVID 19 / Aborda en profundidad los contenidos más sobresalientes relacionados con Cuba publicados en medios digitales, redes sociales y otros.

10:30: CUBA ES MÚSICA: SEPTETO SANTIAGUERO: Septeto Santiaguero, descubrir los adentros de su música.

10:45: NATURALMENTE: SANTIAGO DE CUBA. ESTRELLA AGUADORA

Dedicado a difundir disímiles temas medioambientales en los hermosos parajes de la geografía cubana. Permite descubrir nuestra flora y fauna, nuestro entorno natural, nuestras áreas protegidas.

11:00: BOLA VIVA: ANÁLISIS, ENTREVISTAS Y DEBATES RELACIONADOS CON LA PRÓXIMA TEMPORADA CUBANA DE BÉISBOL

Presentación de Frangel Reynaldo y Ricardo Izmendy sobre el nuevo Proyecto de Talentos del Béisbol Nacional. Los analistas evaluarán este proyecto y cómo se puede enriquecer en aras del desarrollo del béisbol nacional; así como opinarán sobre el nuevo protocolo de salud para la venidera Serie Nacional.

11:30: NEURONA INTRANQUILA (TEMPORADA 9) : NEURONA 7

12:00: EN BUEN CUBANO: INSULARIDAD

Debatir cada semana sobre las esferas económica, social, cultural, deportiva y científica de la vida cubana. Personalidades de la Isla reflejan opiniones que se entrecruzan en nuestra sociedad.

12:30: SITIO DEL ARTE : Sinopsis: Espacio para promocionar lo más fresco y renovador de la plástica, la literatura, la música, el teatro y el cine cubanos. Propone nuevas búsquedas, diálogos y lecturas del ámbito cultural de la Isla. Invita en cada emisión a personalidades de las distintas manifestaciones del arte en el país en un espacio de crítica artística.

01:00: NOTICIERO DEL MEDIODIA ENCADENAMIENTO EN VIVO

02:00: EN BUEN CUBANO: INSULARIDAD

Debatir cada semana sobre las esferas económica, social, cultural, deportiva y científica de la vida cubana. Personalidades de la Isla reflejan opiniones que se entrecruzan en nuestra sociedad.

02:30: NEURONA INTRANQUILA (TEMPORADA 9) : NEURONA 7

Neurona 7

03:00: MESA REDONDA

Sinopsis: Programa estelar, en vivo, en el que un panel de destacados periodistas y especialistas analizan diversos temas de gran importancia del ámbito nacional e internacional. Se realizan contactos telefónicos con personalidades mundiales que opinan sobre el asunto objeto de debate.

04:00: CUBA ES MÚSICA: SEPTETO SANTIAGUERO

Septeto Santiaguero, descubrir los adentros de su música.

04:15: NATURALMENTE: SANTIAGO DE CUBA. ESTRELLA AGUADORA

Santiago de Cuba. Estrella Aguadora

04:30: ENLACE CUBA: NIÑOS EN LA COVID 19

Niños En la covid 19

05:00: MI BÉISBOL: OMAR FRANCO

Destacado actor y humorista cubano.

05:30: CONFERENCIA DE PRENSA EN INGLÉS (r)

Sinopsis: Programa dedicado a informar sobre todo el acontecer noticioso de la Isla. De lunes a viernes usted se puede informar a través de reportajes, crónicas y entrevistas, sobre la realidad de la Cuba de hoy.

06:00: NEURONA INTRANQUILA (TEMPORADA 9) : NEURONA 7

Neurona 7

06:30: NOTICIERO CULTURAL

Sinopsis: Espacio para promocionar lo más fresco y renovador de la plástica, la literatura, la música, el teatro y el cine cubanos. Propone nuevas búsquedas, diálogos y lecturas del ámbito cultural de la Isla. Invita en cada emisión a personalidades de las distintas manifestaciones del arte en el país en un espacio de crítica artística.

07:00: MESA REDONDA

Sinopsis: Programa estelar, en vivo, en el que un panel de destacados periodistas y especialistas analizan diversos temas de gran importancia del ámbito nacional e internacional. Se realizan contactos telefónicos con personalidades mundiales que opinan sobre el asunto objeto de debate.

08:00: NOTICIERO ESTELAR ENCADENAMIENTO EN VIVO

09:00: EN BUEN CUBANO: INSULARIDAD

insularidad

09:30: NEURONA INTRANQUILA (TEMPORADA 9) : NEURONA 7

Neurona 7

10:00: BOLETIN CARIBE NOTICIAS EN VIVO

10:30: ENLACE CUBA: NIÑOS EN LA COVID 19

Niños En la covid 19

11:00: MESA REDONDA: Sinopsis: Programa estelar, en vivo, en el que un panel de destacados periodistas y especialistas analizan diversos temas de gran importancia del ámbito nacional e internacional. Se realizan contactos telefónicos con personalidades mundiales que opinan sobre el asunto objeto de debate.