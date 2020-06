Cartelera de la TV del 2 de junio

Cubavisión

09:00:CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19

10:00:EL TALLER DE PAPO / Título: Cap. 11: Gato y murciélago Sinopsis: Programa infantil que busca recrear y fomentar hábitos de lectura en niños y niñas. En situaciones cotidianas que se presentan al inicio del programa, el abuelo intentará instruir con valores a su nieta Romi. A la hora de ir a la cama, él lee un cuento que le permite crear una reflexión con respecto a la temática que se esté abordando.

10:15:PLAZA SÉSAMO / Título: Bloque 12 Sinopsis: Los amigos de Plaza Sésamo tienen diferentes experiencias que comparten con los niños y niñas de la primera infancia y ayudarlos a conocerse y conocer el mundo que los rodea para crecer mejor. En esta emisión: ● Pequeñas Aventureras: Las chicas de Plaza Sésamo, Abby Caddaby, Lola y Susana, deben resolver problemas de la vida diaria con la ayuda de la ciencia. Cap.12: Las flores necesitan unas playeras de un color especial para participar en un concurso de canto, pero solo las tienen blancas. Juntas descubren cómo teñirlas. ● Listos a jugar: Cap. 12: Súper monstruos: ● Monstruos en red: 112 Pancho en el hospital: Pancho termina en el hospital después de caerse porque estaba enviando mensajes de texto y caminando al mismo tiempo.

10:45:PUNTO G / La Abusadora

11:15: NOVELA CUBANA / El Rostro de los Días Cap. 37

01:00: NOTICIERO DEL MEDIODIA / EMISIÓN DEL MEDIODÍA

02:00: NOVELA CUBANA / Bajo el Mismo Sol Cap. 28–T-CV-NOV Cap. 28

02:45: CONTRA EL OLVIDO / ALUSIÒN A LA CELEBRACIÓN EL 23 DE ABRIL DEL DÍA MUNDIAL DEL IDIOMA ESPAÑOL) 2- MÙSICA Y HUMOR: SELECCIÒN RECITAL DE FAUSTINO ORAMAS “EL GUAYABERO MAMÀ “ (TX 1988) . GUION: MARÌA ANGÈLICA GAUNA, DIR: SILVIA GAUNA. CON PIEZAS QUE SON EL VIVO EJEMPLO DE CÒMO EL DOBLE SENTIDO FORMA PARTE DEL ACERVO CULTURAL DE LA NACIÒN. TALENTO: EL GUAYABERO Y SU GRUPO, OMARA PORTUONDO, ANIMACIÒN: EDUARDO ROSILLO.

03:15:SERIE EXTRANJERA / BOSTON LEGAL CAP 28

04:00:NOTICIERO ANSOC / EMISIÓN ESPECIALIZADA

05:00:PULGOSO /PULGOSO 10 Dra. Cuvampiro T: 11. 58

05:12:ESTE DÍA / 1899: Fallece Carolina Rodríguez “La Patriota”. Cuba. Durante la Guerra de los Diez Años prestó una valiosa ayuda a los independentistas, y en 1879 tuvo que partir al exilio, viajando por varios países hasta asentarse en Cayo Hueso, donde se incorporó al llamado de José Martí, cuando fundó el Partido Revolucionario Cubano. Creó un Club Revolucionario desde el cual realizó una meritoria labor hasta la terminación de la guerra del 95. Anciana, pobre y casi ciega, regresó a Cuba y se estableció en su ciudad natal, Santa Clara, donde falleció, un día como hoy de 1899. 1566: Fallece Michel de Nostradamus. Francia. Estudió y ejerció la medicina utilizando métodos innovadores en sus tratamientos, lo cual le valió alcanzar gran fama y ser nombrado por Carlos IX, médico de la corte en 1560. También se dedicó a la astrología y escribió unas cuartetas rimadas que tituló Centurias astrológicas y que han sido interpretadas como profecías, ya que en ellas se describen acontecimientos ocurridos desde mediados del siglo XVI hasta el final del mundo que según él, ocurrirá en el año 3797. 1911: Fallece Brindis de Salas. Argentina. Desde muy joven comenzó los estudios de música en su ciudad natal y los perfeccionó en París. Poseedor de una extraordinaria cultura, elegancia y maneras sumamente distinguidas, paseó su arte por los más exigentes escenarios del mundo y fue merecedor de premios y condecoraciones de muchos de los soberanos europeos. El excelso violinista falleció en Argentina, un día como hoy, del año 1911, en la más absoluta miseria.

05:15:TELEFILME S / Un amigo inesperado Sinopsis: Dos jóvenes amantes se enfrentan a los prejuicios raciales que provoca su unión como pareja.

06:30:NOTICIERO CULTURAL /INFORMATIVO CULTURAL

07:00:MESA REDONDA / ESPACIO DE ANÁLISIS DE TEMAS NACIONALES Y FORÁNEOS.

08:00:NTV/EMISIÓN ESTELAR

09:00: NOVELA EXTRANJERA / EL OTRO LADO DEL PARAISO CAP 115

09:45: VALE LA PENA / SAQUE UD. SUS PROPIAS CONCLUSIONES Sobre la elaboración de las experiencias positivas que se viven durante el aislamiento sanitario. Reconocerlas, elaborarlas, asimilarlas, conservarlas. . . Para que este sea, más que un tiempo por el que pasamos, un tiempo en el que construimos nuestro camino. En condiciones difíciles, pero lo hicimos.

10:00: DE LA GRAN ESCENA / Tema: Bajo el agua. Talentos: Adolfo Guzmán (centenario) , Imagine Dragons, Orquesta Sinfónica de Praga (El Barbero de Sevilla) , Barbarito Diez (en el aniversario 25 de su fallecimiento) , Beyoncé y Christina Aguilera, Fotografías sub-acuáticas de la artista Marah Góngora.

10:30: BOLETIN INFORMATIVO / BOLETIN INFORMATIVO

10:45:SITIO DEL ARTE /MEJOR DISEÑO. . . MEJOR PAIS. PARTE 1

11:15: SERIE EXTRANJERA / CSI CAP 10

12:00:CARIBE NOTICIAS / EMISIÓN DEL CIERRE

01:15:TELECINE /Extracción (Extraction) 2020 / 117 min / Estados Unidos / Acción / EST DIR Sam Hargrave INT Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Rudhraksh Jaiswal, David Harbour. Sinopsis Tyler Rake (Hemsworth) es un mercenario que ofrece sus servicios en el mercado negro, y al que contratan para una peligrosa misión: rescatar al hijo secuestrado del príncipe jefe de la mafia india que se encuentra en prisión. Secuestrado por un capo de la mafia tailandesa, una misión que se preveía suicida se convierte en un desafío casi imposible que cambiará para siempre las vidas de Tyler y el chico.

04:00: TELECINE (CINE EN FAMILIA)/ Plaff Cuba / 1988 / 90 min. / Comedia. Drama / Color / En Español / Reposición Dirección Juan Carlos Tabío Reparto Daisy Granados, Thais Valdés, Raúl Pomares, Jorge Cao, Luis Alberto García Jr. , Alicia Bustamante Sinopsis Una mujer, que se manifiesta inconforme ante todo, es agredida constantemente por una mano misteriosa que lanza huevos contra su casa. Limitada por sus prejuicios y temores, e incapaz de encontrar una salida a sus conflictos internos, su historia tendrá un sorprendente e inesperado final. Alrededor del eje central de esta comedia se presentan y critican personajes y situaciones reales de la sociedad cubana actual.

Telerebelde

07:55:HIMNO APERTURA / INICIO DE LAS TRANSMISIONES

07:56: ESTOCADA AL TIEMPO / Programa de efemérides

08:00: PIANO BÁSICO (NIVEL ELEMENTAL Y MEDIO)/PIANO BÁSICO (NIVEL ELEMENTAL Y MEDIO)

08:30: LAÚD (NIVEL ELEMENTAL)/ LAÚD (NIVEL ELEMENTAL)

09:00: VIDEOS DEPORTIVOS/ VIDEOS DEPORTIVOS

09:05:SÍGUENOS EJERCICIOS EN CASA/ EJERCICIOS EN CASA

09:15: GLORIAS DEPORTIVAS/DANNYS LUGO LUCHA

09:45: DEPORTES DOBLE CLIC /PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:00: AL DURO Y SIN GUANTE /DOCUMENTAL LA EUFORIA DEL CORREDOR: MARATONISTAS KENIANOS EN EUROPA

11:00: DEPORTES EN RETROSPECTIVA /DOCUMENTAL SOBRE AITON SENA (PILOTO MAS FAMOSO DE LA FORMULA 1 DOCUMENTAL EL DERECHO DE GANAR

12:00: MERIDIANO DEPORTIVO

12:30:VOLEIBOL DE PLAYA/ TX DE EVENTOS

01:28:GIMNASIA AUSTRALIA /GIMNASIA AUSTRALIA

02:00:PROGRAMACIÓN EDUCATIVA FPP ORIENTACIONES (EJERCICIO DE CULMINACIÓN DE ESTUDIO)/FPP Orientaciones (Ejercicio de culminación de estudio 4TO año)

02:30:(RPI) MATEMÁTICA/(RPI) MATEMÁTICA

03:30: PROGRAMACIÓN EDUCATIVA (FPP HISTORIA DE CUBA 1RO Y 2DO AÑO) /PROGRAMACIÓN EDUCATIVA (FPP HISTORIA DE CUBA 1RO Y 2DO AÑO)

04:00:PROGRAMACIÓN EDUCATIVA (HISTORIA DE CUBA 6TO)/PROGRAMACIÓN EDUCATIVA (HISTORIA DE CUBA 6TO)

04:30:PROGRAMACIÓN EDUCATIVA (LENGUA ESPAÑOLA 6TO)/PROGRAMACIÓN EDUCATIVA (LENGUA ESPAÑOLA 6TO)

05:00:PROGRAMACION EDUCATIVA (MATEMÁTICA 6TO)/PROGRAMACION EDUCATIVA (MATEMÁTICA 6TO)

05:30:PROGRAMACION EDUCATIVA (LENGUA ESPAÑOLA 2DO)/PROGRAMACION EDUCATIVA (LENGUA ESPAÑOLA 2DO)

6:00:PROGRAMACION EDUCATIVA (MATEMÁTICA 2DO)/PROGRAMACION EDUCATIVA (MATEMÁTICA 2DO)

06:30:BOLA VIVA/DIF

07:00:SÍGUENOS EJERCICIOS EN CASA /ejercicios en casa

07:05:A TODO MOTOR /AUTOMOVILISMO F1 CARRERA HISTÓRICA, GRAN PREMIO DE ALEMANIA 1994 CORTO DOCUMENTAL: CÁMARAS PARA VER EL ESPECTÁCULO DE LA MOTO GP ANÁLISIS SOBRE TEMAS TÉCNICOS DE LOS AUTOS DE LA F1

08:05:FUTBOL INTERNACIONAL:Copa Italia 2006 (Final) Inter Milán vs Roma

09:50:CINE DEPORTIVO /CORAJE (My All American) EEUU. / Drama Bio. / 2015 / T: 1: 58 / Dir: Angelo Pizzo Int: Aaron Eckhart, Finn Wittrock, Robin Tunney Sinopsis: (Basado en hechos reales) . A la estrella de fútbol americano universitario Freddie Steinmark se le diagnostica un cáncer tras ganar el título nacional en 1969 y se enfrenta al reto más difícil de su vida después de liderar a su equipo a una temporada de campeonato. Deporte: Fútbol americano

Canal Educativo

08:02 Matemática 7mo. Ejército y aprendo

08:30 (RPI) Matemática Geometría analítica

09:30 Historia de Cuba 6to. La Revolución socialista de Cuba: Baluarte de los principios de la Humanidad

10:00 Lengua Española 6to. Consolidación

10:30 Matemática 6to. Consolidación

11:00 Lengua española 2do. Consolidación

11:30 Matemática 2do. Consolidación

12:00 Telecentros

01:00 NTV

02:02 De cuba Soy Un medicamento cubano

02:30 Ciencia y Vida Arrecifes de coral

03:00 Panel informativo Educación Secundaria básica: Sistema de evaluación escolar.

04:00 Cercanía: Ramiro Guerra

04:30 Telecentros

06:00 Entre vidas: Keny Cobos

06:30 Tengo Algo Que Decirte Renacer del Nivel Elemental de las Artes Plásticas

07:00 La Tarea: Las matemáticas

07:30 Serie extranjera: Perdidos en el espacio. Cap. 29

08:00 NTV

09:00 Presencia: Angelina Romeu

09:15 De la radio tu música: Buenas canciones de Buena Fe

09:45 Letra fílmica: Macbeth Título original: Macbeth Año: 2015 Duración: 113 min. País: Reino Unido Dirección: Justin Kurzel Género: Drama | Edad Media Guion: Todd Louiso, Jacob Koskoff, Michael Lesslie (Obra: William Shakespeare) Reparto: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Sean Harris, Paddy Considine, David Thewlis, Elizabeth Debicki, Jack Reynor, David Hayman, James Michael Rankin, Barrie Martin, Ross Anderson Sinopsis: Ésta es la historia de un líder guerrero, involucrado en una guerra y que se propone reconstruir la relación con su esposa. Se trata de una de las tragedias más importantes de la literatura. Adaptación de la obra de William Shakespeare.

Al cierre Mesa Redonda (rtx)

Canal Educativo 2

09:00:PROGRAMACION DE TELESUR : Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos.

04:30: PARA UN PRÍNCIPE ENANO / Programa 22 -Pequeños Einsteins temp1 cap 22 -Batman El Valiente temp 1 cap 10

05:30:DE TARDE EN CASA / Informatización de la sociedad cubana Sps: conozca la labor de varias empresas y medios de comunicación en la divulgación de este proceso.

06:30: GENERACIÓN CERO / Enseñanza artística

07:00: COLECCIONANDO / TITERES (Invitado ANGEL KIKE DIAZ) Títeres de guante, de varilla, de sombra, marionetas, existen en todo tipo de espectáculos mixtos donde se mezclan estas grandes técnicas titiriteras entre sí y con otras menos conocidas. Los títeres han tenido una gran trascendencia en la historia y sobre todo en el mundo infantil, ellos acompañan la fantasía de los niños y realmente son muy simpáticos, nuestro coleccionista ha dedicado su vida a coleccionarlos, quien mejor que él para que nos haga la historia de estos personajes.

07:30: TANDA ÚNICA / Pastor Vega

08:00:NOTICIERO NACIONAL / El espacio que mantiene informada a la población sobre los acontecimientos más importantes dentro y fuera de nuestra nación.

09:00: NOTICIERO CULTURAL / La información más actual y relevante en el panorama cultural de nuestro archipiélago.

09:30: TELESUR: Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos.

Multivisión

08:00 HOLA CHICO

08:44 Ranger Rob Título: El halcón misterioso

08:55 FACILISIMO

09:42 SERIE INFANTIL JOVENES TITANES Cap 52 /BLOQUE PROMOCIONAL 3

10:06 CINEVISION COMO PERDER A UN HOMBRE EN DIEZ DIAS (HOW TO LOSE A GUY IN 10 DAYS) EEUU / COMEDIA ROMÁNTICA / 2003 DIRECTOR: DONALD PETRIE INT: KATE HUDSON MATTHEW MCCONAUGHEY KATHRYN HAHN ANNIE PARISSE Una periodista tiene relaciones con un hombre para poder escribir un artículo sobre cómo perder una pareja en diez días.

11:58 DIARIO DE VIAJES TÍTULO: Recordando la nostalgia. El pueblo de Lian, símbolo de honestidad e integridad. SINOPSIS: Familias, amigos, encuentros y desencuentros, sabores peculiares, una canción, una imagen de nuestras vidas, todos ellos forman parte de nuestro pasado, ese que tanto recordamos con nostalgia y que nos identificará por siempre.

12:27 FACILISIMO

01:14 SERIE INFANTIL JOVENES TITANES Cap 52

01:36 SERIE JUVENIL ROSWELL 2DA TEMP Cap. 4

02:21 DOCUMENTAL Título: Tesoros de la antigua Grecia. La larga sombra. Sinopsis: Documental acerca de las obras de arte de la antigua Grecia que deslumbraron y proporcionaron su legado al arte, cultura e historia del mundo.

03:08 SERIE Victoria 1ra Temp Cap. 3

03:58 ENLACE DE TELECENTROS

04:01 SERIE Los Bibliotecarios 4ta temp Cap. 9

04:43 DOCUMENTAL RT TÍTULO: El tango sirio. SINOPSIS: SINOPSIS: Bailan por las calles, tallan obras de arte en los muros y tocan música, en un Damasco devastado por la guerra. Con su labor, los artistas sirios que se quedaron en su país en los años más duros, no solo conmemoran la resistencia de su pueblo, sino que también celebran la vida y el amor por su patria.

05:09 SERIE INFANTIL JOVENES TITANES Cap.52 /BLOQUE PROMOCIONAL 2

05:33 HOLA CHICO

06:16 Ranger Rob Título: El halcón misterioso

06:28 FACILISIMO / CALABACITA

07:15 SERIE AGENTES DE PROTECCION Temp.3 Cap.2/BLOQUE PROMOCIONAL 4

07:57 DOCUMENTAL Título: Tesoros de la antigua Grecia. La larga sombra. Sinopsis: Documental acerca de las obras de arte de la antigua Grecia que deslumbraron y proporcionaron su legado al arte, cultura e historia del mundo.

08:45 #´S 1 Talento: Ed Sheeran / Maroon 5 / Steve Aoki

09:00 SERIE La clave del éxito 9na TEMP Cap. 2

09:42 DOCUMENTAL FORENSE TITULO: En reverva asesinato de Randy y asesinato de Vicky

10:25 SERIE JUVENIL ROSWELL 2DA TEMP Cap. 4/ CARTELERA

11:13 SERIE Victoria 1ra Temp Cap. 3

12:01 CINEVISION COMO PERDER A UN HOMBRE EN DIEZ DIAS (HOW TO LOSE A GUY IN 10 DAYS) EEUU / COMEDIA ROMÁNTICA / 2003 / 1 51 07 DIRECTOR: DONALD PETRIE INT: KATE HUDSON MATTHEW MCCONAUGHEY KATHRYN HAHN ANNIE PARISSE Una periodista tiene relaciones con un hombre para poder escribir un artículo sobre cómo perder una pareja en diez días.

01:52 DOCUMENTAL Título: fuerza de la naturaleza. Movimiento

02:42 DOCUMENTAL RT TÍTULO: El tango sirio. SINOPSIS: SINOPSIS: Bailan por las calles, tallan obras de arte en los muros y tocan música, en un Damasco devastado por la guerra. Con su labor, los artistas sirios que se quedaron en su país en los años más duros, no solo conmemoran la resistencia de su pueblo, sino que también celebran la vida y el amor por su patria.

03:08 #´S 1 Talento: Ed Sheeran / Maroon 5 / Steve Aoki

03:23 SERIE Victoria 1ra Temp Cap. 3

04:10 DIARIO DE VIAJES TÍTULO: Recordando la nostalgia. El pueblo de Lian, símbolo de honestidad e integridad. SINOPSIS: SINOPSIS: Familias, amigos, encuentros y desencuentros, sabores peculiares, una canción, una imagen de nuestras vidas, todos ellos forman parte de nuestro pasado, ese que tanto recordamos con nostalgia y que nos identificará por siempre.

04:39 DOCUMENTAL Título: Guardianes de Borneo. Los orangutanes y el arrecife Sinopsis: Protección y cuidado de los orangutanes y el arrecife en Borneo

05:01 SERIE AGENTES DE PROTECCION Temp. 3 Cap. 2

05:43 DOCUMENTAL FORENSE TITULO: En reserva asesinato de Randy y asesinato de Vicky

06:26 DOCUMENTAL RT TÍTULO: El tango sirio. SINOPSIS: SINOPSIS: Bailan por las calles, tallan obras de arte en los muros y tocan música, en un Damasco devastado por la guerra. Con su labor, los artistas sirios que se quedaron en su país en los años más duros, no solo conmemoran la resistencia de su pueblo, sino que también celebran la vida y el amor por su patria

06:52 #´S 1 Talento: Ed Sheeran / Maroon 5 / Steve Aoki (Las canciones no están nombradas en el programa)

07:07 SERIE JUVENIL ROSWELL 2DA TEMP Cap.4

Canal Clave

09:00:CUBANOS EN CLIP : NO. 538 Nube Roja ft Cimafunk Leoni Torres & Rosario Karamba DECUBA Lenier Waño Diván

10:00: PISO 6 / ORQUESTA FAILDE

10:30:TROVA TV :Faustino Oramas (el guayabero)

11:00:MOVIENDO :Ángeles ft Charanga Latina Kmilo Bass AL. A y Rafy Hernández Karnal de Cuba El Tary

11:30: NOTA A NOTA :Yanni (1ra parte) Tema: La producción Musical Talento: Robin Thinkle con Tierra, Viento y Fuego Daft Punk, Pharell Williams y Stevie Wonder Homenaje a Aretha Franklin Concierto: Yanni, Chloe Nathan Pacheco

12:15: CONCIERTOS : Gladys Knight and the Pips 1982

01:00: CUBANOS EN CLIP

02:00: PASOS : PuttingIt Together

04:00: TROVA TV :Faustino Oramas (el guayabero)

04:30: CONCIERTOS ONLINE

06:00: PISO 6:ORQUESTA FAILDE

06:30: MOVIENDO: Ángeles ft Charanga Latina Kmilo Bass AL. A y Rafy Hernández Karnal de Cuba El Tary

07:00: NOTA A NOTA : Yanni (1ra parte) Tema: La producción Musical Talento: Robin Thinkle con Tierra, Viento y Fuego Daft Punk, Pharell Williams y Stevie Wonder Homenaje a Aretha Franklin Concierto: Yanni, Chloe Nathan Pacheco

07:45: CONCIERTOS: Gladys Knight and the Pips 1982

08:30: CONCIERTOS ONLINE

10:00: DOCUMENTAL: -Amaury. Bardo T: 42: 10 Narra la realización y producción del disco Bardo, del cantautor Amaury Pérez. -Carlos Acosta Houston Ballet T: 18: 47 Recorrido por la vida y obra del versátil bailarín cubano Carlos Acosta. -Una mujer, una canción, una ciudad. Miriam Ramos. T: 56: 11 Homenaje a la cantante cubana Miriam Ramos y a su obra

CUBAVISION INTERNACIONAL

12:00:CONFERENCIA DE PRENSA (r)

12:30:ENTREVISTA: PERNUD MARIBEL GUTIERREZ : Programa de entrevista a personalidades sobre temas de la actualidad política, económica y social con visión de país o enfocado en historias de vida.

01:00:VITRALES: PROYECTO PALOMAS: Reportajes: Proyecto Palomas / Red Museos fortificaciones / Maykel Blanco y su Salsa Mayor / Ceramista Lázaro, Matacochinos / Cantoría Solfa, entre otras propuestas.

01:30:AMÉRICA EN LA CASA: EL JAZZ EN LA CASA/Relación de la Casa con jazzistas cubanos y con este género en particular.

02:00:BOLETIN CARIBE NOTICIAS (r)

02:30:NOTICIERO CULTURAL

03:00:MESA REDONDA: Sinopsis: Programa estelar, en vivo, en el que un panel de destacados periodistas y especialistas analizan diversos temas de gran importancia del ámbito nacional e internacional. Se realizan contactos telefónicos con personalidades mundiales que opinan sobre el asunto objeto de debate.

04:00:ENTREVISTA: PERNUD MARIBEL GUTIERREZ: Programa de entrevista a personalidades sobre temas de la actualidad política, económica y social con visión de país o enfocado en historias de vida.

04:30:VITRALES: PROYECTO PALOMAS: Reportajes:Proyecto Palomas / Red Museos fortificaciones / Maykel Blanco y su Salsa Mayor / Ceramista Lázaro, Matacochinos / Cantoría Solfa, entre otras propuestas.

05:00:AGRUCUBA: PROGRAMA 5/Programa 5

05:15:NUESTRA CANCIÓN: RTX 135 EL JAMAIQUINO:Homenaje a Andrés Echevarría Calladas: Niño Rivera y su composición “El Jamaiquino”

05:30:AMÉRICA EN LA CASA: EL JAZZ EN LA CASA/Relación de la Casa con jazzistas cubanos y con este género en particular.

06:00:MUNDO 20 / 20: TURQUÍA. LO INEVITABLE (REPRISE) PONER CINTILLO EN MASTER :Situación actual d ela política en Turquía. Inv: María Elena Alvarez. ISRI

06:30:ENCADENAMIENTO REVISTA BUENOS DIAS

09:00:CONFERENCIA DE PRENSA COVID 19

09:30:VITRALES: PROYECTO PALOMAS : Reportajes:Proyecto Palomas / Red Museos fortificaciones / Maykel Blanco y su Salsa Mayor / Ceramista Lázaro, Matacochinos / Cantoría Solfa, entre otras propuestas.

10:00:AGROCUBA: PROGRAMA 5

10:15:NUESTRA CANCIÓN: RTX 135 EL JAMAIQUINO: Homenaje a Andrés Echevarría Calladas: Niño Rivera y su composición “El Jamaiquino”

10:30:AMÉRICA EN LA CASA: EL JAZZ EN LA CASA :Relación de la Casa con jazzistas cubanos y con este género en particular.

11:00:CUBA ES MÚSICA: VAN VAN :La celebración por los 40 años de la extraordinaria agrupación cubana los Van Van.

11:30:ENTREVISTA: PERNUD MARIBEL GUTIERREZ : Programa de entrevista a personalidades sobre temas de la actualidad política, económica y social con visión de país o enfocado en historias de vida.

12:00:VITRALES: PROYECTO PALOMAS : Reportajes: Proyecto Palomas / Red Museos fortificaciones / Maykel Blanco y su Salsa Mayor / Ceramista Lázaro, Matacochinos / Cantoría Solfa, entre otras propuestas.

12:30:AGROCUBA: PROGRAMA 5

12:45: NUESTRA CANCIÓN: RTX 135 EL JAMAIQUINO: Homenaje a Andrés Echevarría Calladas: Niño Rivera y su composición “El Jamaiquino”

01:00: NOTICIERO DEL MEDIODIA ENCADENAMIENTO EN VIVO

02:00: AMÉRICA EN LA CASA: EL JAZZ EN LA CASA :Relación de la Casa con jazzistas cubanos y con este género en particular.

02:30:CUBA ES MÚSICA: VAN VAN: La celebración por los 40 años de la extraordinaria agrupación cubana los Van Van.

03:00:MESA REDONDA

04:00:ENTREVISTA: PERNUD MARIBEL GUTIERREZ : Programa de entrevista a personalidades sobre temas de la actualidad política, económica y social con visión de país o enfocado en historias de vida.

04:30:AGROCUBA: PROGRAMA 5

04:45: NUESTRA CANCIÓN: RTX 135 EL JAMAIQUINO : Homenaje a Andrés Echevarría Calladas: Niño Rivera y su composicion “El Jamaiquino”

05:00: AMÉRICA EN LA CASA: EL JAZZ EN LA CASA

Relación de la Casa con jazzistas cubanos y con este género en particular.

05:30: CONFERENCIA DE PRENSA (r) EN INGLES

06:00: CUBA ES MÚSICA: VAN VAN

La celebración por los 40 años de la extraordinaria agrupación cubana los Van Van.

06:30: BOLA VIVA: ANÁLISIS, ENTREVISTAS Y DEBATES RELACIONADOS CON LA PRÓXIMA TEMPORADA CUBANA DE BÉISBOL

Presentación de Frangel Reynaldo y Ricardo Izmendy sobre el nuevo Proyecto de Talentos del Béisbol Nacional. Los analistas evaluarán este proyecto y cómo se puede enriquecer en aras del desarrollo del béisbol nacional; así como opinarán sobre el nuevo protocolo de salud para la venidera Serie Nacional.

07:00: MESA REDONDA

Sinopsis: Programa estelar, en vivo, en el que un panel de destacados periodistas y especialistas analizan diversos temas de gran importancia del ámbito nacional e internacional. Se realizan contactos telefónicos con personalidades mundiales que opinan sobre el asunto objeto de debate.

08:00: NOTICIERO ESTELAR ENCADENAMIENTO EN VIVO

09:00: VITRALES: PROYECTO PALOMAS

Reportajes: Proyecto Palomas / Red Museos fortificaciones / Maykel Blanco y su Salsa Mayor / Ceramista Lázaro, Matacochinos / Cantoría Solfa, entre otras propuestas.

09:30: ENTREVISTA: PERNUD MARIBEL GUTIERREZ

Programa de entrevista a personalidades sobre temas de la actualidad política, económica y social con visión de país o enfocado en historias de vida.

10:00: BOLETIN CARIBE NOTICIAS EN VIVO

10:30:CUBA ES MÚSICA: VAN VAN/ La celebración por los 40 años de la extraordinaria agrupación cubana los Van Van.

11:00:MESA REDONDA