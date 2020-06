Cartelera TV cubana

CUBAVISION

07:00: REVISTA BUENOS DÍAS /REVISTA INFORMATIVA

09:00: CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL ENFRENTAMIENTO A LA COVID -19

10:00: ¡A LA 1, A LAS 2 Y A LAS 3! / Programa 10 Sinopsis: Un tiempo para los niños de la primera infancia donde pueden encontrarse con la naturaleza, el mundo que los rodea y las vivencias de otros niños y niñas como ellos. Un espacio para disfrutar, crecer y desarrollarse. En esta emisión: La princesa y el chícharo, KIKA Cantos de cuna – Late tu corazón, 123TV El salón de belleza de Elina Miffy y sus amigos: Miffy esta resfriada, KRO Los conejitos: Alimentando al pajarito, NTR Elsa: La tarea, NRK Reguilete: Serie Los oficios: los maestros, Cubavisión Las aventuras de Lolulu y Malalua, ARD-SWR

10:45: MUNDO DE COLORES

Serpiente Cuento. La nueva serpiente Equipo oo9 (cubano) Música. El cielo nunca cambiará La casa en el árbol Musical. Rock del primitivo (cubano)

11:15: NOVELA CUBANA: El Rostro de los Días Cap. 39

12:00: AL MEDIODIA

01:00: NOTICIERO DEL SÁBADO/ EMISIÓN DEL MEDIODÍA

02:00: ENTRE TU Y YO: Ciro Bianchi Ross. Destacado intelectual cubano. Consagrado periodista, su ejecutoria profesional por más de cuarenta años le permite aparecer entre principales artífices del periodismo literario en la Isla. Disfrutamos de sus conocimientos históricos en diferentes espacios de la radio y la televisión cubanas.

02:45: LUCAS

03:15: PENSANDO EN 3D: El caballero de la navidad. Título The Knight Before Christmas. Título original 2019 / 1. 33hrs / Estados Unidos / Comedia romántica / subtitulado al español / estreno Dirección: Monika Mitchell Reparto: Vanessa Hudgens, Josh Whitehouse, Emmanuelle Chriqui, Harry Jarvis, Mimi Gianopoulos … Sinopsis: Un caballero medieval británico es transportado mágicamente al presente, donde se enamora perdidamente de una profesora de ciencias que ha perdido la esperanza en el amor Completamiento: PENDIENTE

05:42: ESTE DÍA: 1762: Toma de La Habana por los ingleses. Cuba. Este día de 1762, una poderosa escuadra inglesa desembarcó en La Habana e inició una guerra de rapiña para hacerse del gobierno de la Isla. El plan de defensa español no resultó el más acertado, pero aún así, los habaneros opusieron tenaz resistencia bajo la dirección de figuras tales como Luis de Velasco, José Antonio Gómez, José Luis de Aguiar, Tomás Aguirre y Laureano Chacón, secundados por los batallones de pardos y morenos; no obstante, la superioridad en hombres, armas y medios bélicos posibilitó que los ingleses consiguieran sus propósitos y el 12 de agosto se firmó la capitulación de La Habana, la cual se mantuvo bajo el dominio inglés durante once meses. 1944: Batalla de Normandía. Francia. La batalla de Normandía comenzó un día como hoy, del año 1944, al desembarcar en esta playa francesa las fuerzas aliadas que, bajo la nomenclatura de Operación Overlord, tenían el marcado objetivo de desalojar a las tropas fascistas alemanas de territorio francés. Considerada la mayor operación de invasión por mar de todos los tiempos, conllevó a que casi tres millones de soldados cruzaran el Canal de la Mancha, desde Gran Bretaña hasta Francia. La Operación culminó con la liberación de los territorios de Europa occidental, cuyo último reducto era París, liberada el 25 de agosto. El éxito de la operación permitió abrir un segundo frente en Europa occidental que debilitó las posiciones alemanas. 1961: Creación del Ministerio del Interior. Cuba. Como parte de la reestructuración de las instituciones armadas encontradas en el país al triunfo de la Revolución, este día del año 1961, el entonces Ministerio de Gobernación se transformó en Ministerio del Interior. El enfrentamiento a la delincuencia y la contrarrevolución, protección contra incendios, prevención de accidentes del tránsito, educación penal, seguridad de nuestras fronteras y regulaciones de inmigración, son misiones que cumplen día a día los combatientes del Ministerio del Interior, muchas veces de forma anónimas, en su lucha por la salvaguarda de las conquistas de la Revolución.

05:45: NO TE LO PIERDAS :Programa 49 Sinopsis: Promocional de propuestas culturales, recreativas y de formación vocacional para adolescentes

06:00: CUBA POR LA SALUD

06:30: 23 Y M

08:00: NTV /EMISIÓN ESTELAR

09:00: NOVELA EXTRANJERA: EL OTRO LADO DEL PARAISO CAP 117

09:45: BOLETIN INFORMATIVO

10:00: LA PELICULA DEL SABADO: La tierra y la sangre 2020 / 80 min / Francia / Thriller / EST DIR Julien Leclercq INT Sami Bouajila, Carole Weyers, Eriq Ebouaney, Sofia Lesaffre, Samy Seghir. Sinopsis Tras años dirigiendo un próspero aserradero en medio de los bosques de las Ardenas, contratando a ex presidiarios y jóvenes delincuentes, Said recibe la visita inesperada de los miembros de un cártel de drogas que le exigen que guarde dentro de su fábrica una gran cantidad de cocaína.

12:36: CINE DE MEDIANOCHE : El Asesino de las Postales (The Postcard Killings) 2020 / 104 min / Thriller / EST Reino Unido / Danis Tanovic INT Jeffrey Dean Morgan, Famke Janssen, Naomi Battrick, Ruairi O’Connor, Cush Jumbo. Sinopsis Un detective de Nueva York investiga la muerte de su hija, que fue asesinada mientras estaba de luna de miel en London. Para lograrlo, recluta a una una periodista escandinava especializada en esa clase de crímenes.

01:56: CINE DE TERROR :Título: La maldición Título original: The haunting Estados Unidos / 1999 / 117min. / Terror / Rep. / Subtitulada al español Dir: Jan de Bont Reparto: Lili Taylor, Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson, Marian Seldes. Sinopsis: Desde que fuera construida hace 130 años, la Casa de La Colina, un edificio tan gótico como tenebroso, se levanta solitaria y rodeada de múltiples leyendas y rumores que hablan sobre muertes trágicas. Intrigado por el pasado de la mansión el Dr. David Marlow forma un equipo con otras tres personas: Theo, una exuberante bisexual, Nell, mujer sensible que acaba de escapar del control familiar, y Luke Sannerson, el cínico del grupo, para ir a la deshabitada casa y realizar un estudio sobre la naturaleza del miedo. Y la casa se encargará de despertar el miedo de sus inquilinos. . .

02:58: TELECINE :Misión Imposible Título Original: Mission: Impossible Estados Unidos / 1996 / 110 min / Acción / Reposición / Color Reparto: Tom Cruise, Emmanuelle Béart, Jon Voight, Jean Reno, Vanessa Redgrave, Kristin Scott Thomas, David Schneider, Emilio Estévez, Henry Czerny, Ving Rhames, Ingeborga Dapkunaite, Marcel Iures, Marek Vasut Sinopsis: Ethan Hunt es un superespía capaz de llevar a cabo la misión más peligrosa con la máxima eficacia y elegancia. Forma parte de un competente equipo dirigido por el agente Jim Phelps, que ha vuelto a reunir a sus hombres para participar en una dificilísima misión: evitar la venta de un disco robado que contiene información secreta de vital importancia. Completamiento: PENDIENTE

04:00: TELECINE (CUADRO A CUADRO): Los 10 valientes de Sanada. Título Sanada Jûyûshi. Título original 2016 / 2. 13hrs / Japón / Acción. Comedia / subtitulado al español / reposición Dirección: Yukihiko Tsutsumi Reparto: Kankurô Nakamura, Tôri Matsuzaka, Yuko Oshima Sinopsis: Cuenta la historia de la leyenda detrás de Yukimura Sanada, el mejor general del ejército de los seguidores de Toyotomi tras la batalla de Sekigahara y los hechos que desembocarían en la última gran batalla del período feudal, el asedio de Osaka.

TELEREBELDE

07:55: HIMNO APERTURA

07:56: ESTOCADA AL TIEMPO / EFEMÉRIDES

08:00: PINTURA NIVEL MEDIO

08:15: PREPARACIÓN FÍSICA NIVEL ELEMENTAL Y MEDIO

PREPARACIÓN FÍSICA NIVEL ELEMENTAL Y MEDIO CIRCO, DANZA Y BALLET

08:30: BALLET 7MO GRADO

09:00: RED DEPORTIVA

10:00: FUTBOL INTERNACIONAL/Bundesliga, Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich

12:00: GOL 360/ Bundesliga, Borussia Dortmund vs Hertha Berlín (vivo) Euro 2012, España vs Italia (Final)

04:30: DEPORTES DOBLE CLIC

04:45: FUTBOL CHICO/RTX

05:00: CONFESIONES DE GRANDES: ENTREVISTA A

05:30: DEPORCLIP

05:45: MEJORES JUGADAS RTX

05:57: ESTOCADA AL TIEMPO rtx

06:00: VALE 3 / PARTIDO

08:00: MI BEISBOL: Orestes ´Gónzalez

08:30: DEPORTES EN RETROSPECTIVA: DOC. EL CAMINO DEL ORO (EQUIPO DE BALONCESTO MASCULINO DE ARGENTINA QUE GANO EL ORO EN LAS OLIMPIADAS ATENAS 2004)

09:30: DEPORTE TOTAL: BEISBOL FINAL VERACRUZ 2014

Canal Educativo

08:02 Historia de Cuba 9no. (Rtx)

08:30 Matemática 9no. (Rtx)

09:00 Español 9no. (Rtx)

09:30 Español 8vo. (Rtx)

10:00 Matemática 8vo. (Rtx)

10:30 Historia Contemporánea 8vo. (Rtx)

11:00 Matemática 7mo. (Rtx)

11:30 Historia Antigua 7mo. (Rtx)

12:00 Español 7mo. (Rtx)

12:30 Panel informativo Educación Secundaria básica: Sistema de evaluación escolar. (Rtx)

01:30 Panel informativo Educación Preuniversitaria: Sistema de evaluación escolar. (Rtx)

02:30 Sin etiquetas

03:00 Sábado de Cine: La Librería Año: 2017 Género: Drama Duración: 1. 48min Director Isabel Coixet Sinopsis: Florence Green ha llegado a Hardborough, una tranquila ciudad de la costa inglesa de los años 50, decidida a cumplir el sueño que ella y su marido concibieron cuando se conocieron: abrir una librería en un lugar alejado de los grandes centros urbanos. Sus ilusiones tropezarán con las resistencias de Violet Gamart, una gran dama que domina la vida de sus conciudadanos desde su pedestal.

05:00 Tras la huella: Alarma

06:00 Teleguía: Principales propuestas televisivas del canal en la semana.

06:30 Paréntesis: Pasos en la Danza INV: Enrique Milá Castro Sinopsis: Recorrido que nos permite conocer el trabajo desarrollado por el bailarín y coreógrafo. Ganador del premio Ramiro Guerra, en danza folclórica.

07:00 4X4: 4X4- Especial: Rick Astley 4X4- Más solicitado: Mariah Carey / Ariana Grande / Paula Abdul 4X4- Clásicos: Phil Collins 4X4-Éxitos del momento: Lil Nas X, BTS, Billy Ray Cyrus, Manson Ramsey & Diplo / Billie Eilish / Jonas Brothers 4X4- Monografías: Rick Astley, Phil Collins

08:00 NTV

09:00 Espectador Crítico: Midway Título original: Midway País: Estados Unidos Año: 2019 Duración: 138 min. Género: Bélico Drama Acción Basado en hechos reales II Guerra Mundial Histórico Años 40 Pearl Harbor Cine épico Carácter: Estreno Dirección: Roland Emmerich Reparto: Ed Skrein, Woody Harrelson, Patrick Wilson, Luke Evans, Dennis Quaid, Sinopsis: Año 1942, Segunda Guerra Mundial. Después del devastador ataque sorpresa que destruyó Pearl Harbor, la Armada Imperial Japonesa se prepara para un nuevo ataque. Pero el Almirante Nimitz (Woody Harrelson) y Dick Best (Ed Skrein) , el mejor piloto de la armada estadounidense, preparan un contraataque al imponente ejército japonés. Así, Best encabezará un ataque masivo que hará que Japón se dé cuenta de su error. Una decisión que cambió el curso de la historia para siempre. Mientras estos dos titánicos enemigos emprenden una letal batalla para cambiar el rumbo de la guerra, todas las miradas se vuelcan hacia la remota isla de Midway, donde una serie de contundentes ataques aéreos y marítimos pondrán a prueba la potencia y la fortaleza de ambas naciones.

11:00 Espectacular: Pasión Vega

EDUCATIVO 2 SÁBADO 06 DE JUNIO DE 2020

09:00: PROGRAMACION DE TELESUR:Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos.

04:30: PERFILES: Dora Aguirre

05:00: CONCIERTO: Daniela Romo

06:00: ENTRE CUENTOS Y LEYENDAS: Himno de Bayamo: lo poco conocido Sinopsis: Acerca de las curiosidades, poco conocidas, que rodean la creación de nuestro Himno Nacional.

06:15: MARAVILLOSO MUNDO: Programa: 278 -Documental Pacífico Sur Capt 4 -Documental ¨Felinos de Africa ¨Capt1 -Documental de arte: El misterio de las Pirámides. Capt2

07:00: MESA REDONDA

08:00: PROGRAMACIÓN DE TELESUR: Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos.

MULTIVISION

08:00 UPA NENE

08:22 DINODANA Cap 1

08:42 Mutt & Stuff LA PRINCESA Y EL GONO Cap 2

09:04 FILMECITO LOCOS POR LAS NUECES I PARTE Año: 2014 País: Canadá Dirección: Peter Lepeniotis Género: Animacion, Comedia, Accion SinopsisA finales de los años 50, en un pueblo de Virginia, la traviesa ardilla Surly y su compinche, la rata Buddy, planean atracar un almacén de nueces

10:31 MINICINEMA TITULO: EL DIARIO DE UN CHICO EN APUROS I AÑO: 2010 GENERO: COMEDIA DIRECTOR: THOR FREUDENTHA PAIS: EEUU Sobre un papel, Greg, un niño de 11 años, nos relata cómo quiere convertirse en el chico más popular de la escuela. Para él, el colegio es la invención más ridícula y absurda, lo detesta. Por ello, organiza una serie de planes para pasarlo de una manera más amena y sobrevivir a esta traumática experiencia. ¿Conseguirá ser el niño más famoso, o será un chico débil y cobarde?

12:05 SERIE de la semana EL RESIDENTE 3rª TEMP Cap. 20 fin de temp

12:48 SERIE de la semana 911 3rª TEMP Cap. 1

01:31 SERIE de la semana 911 3rª TEMP Cap. 2

02:14 SERIE de la semana La clave del éxito 9na TEMP Cap. 2

03:57 SERIE de la semana La clave del éxito 9na Temp Cap. 3

03:58 ENLACE TELECENTRO

04:01 SERIE de la semana EL Ilusionista 1ra Temp CAP. 5

04:44 SERIE de la semana EL Ilusionista 1ra Temp CAP. 6

05:26 SERIE de la semana EL Ilusionista 1ra Temp CAP. 7 T: 42: 38: 00

06:10 DOCUMENTAL FORENSE TITULO: En reserva asesinato de Randy y asesinato de Vicky

06:53 DOCUMENTAL FORENSE TITULO: la peor pesadilla. Asesinato de Cathy

CALABACITA

07:37 CICLO DE DOCUMENTALES DE REALIZADORES CUBANOS Homenaje en el 60 Aniversario de la creación del Noticiero ICACIC. REALIZADOR: Santiago Álvarez NOTICIERO # 1 (10: 11’) : Visita de Dorticós a Argentina. Año 1960 NOTICIERO # 14 (9: 03’) : “Plenaria azucarena” (Acto de clausura de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros. Creación de Bibliotecas Circulantes / Abandono de la delegación cubana en la Séptima Conferencia de cancilleres ante la sumisión de los cancilleres vendidos al Imperialismo / Pueblo de Cuba reunido en la Plaza de la Revolución para aprobar La Declaración de La Habana) . Año 1960 NOTICIERO # 376 (10: 17’) : Variado (Diferentes discurso sobre el imperialismo y su ataque a Vietnam, y el apoyo del pueblo cubano al hermano país / Campeonato mundial de caza submarina en Cuba. Año: 1967.

08:07 MEGACONCIERTO (e) Santana (primera parte)

09:07 MULTICINE ESCRITO EN SANGRE (MÉMOIRE DE SANG) FRANCIA / DRAMA POLICIACO / 2018 / T: 1: 35: 50: 29 / DIR: OLIVIER GUIGNARD INT: ISABELLE GÉLINAS, LOUISE MONOT, BLANDINE BELLAVOIR El cuerpo de un hombre es encontrado en una obra, en una carpeta de hormigón. Casado, padre de familia, había desaparecido hace dieciocho años y su reaparición conmociona a su familia. Pero la investigación, confiada a la joven teniente Camille Gallois, se enfrenta rápidamente a silencios y temas que se ocultan. .

10:43 SERIE Cazadores de Sombras serie habitual del sábado (e) Cap 13

11:24 SERIE Cazadores de Sombras serie habitual del sábado (e) Cap 14

12:07 TIEMPO DE CINE ASESINOS (ASSASSINS) EEUU. / ACCIÓN / 1995 DIR: RICHARD DONNER INT: SYLVESTER STALLONE, ANTONIO BANDERAS, JULIANNE MOORE Robert Rath, reclutado para realizar peligrosas misiones relacionadas con la Guerra Fría, ha decidido dejar ese trabajo. Después de haber sido el indiscutible número uno, Miguel Bain un ambicioso estudiante de Historia aspira a ocupar su puesto. Bain disfruta con la emoción de matar y sabe que Rath es un obstáculo para él. En el camino de ambos se cruza Electra, una experta en vigilancia y astuta ladrona en el mundo de la información. Ella comparte con Rath el deseo de dejar ese mundo tan absorbente que los obliga a llevar siempre una vida nómada.

02:20 MEGACONCIERTO (e) Santana (primera parte)

03:20 MULTICINE ESCRITO EN SANGRE (MÉMOIRE DE SANG) FRANCIA / DRAMA POLICIACO / 2018 / T: 1: 35: 50: 29 / DIR: OLIVIER GUIGNARD INT: ISABELLE GÉLINAS, LOUISE MONOT, BLANDINE BELLAVOIR El cuerpo de un hombre es encontrado en una obra, en una carpeta de hormigón. Casado, padre de familia, había desaparecido hace dieciocho años y su reaparición conmociona a su familia. Pero la investigación, confiada a la joven teniente Camille Gallois, se enfrenta rápidamente a silencios y temas que se ocultan.

04:56 SERIE Cazadores de Sombras serie habitual del sábado (e) Cap 13

05:37 SERIE Cazadores de Sombras serie habitual del sábado (e) Cap 14 T: 41: 13: 00

06:18 Mutt & Stuff LA PRINCESA Y EL GONO Cap 2

06:41 UPA NENE

07:05 DINODANA Cap 2

07:25 Mutt & Stuff AL VETERINARIO LE ENCANTA LA COMPANIA Cap 3

CLAVE

09:00: CUBANOS EN CLIP

10:00: CLAVE ROMÁNTICA:Programa 25 Soledad Pastora Soler Leona Lewis Christian y Rey & Israel Rojas Tiziano Ferro Jordan Smith Andrés Suárez & nina Prince Royce Tori Kelly Jessee Suárez Millie

11:00: CUBANÍSIMO / Camagua

12:00: A TODO JAZZ /Todo incluido

01:00: CUBANOS EN CLIP

02:00: CINE CLAVE: Joyful Noise País: Estados Unidos Año: 2012 / Género: Comedia dramática y Cine musical Duración: 118 minutos Dirección: Todd Graff Música: Mervyn Warren Reparto: Queen Latifah, Dolly Parton, Keke Palmer, Jeremy Jordan Sinopsis: Cuando en un pequeño pueblo fallece de forma repentina el director de un coro de góspel, dos mujeres, una madre soltera (Queen Latifah) y la viuda del director (Dolly Parton) deberán dejar aparte sus diferencias y unir sus fuerzas para evitar que el coro desaparezca, que siga reinando la armonía y, de paso, poder competir en un importante concurso nacional de cantos de góspel.

04:00: LLEGÓ LA HORA / PENDIENTE

05:00: CUBANOS EN CLIP

06:00: CUBANÍSIMO / Camagua

07:00: CONCIERTOS : MARSMELLO

08:00: A TODO JAZZ / Todo incluido

09:00: CLAVE ROMÁNTICA: Programa 25 Soledad Pastora Soler Leona Lewis Christian y Rey & Israel Rojas Tiziano Ferro Jordan Smith Andrés Suárez & nina Prince Royce Tori Kelly Jessee Suárez Millie

10:00: LLEGÓ LA HORA

11:00: CUBANÍSIMO: Cubanísimo- CHARANGA LATINA. LA SUPER EXPLOSIVA