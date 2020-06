Cartelera TV cubana

CUBAVISION

07:30: REVISTA BUENOS DÍAS

08:57: EN LA MAÑANA SU CARTELERA

Promoción de la programación

09:00: CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19

10:00: TREN DE MARAVILLAS: 101 Dálmatas 2 Estados Unidos / 2003 / 70 min. / Animación / Rep / Color / Doblada Director: Jim Kammerud, Brian Smith Perdido en un mar de manchas, el pequeño Patch quiere destacar sobre los demás cachorros y sueña con convertirse en un perro “único en su especie” como su estrella favorita de televisión, Relámpago. Cuando Patch se separa accidentalmente de su familia, tiene la oportunidad de conocer a su héroe y milagrosamente, convertirse en su socio en la vida real. Mientras, Cruella se ha convertido en mecenas de un excéntrico artista cuya pintura se compone de juegos de manchas. Para inspirarle, Cruella secuestra a todos los cachorros de Dálmatas. Juntos Patch y Relámpago planean rescate y Patch descubre que realmente es un perro único. COMPLETAMIENTO PENDIENTE

11:57: ESTE DÍA : 1812: Nace Antonio Bachiller y Morales. Cuba. Colaboró en numerosas publicaciones periódicas; además, su extensa obra abarca los más diversos temas. Ejerció la docencia en la enseñanza superior, así como la dirección tanto en la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana como en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Fue un fervoroso defensor de la autonomía de su patria, lo cual le costó represalias y vejaciones, que le obligaron a emigrar con su familia. Se le considera el padre de la bibliografía en Cuba y en su honor se conmemora, cada 7 de junio, el día del bibliotecario. 1882: Nace Alberto Villalón. Cuba. Entre los trece y catorce años, escribió su primera composición musical titulada Los mambises. Se trasladó a La Habana a principios del siglo veinte, introduciendo el bolero en la capital, junto a Sindo Garay. Musicalizó diversos poemas del doctor Francisco Eligio dedicados a José Martí, a Maceo y a Máximo Gómez. Alberto Villalón, junto a Sindo Garay, Rosendo Ruiz y Manuel Corona, están considerados los cuatro pilares básicos del cancionero trovadoresco cubano. 1935: Establecen relaciones diplomáticas Cuba y la Santa Sede. Los primeros vínculos de la Santa Sede de la Iglesia Católica y Cuba existían desde 1898, pero fue a partir de un día como hoy, del año 1935, que se establecieron oficialmente las relaciones diplomáticas entre los dos países.

12:00: LA COLMENITA : La Cenicienta según los Beatles.

01:00: NOTICIERO DEL MEDIODÍA/ EMISIÓN DEL MEDIODÍA

01:57: EN LA TARDE SU CARTELERA /PROMOCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

02:00: ARTE 7 :VUELVO ATRÁS Y CAMBIO DE VIDA TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA (Titulo Original) Italia / 2015 / 87 Min. / Comedia / reposición / color / subtitulada al español Dir: Carlo Vanzina Int: Raoul Bova, Giulia Michelini, Ricky Memphis Sinopsis: Marco está felizmente casado con una mujer preciosa, con la que tiene un hijo, y además tiene un trabajo perfecto. Todo parece de ensueño, hasta que su esposa, con la que lleva 25 años, le anuncia que está con otro y quiere el divorcio. Marco se ve obligado a marcharse de casa, y le pide ayuda a su amigo de toda la vida, Claudio. Y una noche, mientras pasean por la calle, Marco le dice a su amigo: “¡Si pudiera volver atrás cambiaría toda mi vida!”. En ese momento un auto los atropella, y los dos amigos se despiertan en 1990, pocos días antes del fatídico encuentro entre Marco y la que será su esposa. Y ahora podrá cambiar el curso de los eventos. Pero. . . ¿de verdad se puede detener al destino? Serie: LA LEY DE LA CIUDAD – CAPITULO 2 BLUFF CITY LAW (Titulo Original) Capítulo 2: NO NECESITAS UN CIENTÍFICO) (Bluff City Law: You Don’t Need a Weatherman) EEUU. / 2019 / 43 Min. / Drama judicial / estreno / color / subtitulado al español Dir: Adam Davidson Int: Jimmy Smits, Caitlin McGee, Barry Sloane Sinopsis: Elijah y Sydney deben dejar a un lado sus sentimientos para ayudar a un grupo de granjeros que están en peligro de perderlo todo por el plan de una traicionera corporación. Anthony y Jake forman equipo para un aparentemente desenfadado caso sobre una receta de salsa barbacoa robada que en verdad podría tener un mayor impacto en la ciudad de que lo piensan. Noticine SEGUNDA PELICULA EL HOMBRE DE FAMILIA FAMILY MAN (Titulo Original) EEUU. / 2000 / 120 Min. / Comedia dramática / reposición / color / subtitulada al español Dir: Brett Ratner Int: Nicolas Cage, Téa Leoni, Don Cheadle Sinopsis: Jack Campbell es un egocéntrico broker de Wall Street cuya única obsesión es el trabajo y una vida llena de lujo. Un día, tras un incidente en una tienda el día de Nochebuena, se despierta viviendo otra vida: es un humilde vendedor de neumáticos de Nueva Jersey, casado con su antigua novia Kate, a la que había abandonado hacía años para que no obstaculizara su carrera en el mundo de las finanzas.

06:30: A OTRO CON ESE CUENTO/Prog. A Otro con ese Cuento 345 — AOC 345

07:00: PALMAS Y CAÑAS

08:00: NTV /EMISIÓN ESTELAR

08:57: EN LA NOCHE SU CARTELERA / Promoción de la programación

09:00: TRAS LA HUELLA

10:00: TELEAVANCES / PROMOCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

10:15: BOLETIN INFORMATIVO

10:30: CUADRO A CUADRO: El hombre hormiga y la Avispa. Título Ant-Man and the Wasp. Título original 2018 / 1. 58 hrs / Estados Unidos / Ciencia ficción. Fantástico. Acción. Comedia / subtitulado al español / reposición Dirección: Peyton Reed Reparto: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michael Peña, Walton Goggins. . . Sinopsis: Después de “Capitán América: Guerra Civil”, Scott Lang lidia con las consecuencias de sus elecciones como superhéroe y padre. Mientras lucha por mantener un equilibrio entre su vida hogareña y sus responsabilidades como Ant-Man, se enfrenta a Hope van Dyne y al Dr. Hank Pym con una nueva misión urgente. Scott debe volver a ponerse el traje y aprender a luchar junto con La Avispa mientras el equipo trabaja en conjunto para descubrir secretos del pasado.

12:57: EN LA MADRUGADA SU CARTELERA / Promoción de la programación

01:00: TELECINE: título original: Killers Anonymous título en español Asesinos Anónimos País Reino Unido, Año 2019, Duración 96 min, Color, Subtitulada, Género Acción, Drama, Crimen Dirección Martin Owen Reparto Tommy Flanagan, Rhyon Nicole Brown, Jessica AlbaGénero Acción. Drama | Crimen Sinopsis Existe un mundo dentro del nuestro que trasciende el día a día y en el que reina un nuevo tipo de orden. En él, la muerte se confunde con la vida y la realidad transcurre de manera paralela a lo que muchos creen ver. La misma persona que roza tu hombro y con la que intercambias una sonrisa puede estar asesinándote en esa “otra” realidad que define quiénes somos y cuáles son nuestros sentimientos más puros. En ella todos hemos asesinado, todos asesinaremos. . . Y todos seremos asesinados.

02:15: TELECINE (LA 7MA PUERTA): Happy End Austria-Francia-Alemania / 2017 / 110´ / Drama / Estreno / Color / Subtítulos en español Dir y Guión: Michael Haneke Reparto: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin, Toby Jones, Franz Rogowski. . . Sinopsis: La película gira en torno a una familia burguesa que posee una empresa en Calais, al lado de los campamentos donde viven miles de refugiados. Completamiento: PENDIENTE

03:45: TELECINE: Enamorarse Título en idioma original: Falling in Love EU / 1984 / 107 mtos / Drama / color / Retrasmisión Reparto: Meryl Streep, Robert De Niro, Harvey Keitel, Jane Kaczmarek Director: Ulu Grosbard Sinopsis: Un arquitecto y una diseñadora, ambos casados, se conocen casualmente en una librería mientras están comprando regalos de Navidad. Con el ajetreo y las prisas, tropiezan e intercambian las bolsas. Poco después, coinciden varias veces en el tren y empiezan a compartir almuerzos y cafés. Cada vez se sienten más a gusto juntos y pronto surgirá el amor entre ellos. COMPLETAMIENTO: PENDIENTE

TELEREBELDE

07:55: HIMNO APERTURA

07:57: ESTOCADA AL TIEMPO /EFEMERIDES

07:59: CARTELERA DEPORTIVA

ESTRENO

08:00: APRECIACION MUSICAL 7MO, 8VO Y 9NO GRADO

08:30: CULTURA CUBANA NIVEL MEDIO

09:00: VOLEIBOL DE PLAYA MALASIA

10:00: PULSO DEPORTIVO

12:00: FUTBOL INTERNACIONAL: FA Cup 2017 (Final) Chelsea vs Arsenal

02:00: TODO DEPORTES EN VIVO

05:57: ESTOCADA AL TIEMPO rtx

05:59: CARTELERA DEPORTIVA

06:00: VOLEIBOL INTERNACIONAL RTX

partido

08:00: BÉISBOL INTERNACIONAL

Canal Educativo

07:30 Misa desde la Basílica Menor de la Virgen de la Caridad del Cobre

08:00 Matemática 11no y II año de ETP (Rtx)

09:00 Español Literatura 11no y II año de ETP (Rtx)

10:00 Historia de Cuba 11no y II de ETP (Rtx)

11:00 Historia de América 10mo y I ETP (Rtx)

12:00 Español Literatura 10mo y I año de ETP (Rtx)

01:00 NTV

02:00 Cartelera escolar de la tarde

02:02 Matemática 10mo y I ETP (Rtx)

03:00 Maneras de hacer

04:00 Nuestra canción: Anda, ve y muévete

04:15 Re-cuento

04:30 Suena bonito: Il Volo

05:15 Contar la historia: El misterio del faraón de plata. Otra mirada a las dinastías egipcias quienes han sido cruciales en la evolución de Occidente.

06:15 Rostros de Cuba

06:30 Entre claves y corcheas: Martha de Santelices

07:00 Flash Musical: Imperio (Temporada 3) (Capítulo 8)

08:00 NTV

09:00 La danza eterna: Alicia Alonso en su centenario

10:30 Serie extranjera: Giro (Temporada 3) (Capítulo 9)

11:30 Concierto: Buena Fe

EDUCATIVO 2

09:00: PROGRAMACION DE TELESUR: Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos.

04:30: PARA UN PRÍNCIPE ENANO: BARBIE ESCUELA DE PRINCESAS EUA / 81min Dir: Ezekiel Norton, Terry Klassen Spa. Blair Willows es una plebeya de 17 años en el reino de Gardania que gana una lotería para asistir a una prestigiosa y mágica escuela de princesas

06:00: EL MUNDO DEL DOCUMENTAL:

-Proyección del filme Madrigal guajiro del realizador Melvin Joel.

-Proyección del filme El cantor de los cantiles del realizador Mitchel Lobaina. . Madrigal Guajiro (Cuba, T-13: 33) Sinopsis: Dedicado a la vida y obra de Ernestina Trimiño Velasco reconocida intérprete de la música campesina y tradicional cubana.

El cantor de los cantiles (Cuba, T-26: 36) Sinopsis: Dedicado a Armando Figueredo, más conocido como el “cantor de los cantiles”. El material forma parte de la serie poetas improvisadores e instrumentistas guajiros, que desde hace algunos años viene realizando el Grupo Guijarro con la intención de salvaguardar la memoria de la poesía oral improvisada cubana. Arnaldo Figueredo González (17 de julio de 1937, Sabana de Miguel, Cienfuegos), uno de los más importantes cultores del centro de nuestra isla nos regala desde sus orígenes, su trayectoria, su canto y su poesía una forma diferente de proteger sus tradiciones y sus raíces.

06:45: ARTE CON ARTE: Neisi de la paz (tejedora)

07:00: MESA REDONDA: Retransmisión de una de las emisiones de la semana con temática nacional.

08:00: PROGRAMACIÓN DE TELESUR: Noticias, análisis internacional; una visión del panorama político desde la perspectiva del Sur económico y de los pueblos, junto a más temas diversos.

MULTIVISION

07:59 PROMOCIONAL 2´

08:01 FILMECITO TÍTULO: LOS MINIFORCE AÑO: 2018 PAÍS: COREA DIRECCIÓN: YOUNG JUN LEE GÉNERO: ANIMACIÓN, INFANTIL En esta pelicula, una fuerza especial se enfrenta al Ejército Lagarto para salvar el planeta antes de que sea tarde.

09:11 ALGO PARA RECORDAR VERANO DE AMOR EEUU / DRAMA ROMÁNTICO / 1959 DIRECTOR: DELMER DAVES INT: RICHARD EGAN, DOROTHY MAGUIRE, SANDRA DEE: Dos jóvenes amantes que se conocieron durante sus vacaciones caen víctimas de los estándares de moralidad de sus padres.

PROMOCIONAL 2´

11:24 DOMINGO EN CASA SOLO TÚ – QUINTO EPISODIO (BACIATI DALL’AMORE) ITALIA / COMEDIA ROMÁNTICA / 2010 / T: 1: 45: 37: 11 / DIR: CLAUDIO NORZA INT: GIAMPAOLO MORELLI, GAIA BERMANI AMARAL, LELLO ARENA, MARCO COLUMBRO La reconciliación entre Valentina y Carlo demuestra ser corta; después de que Tommaso le dice que Carlo todavía está casado, Valentina se siente engañada una vez más y lo deja.

PROMOCIONAL 2´

01:12 CINEMA JOVEN EL GRAN GIGANTE AMISTOSO (THE BFG) EEUU-REINO UNIDO-CANADÁ / AVENTURA FANTÁSTICA / 2016 / 1 58 25 DIRECTOR: STEVEN SPIELBERG INT: MARK RYLANCE RUBY BARNHILL PENELOPE WILTON JEMAINE CLEMENT Adaptación del cuento de Roald Dahl sobre una niña que une fuerzas con un gigante bonachón, conocido como el BFG, para detener una invasión de malvados gigantes que se preparan para comerse a todos los niños del país.

PROMOCIONAL 2´

03:12 MINICINEMA CRISTHOPER ROBIN AÑO: 2018 PAÍS: ESTADOS UNIDOS DIRECCIÓN: MARC FORSTER GÉNERO: AVENTURAS, COMEDIA, FANTASTICA El niño que se embarcó en innumerables aventuras en el bosque de los Cien Acres con su banda de animales de peluche, ha crecido y. . . ha perdido el rumbo. Ahora les toca a sus amigos de la infancia aventurarse en nuestro mundo y ayudar a Christopher Robin a recordar al niño cariñoso y juguetón que aún tiene dentro.

PROMOCIONAL 3´

05:00 CINE DE AVENTURAS LEGITIMO REY (OUTLAW KING) REINO UNIDO-EEUU / DRAMA HISTÓRICO / 2018 / 1 59 14 DIRECTOR: DAVID MACKENZIE INT: CHRIS PINE AARON JOHNSON FLORENCE PUGH TONY CURRAN Después de ser coronado rey de Escocia, el legendario guerrero Robert Bruce se ve obligado a exiliarse y dirige a una banda de forajidos para ayudarlo a reclamar el trono

PROMOCIONAL 2´

07:00 TARDES DE CINE CICLO: HOMENAJE POR EL ANIVERSARIO 75 DE LA VICTORIA SOBRE EL FASCISMO LA LIBERACIÓN – PARTE 5 – EL ÚLTIMO ASALTO (OSVOBOZHDENIE) UNIÓN SOVIÉTICA- RDA-POLONIA-YUGOSLAVIA-ITALIA / DRAMA BÉLICO / 1970 / T: 1: 11: 25 / DIR: YURI ÓZEROV INT: NIKOLAY OLYALIN, LARISA GOLUBKINA, BORIS SEIDENBERG 20 de abril de 1945. Una vez vencida la resistencia de las últimas tropas alemanas que combatían en las afueras de Berlín, las tropas soviéticas se preparan para lanzar el asalto final contra la capital del Reich. Mientras el mando soviético prepara el asalto del Reichstag y las tropas de asalto rusas se acercan al corazón de la ciudad, en el búnker de la cancillería del Reich, Hitler, tras contraer matrimonio con su antigua amante Eva Braun, se prepara para quitarse la vida antes de caer en manos del enemigo. La película termina recordándonos todo el daño que ha hecho el fascismo por la enumeración de las muertes producidas por la guerra en los distintos países.

PROMOCIONAL 2´

08:14 ALTO IMPACTO House of Cards) TEMPORADA 5 EEUU. / Thriller político / 2013 / Dir. David C Creador: Beau Willimon Basado en el libro: “House of Cards” de Michael Dobbs Int: Kevin Spacey, Robin Wright, Kate Mara Sinopsis: “Castillo de Naipes” (House of Cards es la historia del implacable y manipulador congresista Francis “Frank” Underwood, quien, con la complicidad de su calculadora mujer, maneja con gran destreza los hilos de poder en Washington. Su intención es ocupar la Secretaría de Estado del nuevo gobierno. Sabe muy bien que los medios de comunicación son vitales para conseguir su propósito, por lo que decide convertirse en la “garganta profunda” de la joven y ambiciosa periodista Zoe Barnes, a la que ofrece exclusivas para desestabilizar y hundir a sus adversarios políticos. Tema: La manipulación y el poder en el gobierno de EEUU. Premios: 2017: Emmy: 4 nominaciones inc. serie drama, actor, actriz (Wright) y actor 2016: Emmy: 9 nominaciones incluyendo mejor serie drama 2015: Emmy: Mejor actor invitado (Cathey) . 6 nominaciones 2014: Emmy: 13 nominaciones incluyendo Mejor serie drama y actor (Spacey) 2013: Emmy: Mejor dirección. 9 nominaciones 2015: Globos de Oro: Nominada a mejor actriz drama (Robin Wright) 2014: Globos de Oro: Mejor actor serie de TV – Drama (Kevin Spacey) 2013: Globos de Oro: Mejor actriz en serie drama (Robin Wright) . 4 nom. 2014: Premios BAFTA: Nominada a Mejor serie de TV – Internacional 2013: American Film Institute (AFI) : Top 10 – Mejores Programa TV del año 2017: Critics Choice Awards: Nominada a mejor actriz serie drama (R. 2016: Critics Choice Awards: 4 nominaciones incluyendo Mejor actor 2016: Satellite Awards: Nominada a mejor actor sec. serie drama (Michael 2014: Satellite Awards: 2 nominaciones incluyendo Mejor serie de TV – 2013: Satellite Awards: Mejor actriz serie Drama (Wright) . 4 nominaciones 2016-2015-2014-2013: Sindicato de Productores (PGA) : 2014: Sindicato de Directores (DGA) : Nominada a Mejor director serie 2013: Sindicato de Directores (DGA) : Nominada a Mejor director serie 2014: Sindicato de Guionistas (WGA) : Nominada a Mejor guión en Serie 2013: Sindicato de Guionistas (WGA) : Mejor guión en Serie Nueva. 3 nom. 2018: Sindicato de Actores (SAG) : Nominada a mejor actriz drama (Robin 2017: Sindicato de Actores (SAG) : Nominada a mejor actriz drama (R. 2016: Sindicato de Actores (SAG) : Nominada actor drama (Spacey) y actriz) 2015: Sindicato de Actores (SAG) : Mejor actor drama (Kevin Spacey) 2014: Sindicato de Actores (SAG) : Mejor actor (Serie de TV – Drama) (Spacey) 2013: Sindicato de Actores (SAG) : Nominada a Mejor actor serie drama (Spacey) Capítulo 13 – Fin de temporada

PROMOCIONAL 2´

09:11 DIRECTORES EN ACCIÓN LA GRAN ESTAFA AMERICANA (American Hustle) EEUU. / Drama suspenso / 2013 / T: 2: 17: 28 / Int: David O. Russell Int: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence Sinopsis: Estado de Nueva York, años setenta. Irving Rosenfeld, un brillante estafador, y su inteligente y seductora compañera Sydney Prosser se ven obligados a trabajar para un tempestuoso agente del FBI, Richie DiMaso, que sin querer los arrastra al peligroso mundo de la política y la mafia de Nueva Jersey. Premios: 2013: Oscars: 10 nominaciones, incluyendo Mejor película, director, actor y actriz 2013: Globos de Oro: 3 premios, incluyendo Mejor película (comedia) . 7 nomin. 2013: Premios BAFTA: 3 premios. 10 nominaciones 2013: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película, guión, actriz sec. 5 nom. 2013: Critics Choice: 4 premios, incluyendo mejor comedia. 13 nominaciones 2013: American Film Institute: Top 10 – Mejores películas del año 2013: Satellite Awards: Mejor guión original y montaje. 8 nominaciones 2013: Sindicato de Productores (PGA) : Nominada a Mejor película 2013: Sindicato de Directores (DGA) : Nominada a Mejor director 2013: Sindicato de Guionistas (WGA) : Nominada a Mejor guión original 2013: Sindicato de Actores (SAG) : Mejor reparto (Largometraje) . 2 nominaciones 2013: Asociación de Críticos de Chicago: 5 nominaciones inc. mejor película 2013: Premios David di Donatello: Nominada a mejor film extranjero

11:30 MULTICINE PERSECUCIÓN AL LÍMITE (COLLIDE) REINO UNIDO-ALEMANIA-CHINA-EEUU. / ACCIÓN / 2016 / T: 1: 39: 03: 14 / DIR: ERAN CREEVY INT: NICHOLAS HOULT, FELICITY JONES, BEN KINGSLEY, ANTHONY HOPKINS Casey es un joven norteamericano que se ha enamorado de Juliette. Cuando a Juliette le diagnostican una enfermedad mortal, Casey elabora un plan para robarle a Hagen, un peligroso criminal, y poder pagar el tratamiento médico que salvaría la vida de Juliette. El plan de Casey, sin embargo, no sale como él espera, y tendrá que emprender una huida en auto por toda Alemania para salvar su vida y llegar a Juliette antes de que los hombres de Hagen la encuentren primero.

01:08 ALGO PARA RECORDAR VERANO DE AMOR EEUU / DRAMA ROMÁNTICO / 1959 DIRECTOR: DELMER DAVES INT: RICHARD EGAN, DOROTHY MAGUIRE, SANDRA DEE : Dos jóvenes amantes que se conocieron durante sus vacaciones caen víctimas de los estándares de moralidad de sus padres

03:19 DIRECTORES EN ACCIÓN LA GRAN ESTAFA AMERICANA (American Hustle) EEUU. / Drama suspenso / 2013 / T: 2: 17: 28 / Int: David O. Russell Int: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence Sinopsis: Estado de Nueva York, años setenta. Irving Rosenfeld, un brillante estafador, y su inteligente y seductora compañera Sydney Prosser se ven obligados a trabajar para un tempestuoso agente del FBI, Richie DiMaso, que sin querer los arrastra al peligroso mundo de la política y la mafia de Nueva Jersey. Premios: 2013: Oscars: 10 nominaciones, incluyendo Mejor película, director, actor y actriz 2013: Globos de Oro: 3 premios, incluyendo Mejor película (comedia) . 7 nomin. 2013: Premios BAFTA: 3 premios. 10 nominaciones 2013: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película, guión, actriz sec. 5 nom. 2013: Critics Choice: 4 premios, incluyendo mejor comedia. 13 nominaciones 2013: American Film Institute: Top 10 – Mejores películas del año 2013: Satellite Awards: Mejor guión original y montaje. 8 nominaciones 2013: Sindicato de Productores (PGA) : Nominada a Mejor película 2013: Sindicato de Directores (DGA) : Nominada a Mejor director 2013: Sindicato de Guionistas (WGA) : Nominada a Mejor guión original 2013: Sindicato de Actores (SAG) : Mejor reparto (Largometraje) . 2 nominaciones 2013: Asociación de Críticos de Chicago: 5 nominaciones inc. mejor película 2013: Premios David di Donatello: Nominada a mejor film extranjero.

05:36 CINE DE AVENTURAS LEGITIMO REY (OUTLAW KING) REINO UNIDO-EEUU / DRAMA HISTÓRICO / 2018 / 1 59 14 DIRECTOR: DAVID MACKENZIE INT: CHRIS PINE AARON JOHNSON FLORENCE PUGH TONY CURRAN Después de ser coronado rey de Escocia, el legendario guerrero Robert Bruce se ve obligado a exiliarse y dirige a una banda de forajidos para ayudarlo a reclamar el trono

CUBAVISION INTERNACIONAL

12:00: CONFERENCIA DE PRENSA (r)

12:30: CUENTOS: EL FORASTERO (1) . MOVIMIENTO PERPETUO (2)

Al final de su vida Vicente Matías recibe la sorpresa de una antigua deuda por saldar.

01:00: VITRALES: PROYECTO PALOMAS: Reportajes: Proyecto Palomas / Red Museos fortificaciones / Maykel Blanco y su Salsa Mayor / Ceramista Lázaro, Matacochinos / Cantoría Solfa, entre otras propuestas.

01:30: CUBAVISION DEPORTES (r):Programa que ofrece un resumen semanal de 27 minutos sobre el acontecer deportivo cubano

02:00: BOLETÍN CARIBE NOTICIAS (r)

02:30: LLEGÓ LA MÚSICA CUBANA: “ROCK AND ROLL Y CARRETERA”. ADRIÁN BERAZAÍN./ Concierto en el capitalino teatro Mella de Adrián Berazaín lanzando el disco “Rock and roll y carretera”, bajo el sello Bis Music.

03:30: LO BUENO NO PASA: VARIADO: Rosita Fornés, Hnas. Martí, Noel Nicola, Orestes Macías, Moncada y Van Van

04:00: UCM: UCM MENTIRAS DE CRISTAL (2018).

DOC: EL TIEMPO HACE EL ORO: Jazmín de 18 años y Maikel de la misma edad, constituyen una bonita pareja de novios. Él tiene en encuentro amoroso con una atractiva joven y Jazmín se entera. Este acto no solo hace romper la relación sino que afecta la confianza entre ellos, sembrando la constante duda y el desconcierto.

06:00: PALMAS Y CAÑAS

07:00: ENCADENAMIENTO REVISTA BUENOS DIAS

09:00: CONFERENCIA DE PRENSA COVID 19

09:30: VITRALES: PROYECTO PALOMAS : Reportajes: Proyecto Palomas / Red Museos fortificaciones / Maykel Blanco y su Salsa Mayor / Ceramista Lázaro, Matacochinos / Cantoría Solfa, entre otras propuestas.

10:00: CUBAVISION DEPORTES (r)

10:30: LO BUENO NO PASA: VARIADO : Rosita Fornes, Hnas. Martí, Noel Nicola, Orestes Macías, Moncada y Van Van

11:00: CUENTOS: EL FORASTERO (1) . MOVIMIENTO PERPETUO (2):

Al final de su vida Vicente Matías recibe la sorpresa de una antigua deuda por saldar.

11:30: LLEGÓ LA MÚSICA CUBANA: “ROCK AND ROLL Y CARRETERA”. ADRIÁN BERAZAÍN / Concierto en el capitalino teatro Mella de Adrián Berazaín lanzando el disco “Rock and roll y carretera”, bajo el sello Bis Music.

12:30: POR DENTRO: CALISUR, LA LOCOMOTORA DEL CAMARÓN EN CUBA / Visita a la mayor camaronera cubana. Su funcionamiento, interioridades y relaciones con la comunidad.

01:00: NOTICIERO DEL MEDIODÍA ENCADENAMIENTO EN VIVO

02:00: CUENTOS: EL FORASTERO (1) MOVIMIENTO PERPETUO (2): Al final de su vida Vicente Matías recibe la sorpresa de una antigua deuda por saldar.

02:30: VITRALES: PROYECTO PALOMAS: Reportajes: Proyecto Palomas / Red Museos fortificaciones / Maykel Blanco y su Salsa Mayor / Ceramista Lázaro, Matacochinos / Cantoría Solfa, entre otras propuestas.

03:00: CUBAVISION DEPORTES (r)

03:30: UCM: MENTIRAS DE CRISTAL (2018) . DOC: EL TIEMPO HACE EL ORO :Jazmín de 18 años y Maikel de la misma edad, constituyen una bonita pareja de novios. Él tiene en encuentro amoroso con una atractiva joven y Jazmín se entera. Este acto no solo hace romper la relación sino que afecta la confianza entre ellos, sembrando la constante duda y el desconcierto.

05:30: CONFERENCIA DE PRENSA (r)

06:00: RESUMEN CANAL CARIBE EN VIVO

06:30: LLEGÓ LA MÚSICA CUBANA: “ROCK AND ROLL Y CARRETERA”. ADRIÁN BERAZAÍN / Concierto en el capitalino teatro Mella de Adrián Berazaín lanzando el disco “Rock and roll y carretera”, bajo el sello Bis Music

07:30: VITRALES: PROYECTO PALOMAS:Reportajes: Proyecto Palomas / Red Museos fortificaciones / Maykel Blanco y su Salsa Mayor / Ceramista Lázaro, Matacochinos / Cantoría Solfa, entre otras propuestas.

08:00: NOTICIERO ESTELAR ENCADENAMIENTO EN VIVO

09:00: PALMAS Y CAÑAS

10:00: BOLETÍN CARIBE NOTICIAS EN. VIVO

10:30: UCM: UCM MENTIRAS DE CRISTAL (2018) . DOC: EL TIEMPO HACE EL ORO: Jazmín de 18 años y Maikel de la misma edad, constituyen una bonita pareja de novios. Él tiene en encuentro amoroso con una atractiva joven y Jazmín se entera. Este acto no solo hace romper la relación sino que afecta la confianza entre ellos, sembrando la constante duda y el desconcierto.

CLAVE

09:00: CUBANOS EN CLIP

10:00: ENTRE CLÁSICOS: GLENN GOULD. ENCUENTRO CERCANO -2

12:00: LUCAS

01:00: CUBANOS EN CLIP

02:00: A TODA VOZ: Artista Tema Sexto sentido Tú puedes Aluna George Not about love Tinashe All hands on deck Becky Hill Better off without you Katty Perry This is how we do Toni Romiti Switch up Ciara ft. Ludacris Ride Dua Lipa New Rules

03:00: AIRES DE MÉXICO PROGRAMA 1

03:15: SERIE: SMASH Cap. 9. 1ra temp

04:00: LUCAS

05:00: CONCIERTO: Lara del Rey

06:00: DALE CLAVE: Programa 7 TIMBALIVE YASSER RAMOS ALABAO RAMY FALCÓN ÁNGEL YOS AYMÉ NUVIOLA FT SEPTETO SANTIAGUERO MANOLITO SIMONET

06:30: CONCURSO ADOLFO GUZMÁN: CONCURSO ADOLFO GUZMÁN PARTE IX

08:00: A TODA VOZ: Artista Tema Sexto sentido Tú puedes Aluna George Not about love Tinashe All hands on deck Becky Hill Better off without you Katty Perry This is how we do Toni Romiti Switch up Ciara ft. Ludacris Ride Dua Lipa New Rules

09:00: CUBANOS EN CLIP .

10:00: CONCIERTO: Lara del Rey

11:00: LUCASNOMETRO