Estrenan documental sobre ex voleibolista china ‘Jenny’ Lang Ping

La trayectoria deportiva y sucesos de vida de la ex voleibolista china ‘Jenny’ Lang Ping cubren los minutos del documental The Iron Hammer, que hoy se estrena en el cierre del Festival Global de Cine.

Dirigida por la china-estadounidense Joan Chen, el producto audiovisual grafica la historia de la conocida como ‘Martillo de Hierro’, autora de páginas gloriosas de la disciplina de la malla alta y protagonista del oro olímpico de su país en Los Ángeles 1984.

El relato biográfico muestra a un ícono internacional como atleta y figura de notable influencia dentro de la China moderna, capaz de tomar las riendas en rol de entrenadora del equipo nacional y obtener el título en la cita de los cinco aros de Río de Janeiro 2016.

La directora Chen también expone el modo en que Ping mudó su liderazgo al banquillo de la escuadra de Estados Unidos y consiguió múltiples títulos internacionales, lo que le valió en algunos sectores el calificativo de ‘traidora’.

El tráiler de la obra avanza frases enigmáticas: ‘Ping es como Michael Jordan en nuestras mentes’, cuenta un atleta, mientras otros la llaman ‘campeona’, ‘pionera’, ‘luchadora’ o ‘estrella de cine’.

Sin embargo, todo no es color de rosa y su presencia en suelo estadounidense saca a relucir un lado ‘oscuro’, según algunos: ‘La percibimos como una traidora’, dicen en el largometraje de 99 minutos de duración.

La integrante del Salón de la Fama del voleibol, en cambio, se define de otra manera. ‘Fui la primera mujer extranjera en entrenar un deporte importante para Estados Unidos’, y es ahí cuando Chen, también guionista, alcanza el punto más impactante de la cinta.

El título de la película y apodo de la protagonista provienen del carácter pulverizador de Lang Ping, quien con sus ambiciones de mujer segura e intrépida, levantó la varilla para apoyar el empoderamiento femenino. The Iron Hammer, de producción china-estadounidense, forma parte de la serie documental Five Rings Films, del canal de televisión del Comité Olímpico Internacional, el cual cuenta los sucesos más trascendentales de personas que han marcado la historia del voleibol moderno.

Bajo el nombre We are one: A Global Film Festival (Somos Uno: Un Festival de Cine Mundial), el programa cultural inició el pasado 29 de mayo como alternativa para conservar la llama de la filmografía, tras las continuas cancelaciones a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus SARS-Cov-2.

El evento online agrupa una veintena de festivales, entre ellos Cannes, Toronto, Sundance, Berlín, Tribeca, San Sebastián, Locarno, Karlovy Vary, Londres, Guadalajara, Sundance, Nueva York, Venecia y Rotterdam, con más de 100 proyecciones en la plataforma de YouTube. (Prensa Latina).