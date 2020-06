Presentarán en Argentina el libro “Che, Masetti, Walsh, Prensa Latina”

Un libro que recoge el compromiso político de tres grandes personalidades argentinas que contribuyeron a fundar la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina, será presentado en Buenos Aires este martes, por la editorial Octubre.

Escrito por la periodista Mariana Seoane en homenaje al día del periodista y cerca del 61 aniversario de esa Agencia, el venidero 16 de junio, Che, Masetti, Walsh, Prensa Latina, fue finalizado en un arduo trabajo en estos tiempos tan difíciles de pandemia y verá la luz de manera virtual con transmisión en vivo por la web del diario Página 12.

En la presentación del volumen, que cuenta con fotografías de Prensa Latina, estarán además el editor general del grupo Octubre, Víctor Santa María, el autor Hernán Vaca Narvaja, y el cubano Isidro Fardales, editor de la revista BOHEMIA y exdirector de Radio Habana Cuba.

‘Prensa Latina fue creada para combatir las mentiras y operaciones informativas de los grandes tanques de noticias de la prensa de Estados Unidos y de Europa’, subrayó hoy su autora en entrevista con Página 12, en la que recuerda que ‘los tres personajes más decisivos de la creación de la agencia que daba voz a la Cuba revolucionaria eran argentinos’.

A una pregunta de qué significó para la historia del periodismo en América Latina la experiencia de Prensa Latina, Seoane apunta que fue la primera vez en América Latina que un Estado se dispuso a construir una agencia que tenía como objetivo fundamental difundir con veracidad lo que ocurría en Cuba.

Masetti enseñaba en la agencia a ser objetivos, veraces, por eso decía ‘nosotros somos objetivos pero no somos imparciales’, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. Para ellos la objetividad era contar los hechos como ocurrían desde el punto de vista de la experiencia revolucionaria, mientras las grandes agencias estaban tamizadas por intereses de Estados Unidos, dice.

Para la autora, la experiencia de Prensa Latina -nacida al calor de la llamada Operación Verdad- es extraordinaria porque es la primera, por lo menos en el siglo XX, desde un Estado que se dispone a batallar por la veracidad de la información contra los grandes tanques informativos del mundo.

Seaone resalta que Prensa Latina, al calor de su nacimiento, ‘era una voz en la que confiar’. La defensa de Prela, como también se le conoce, ‘era la defensa de la independencia y autonomía de Cuba para decidir su propio destino en los años 60 y 70 frente al avance arrollador de Estados Unidos como núcleo imperial’, añade.

Sobre cómo ha afectado el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos también a Prensa Latina, la escritora argentina resalta que el inicio de este cerco empieza a partir de las agencias informativas para quitarle la posibilidad de que la Cuba revolucionaria tuviera voz propia para informarle al mundo que no eran los monstruos que transmitía el imperialismo.

‘Cuando a Cuba no se la pudo quebrar en el primer y segundo año de la revolución, cuando no se la pudo invadir, comenzó un fuego de artillería mucho más sutil, pero brutal, que fue quitarle la voz. Como Estados Unidos no pudo volver a tener un gobierno títere en Cuba, el bloqueo informativo se tornó cada vez más asfixiante y después se sublimó eso en el bloqueo económico’, remarca.

Abordada por Página 12 si es posible imaginar una experiencia como Prensa Latina en esta segunda década del siglo XXI, la autora manifiesta que cualquier gran empresa nacional necesita una comunicación veraz.

Cita como ejemplo a la agencia estatal Télam. ‘Reconstruirla para nosotros, en medio de la mentira, el odio y las fake news, es una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra; la necesidad de tener información veraz que le dé herramientas a los ciudadanos para ser libres en sus elecciones es fundante en cualquier sociedad’, destaca. (Prensa Latina).