David Blanco anuncia su primer concierto pos-COVID

Saylín Hernández Torres

El reconocido músico cubano David Blanco, uno de los artistas más seguidos en las redes en estos tiempos de pandemia, anunció para el sábado 11 de julio su primer recital pos-COVID, pactado para las nueve de la noche en el Cine Teatro El Lajero, de la provincia de Mayabeque.

Primer concierto, ya empieza esto Cuba. Vamos con inteligencia, teniendo un acercamiento poco a poco como si nos estuviéramos conociendo otra vez. Será como un “nouvel amour” teatro de San José a mitad de capacidad, antes de tocarnos vamos a rozarnos, a distancia se pueden decir y hacer muchas cosas, publicó el cantante y compositor en su página de Facebook.

La apertura escalonada que va logrando el país luego de meses de intensa lucha, desde el necesario confinamiento, contra el nuevo coronavirus, trae buenas nuevas como esta de la primera presentación de David Blanco frente a sus seguidores en San José de Las Lajas, municipio de Mayabeque que se encuentra ya en la segunda fase de recuperación.

Aunque el multifacético artista estuvo muy activo en Internet, siendo el primero en lanzarse desde Cuba a la empresa de los conciertos online que luego se convirtieron en un proyecto institucional apoyado por el Ministerio de Cultura y los institutos cubanos de la Música y de Radio y Televisión, sus fans agradecerán este retorno parcial a la normalidad.

Desde la sala de su casa o de un improvisado escenario en un garaje, muy al estilo desenfadado que caracteriza su proyección artística, que no por ello deja de ser de una calidad impresionante, se pudo disfrutar de sus múltiples apariciones desde Facebook e Instagram Live y en presentaciones televisadas por el Canal Clave gracias a la iniciativa Estamos Contigo.

En estos últimos días formó parte del cartel de la cita virtual del Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar y ha participado en la producción de videos colaborativos como una nueva versión del icónico tema We will rock you, de la emblemática banda Queen, junto a su hermano Ernesto Blanco, Pedrito Calvo, Kamankola, Adrián Berazaín y Kill the party.

Con disciplina y siguiendo las medidas necesarias para no retroceder en el paso hacia la nueva normalidad, serán comunes en breve noticias de conciertos, exposiciones y presentaciones literarias, teatrales y danzarías, que brindarán confianza en que se avanza de a poco hacia la necesaria recuperación de la cultura de sus espacios físicos, sin abandonar del todo el terreno ganado en las redes en tiempos de coronavirus. (ACN)