Cartelera de la TV cubana

01:08AM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE : HECHICERAS 1RA TEMP Cap. 21 / HECHICERAS 1RA TEMP Cap. 21 / RTX

01:45AM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE : Un lugar para soñar 1ra Temp / Un lugar para soñar 1ra Temp Cap 3 / RTX

02:33AM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE : AGENTES DE PROTECCIÓN 5ta Temp / SERIE : AGENTES DE PROTECCIÓN 5ta Temp Cap. 2 / RTX

03:15AM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE: FRIENDS 1ra Temp / SERIE FRIENDS 1ra Temp Cap. 21 / RTX

03:39AM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE JUVENIL : 90210 1RA TEMP / SERIE JUVENIL : 90210 1RA TEMP CAP 9 / RTX

04:21AM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE :Un lugar para soñar 1ra Temp / Un lugar para soñar 1ra Temp Cap 3 / RTX

05:09AM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE : Chicago Fire 8va Temp / SERIE : Chicago Fire 8va Temp Cap. 9 / RTX

05:49AM Martes 04 de agosto de 2020 Serie: MOTEL BATES 3RA TEMP / MOTEL BATES 3RA TEMP CAP. 1 / RTX

06:34AM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE JUVENIL : 90210 1RA TEMP / 90210 1RA TEMP CAP 9 / RTX

07:15AM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE : FRIENDS 1ra Temp / FRIENDS 1ra Temp Cap. 21 / RTX

07:39AM Martes 04 de agosto de 2020 ANTES Y DESPUES: David Bowie / Talento: David Bowie – Starman – Heroes – Imagine – Ashes to Ashes / RTX

07:54AM Martes 04 de agosto de 2020 RELLENO / Relleno / RTX

07:59AM Martes 04 de agosto de 2020 CARTELERA / Cartelera /

08:01AM Martes 04 de agosto de 2020 DE TODO UN TIN / DE TODO UN TIN /

09:28AM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE INFANTIL : LOS ÚLTIMOS NIÑOS DE LA TIERRA / LOS ÚLTIMOS NIÑOS DE LA TIERRA CAP 2 / Estreno

09:52AM Martes 04 de agosto de 2020 ANIMA2D : Juguetes y mascotas (Tea Pets) / Sinopsis: Un grupo de figuritas de té con forma de mascotas y que actúan como amuletos para los consumidores de esta bebida se embarcan en una mágica aventura en busca de un artilugio legendario. / Estreno

11:30AM Martes 04 de agosto de 2020 CINEVISION : Si decido quedarme / Sinopsis: Mia es una joven de 17 años que parece tenerlo todo en la vida: una famila adorable, un novio que la quiere, una amiga incondicional y una prometedora carrera musical. /

1:18PM Martes 04 de agosto de 2020 #´s 1 / Talento: Conor Maynard – Hate How Much I love You / Jorja Smith – On My Mind – Teenage Fantasy – Blue Lights / Estreno

1:34PM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE JUVENIL : 90210 1RA TEMP / SERIE JUVENIL 90210 1RA TEMP CAP 10 / Estreno

2:16PM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE : HECHICERAS 1RA TEMP FIN DE LA TEMP / HECHICERAS 1RA TEMP Cap. 22 FIN DE LA TEMP. /

2:58PM Martes 04 de agosto de 2020 #´S 1 / Talento: Conor Maynard – Hate How Much I love You / Jorja Smith – On My Mind – Teenage Fantasy – Blue Lights / Estreno

3:13PM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE: Un lugar para soñar 1ra Temp / Un lugar para soñar 1ra Temp Cap 4 /

3:54PM Martes 04 de agosto de 2020 RELLENOS / Rellenos / RTX

3:58PM Martes 04 de agosto de 2020 ENLACE / Enlace / RTX

4:00PM Martes 04 de agosto de 2020 CARTELERA / Cartelera /

4:01PM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE: AGENTES DE PROTECCIÓN 5ta Temp / SERIE AGENTES DE PROTECCIÓN 5ta Temp Cap. 3 / RTX

4:43PM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE INFANTIL: LOS ÚLTIMOS NIÑOS DE LA TIERRA / LOS ÚLTIMOS NIÑOS DE LA TIERRA CAP 2 /

5:07PM Martes 04 de agosto de 2020 ANIMA2D : Juguetes y mascotas (Tea Pets) / Sinopsis: Un grupo de figuritas de té con forma de mascotas y que actúan como amuletos para los consumidores de esta bebida se embarcan en una mágica aventura en busca de un artilugio legendario. / RTX

6:45PM Martes 04 de agosto de 2020 CALABACITA / Cartelera /

6:46PM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE JUVENIL : 90210 1RA TEMP / SERIE JUVENIL : 90210 1RA TEMP CAP 10 / Estreno

7:29PM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE : FRIENDS 1ra Temp / SERIE FRIENDS 1ra Temp Cap. 22 / RTX

8:02PM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE : AGENTES DE PROTECCIÓN 5ta Temp / SERIE AGENTES DE PROTECCIÓN 5ta Temp Cap. 3 / RTX

8:44PM Martes 04 de agosto de 2020 #´s 1 / Talento: Conor Maynard – Hate How Much I love You / Jorja Smith – On My Mind – Teenage Fantasy – Blue Lights /

9:01PM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE: Soy Tuyo 1ra Temp FIN DE LA TEMP. / Soy Tuyo 1ra Temp Cap. 10 FIN DE LA TEMP. / Estreno

9:43PM Martes 04 de agosto de 2020 DOCUMENTAL FORENSE: Asesinatos en Familia / SINOPSIS: En la intimidad puede haber secretos que amenazan con transformar una vida hermosa y perfecta en la escena de un crimen espantoso y sangriento. / Estreno

10:27PM Martes 04 de agosto de 2020 SERIE : MOTEL BATES 3RA TEMP / MOTEL BATES 3RA TEMP CAP. 2 / RTX

11:11PM Martes 04 de agosto de 2020 CARTELERA / Cartelera /