Cartelera de la TV cubana

01:14AM Martes 18 de agosto de 2020 Serie: HECHICERAS 2DA TEMP / HECHICERAS 2DA TEMP Cap. 9 / RTX

01:56AM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE: La Confesión 1ra Temp / SERIE La Confesión 1ra Temp Cap 3 / RTX

02:42AM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE: AGENTES DE PROTECCIÓN 5ta Temp / SERIE AGENTES DE PROTECCIÓN 5ta Temp Cap. 12 / RTX

03:24AM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE: FRIENDS 2da Temp / FRIENDS 2da Temp Cap. 7 / RTX

03:48AM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE JUVENIL : 90210 1RA TEMP / SERIE JUVENIL 90210 1RA TEMP CAP. 19 / RTX

04:30AM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE :La Confesión 1ra Temp / SERIE La Confesión 1ra Temp Cap 3 / RTX

05:16AM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE: Chicago Fire 8va Temp / SERIE Chicago Fire 8va Temp Cap. 15 / RTX

05:57AM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE : MOTEL BATES 4TA TEMP / MOTEL BATES 4TA TEMP CAP 1 / RTX

06:39AM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE :HECHICERAS 2DA TEMP / HECHICERAS 2DA TEMP Cap. 9 / RTX

07:22AM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE : FRIENDS 2da Temp / SERIE FRIENDS 2da Temp Cap. 7 / RTX

07:45AM Martes 18 de agosto de 2020 RELLENO / Relleno / RTX

07:59AM Martes 18 de agosto de 2020 CARTELERA / CARTELERA /

08:01AM Martes 18 de agosto de 2020 DE TODO UN TIN / Animados: DE TODO UN TIN / Estreno

09:28AM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE INFANTIL : LOS ÚLTIMOS NIÑOS DE LA TIERRA / SERIE INFANTIL LOS ÚLTIMOS NIÑOS DE LA TIERRA CAP. 6 /

09:50AM Martes 18 de agosto de 2020 ANIMA2D : Larva, aventuras en la isla / Sinopsis: Al volver a casa Chuck le cuenta a una reportera como es la vida en la isla con sus chiflados amigos Rojo y Amarillo. / Estreno

11:20AM Martes 18 de agosto de 2020 CINEVISION : La decisión / Sinopsis: Travis Parker tiene todo lo que un hombre puede desear y le gusta aprovechar la vida al máximo, pero hay algo que se resiste a probar: enamorarse. /

1:13PM Martes 18 de agosto de 2020 #´s 1 / Talento: Yusuf Cat Stevens – I Was Raised In Babylon – The First Cut Is the Deepest – Doors – Father and son / Estreno

1:26PM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE JUVENIL : 90210 1RA TEMP / SERIE JUVENIL 90210 1RA TEMP CAP. 20 / Estreno

2:07PM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE : HECHICERAS 2DA TEMP / HECHICERAS 2DA TEMP Cap. 10 /

2:49PM Martes 18 de agosto de 2020 #´S 1 : Yusuf Cat Stevens / Talento: Yusuf Cat Stevens – I Was Raised In Babylon – The First Cut Is the Deepest – Doors – Father and son / Estreno

3:02PM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE : La Confesión 1ra Temp / La Confesión 1ra Temp Cap 4 /

3:45PM Martes 18 de agosto de 2020 RELLENOS / Rellenos / RTX

3:58PM Martes 18 de agosto de 2020 ENLACE / Enlace / RTX

4:00PM Martes 18 de agosto de 2020 CARTELERA / Cartelera /

4:01PM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE : AGENTES DE PROTECCIÓN 5ta Temp / SERIE AGENTES DE PROTECCIÓN 5ta Temp Cap. 13 / RTX

4:42PM Martes 18 de agosto de 2020 ANIMADOS: Super Wing / Título: Salven a mi osito / RTX

4:53PM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE INFANTIL: LOS ÚLTIMOS NIÑOS DE LA TIERRA / LOS ÚLTIMOS NIÑOS DE LA TIERRA CAP. 6 / RTX

5:16PM Martes 18 de agosto de 2020 ANIMA2D : Larva, aventuras en la isla / Sinopsis: Al volver a casa Chuck le cuenta a una reportera como es la vida en la isla con sus chiflados amigos Rojo y Amarillo. / RTX

6:45PM Martes 18 de agosto de 2020 CALABACITA / CALABACITA /

6:46PM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE JUVENIL : 90210 1RA TEMP / SERIE JUVENIL : 90210 1RA TEMP CAP. 20 / RTX

7:28PM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE : FRIENDS 2DA Temp / SERIE FRIENDS 2DA Temp Cap. 8 / Estreno

8:05PM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE : AGENTES DE PROTECCIÓN 5ta Temp / SERIE AGENTES DE PROTECCIÓN 5ta Temp Cap. 13 / Estreno

8:46PM Martes 18 de agosto de 2020 #´s 1 / Talento: Yusuf Cat Stevens – I Was Raised In Babylon – The First Cut Is the Deepest – Doors – Father and son /

9:01PM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE: Soy Tuyo 2DA Temp / Soy Tuyo 2DA Temp Cap. 4 / Estreno

9:49PM Martes 18 de agosto de 2020 DOCUMENTAL FORENSE : La Casa del Mal / SINOPSIS: Cindy Brown aún vive con arrepentimiento por lo que pasó en Florida, en los años setenta y ochenta. / Estreno

10:33PM Martes 18 de agosto de 2020 SERIE : MOTEL BATES 4TA TEMP / MOTEL BATES 4TA TEMP CAP. 2 / RTX

11:17PM Martes 18 de agosto de 2020 CARTELERA / CARTELERA /