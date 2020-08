Cartelera de la TV cubana

3:00PM

Sábado 22 de agosto de 2020

Sábado de Cine / En busca de la felicidad.Pais: EEUU.Año:2006.Género: Drama basado en hechos reales Chris Gardner (Will Smith) es un vendedor brillante y con talento, pero su empleo no le permite cubrir sus necesidades más básicas. Tanto es así que acaban echándolo, junto a su hijo de cinco años de su piso de San Francisco, y ambos no tienen ningún lugar al que ir. Cuando Gardner consigue hacer unas prácticas en una prestigiosa correduría de bolsa, los dos protagonistas tendrán que afrontar muchas adversidades para hacer realidad su sueño de una vida mejor. /