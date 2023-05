Daniel Ross: un Cannes para un guantanamero

El largometraje La espera, del artista visual y cineasta Daniel Ross Diéguez, ganó la estatuilla de oro al Mejor Drama en el Festival Mundial de Cannes

Daniel prepara sus maletas de mudanza en Holguín. Regresará en unos días para su casa en La Habana Vieja, definitivamente. La cámara lo enfoca en primer plano recogiendo los bultos indispensables en un acto instintivo, despidiéndose de lo que lo rodea, haciendo espacio para lo esencial, como quien acomoda también la añoranza. El drama de la ruptura amorosa parece dilatarse cuando el protagonista experimenta, en ese justo momento, una noticia de improviso: su largometraje La espera ganaba el Luciole d´ Or en el Festival Mundial de Cannes. Por aquello de que el universo siempre equilibra…

DaRoDe es conocido por su obra experimental.

Daniel Ross Diéguez, (DaRoDe, como suele presentarse) de forma independiente, sin recursos y desde una ciudad cuyo único cine activo es una pequeña sala compartida con un bar, hizo historia para su Guantánamo natal.

−¿Cómo llegas a este premio?

−Luego de inscribir mi película a través de una plataforma autorizada y realizar un pago de inscripción ayudado por un amigo, me mantuvieron informado de las etapas de selección por las que transitaría. Así, entre miles de filmes, pasé a la selección oficial, luego semifinalista, finalista, nominado. Finalmente, me llegó el email con la noticia de que era ganador.

Daniel se graduó como Artista Plástico en la especialidad de Grabado y Pintura en la Academia de Artes Plásticas de Guantánamo. Se inició de manera empírica en el mundo del audiovisual.

“Tenía mis primeros trabajos en 2009 cuando fundé mi estudio de animación y audiovisuales StudioRoss, pero en términos de ejecución cinematográfica comencé en 2017, con mi primer corto en la técnica stop-motion. Aprendí en la práctica a contar una historia. De ahí salió Todo pasa, que me abrió las puertas de los festivales de cine”.

Posteriormente, su cortometraje de ficción La noria se posicionó en importantes festivales nacionales e internacionales, como los de Gibara y La Habana.

“Cuando hice La noria, quería saber si servía para contar historias. Soy empírico y en ese momento me cuestionaba si mi narrativa tenía un valor como para llegar a ser cine. Afortunadamente, el prestigioso director Fernando Pérez me elogió el corto y se asombró de que lo había realizado prácticamente solo. Eso me animó a seguir intentando crear desde mis limitaciones tecnológicas”.

La espera es el primer largometraje de ficción realizado en Guantánamo y producido de manera independiente.

−Después llegó La espera…

“Esta película se me ocurrió como una continuidad de La noria, que estrené en el cine Chaplin en la última Muestra Joven Icaic. Tuve la historia lista para rodarla, pero no tenía el equipamiento necesario y no fue elegida por el Fondo de Fomento del Cine Cubano, así que no tenía presupuesto. Por suerte, un amigo me dejó sus equipos por menos de una semana antes de emigrar de Cuba.

“La cinta está movida por la historia que me invento a raíz de ver al protagonista de la película, Regino Rodríguez Boti (nieto del poeta e intelectual Regino E. Boti Barreiro) como un personaje que vive atrapado en rutinas desde la soledad y traumado por la pérdida de su mujer, además de los conflictos que le fui sumando a la trama principal”.

La obra, con guion y dirección de Ross, se sitúa en escenario guantanamero, con ritmos de la música tradicional del Guaso como el changüí, el nengón y el kiribá.

El actor Regino Rodríguez Boti y el director Daniel Ross Diéguez en el rodaje del filme.

−¿Qué significa Guantánamo para ti?

−La cuna del patrimonio de Cuba. Una fuente de grandes artistas que fueron pioneros en creaciones que hoy son íconos en Cuba. Mi provincia tiene más de 10 ritmos autóctonos y eso destaco en la película como parte de la banda sonora. Tiene la casa museo del poeta de la ciudad Regino E. Boti, que fue el escenario principal de mi película por el valor y la belleza de sus pertenencias. La gente de mi tierra es, sobre todo, muy creativa y entregada.

−¿Qué implica ser un realizador de cine en Guantánamo?

−Enfrentarse a un universo donde la competencia ha pasado escuelas de cine y tiene mejores apreciación y técnicas narrativas que uno. Hablamos de gente preparada y con buenas ideas. Pienso que el deseo de hacer cine desde lo empírico me aportó mucho en la forma de contar mis historias y me alejó un poco de los diálogos para narrar desde la poesía y los silencios. También influyó la conexión que tuve con el personaje que me apoyó cuando le presenté mi primer borrador de la película. Guantánamo tiene muchas cosas interesantes y quiero destacarla y homenajearla como se merece.

La espera estuvo el pasado noviembre en el Festival Latino e Iberoamericano de Yale, en Estados Unidos. Luego se presentó en el Festival Internacional de Cine Lift-Off Global Network, de Reino Unido, y en el Eagle Eye International Film Festival, en Alemania, donde obtuvo el premio a Mejor Película Internacional.

Recientemente, se alzó en Cannes entre más de 6 mil 100 filmes en competencia. El Festival Mundial de Cannes es uno de los más distinguidos a nivel internacional, se celebra para reconocer y promover la obra de creadores de distintas latitudes.

La 76ª edición del Festival de Cannes tendrá lugar del 16 al 27 de mayo de 2023.

−¿Después de este reconocimiento, qué planes tienes?

−De momento mover la película por muchos festivales hasta que acabe el año. Estoy trabajando en mi primer corto de animación en 3D que homenajea a Cuba y sus tradiciones culturales. También tengo en mente recaudar fondos y rodar para el año que viene mi segundo largometraje, una película cargada de humanismo y de creatividad. Su protagonista, un actor callejero, nos mostrará sus creaciones y cómo se esfuerza cada día por sorprender al público. Como en lo que he realizado hasta ahora, el personaje es de origen guantanamero y pienso mostrar parte de la tainidad de mi tierra en esta próxima película.

“Guantánamo tiene en mí su homenaje y no será el primero. Donde esté le debo a esa tierra cultural y de gran naturaleza que me inspira a narrar con sus bellezas y realidades. Siento que el homenaje es para todos y que sirva para mejorar algo de cada habitante de mi provincia natal”.

CRÉDITOS

Fotos: Cortesía del entrevistado