Del ballet clásico a la actuación

Bailarina desde pequeña, a Gabriela Moreyra le gustaba el escenario, pero nunca hizo teatro. Inició su carrera artística como modelo, cuando tenía 13 años, “mi madre y mis hermanos estaban inseguros con la idea de que yo trabajara como modelo… Pero mi padre, no. Mi padre dijo: Iré con ella. Si ella quiere probarlo, lo intentaremos juntos».

Fue casi por accidente que comenzó en la actuación, luego de una audición para una telenovela de Récord. Debutó en 2006 como Ana en la telenovela Bicho do Mato, Caminhos do Coração, Bela, a Feia y Vidas em Jogo, entre otras.

Gabriela Moreyra, de 35 años, está satisfecha con su trabajo en Suerte de vivir, donde interpreta a la profesora Francisca. En la trama la actriz vio crecer su personaje y ganar más relevancia cuando empezó a romancear con Ramón (David Junior), uno de los protagonistas de la historia firmada por Paulo Halm y Rosane Svartman.

Ella dará vida a la profesora, que cree es posible cambiar el mundo con lo que enseña en el aula. “Es realmente una locura que no reconozcamos la importancia de esta profesión, después de todo, todo lo que hacemos viene de alguien que nos educó”, dice la actriz.

El personaje de Francisca se vincula seriamente con los estudiantes y sus problemas individuales, especialmente con la “número uno” de la clase, Alice. Tendrá que pasar además por situaciones como la pérdida de un estudiante por culpa de las drogas. «Su trayectoria será muy pesada y ella demostrará que está ahí para ayudarlo a salir de ella».

El perfil del personaje de Gabriela muestra la situación que existe en la educación pública hoy en Brasil, sobre todo los recortes que promueve el gobierno. Y es precisamente el empuje de Francisca lo que más motiva a la actriz en este nuevo trabajo. “Lo que me llama la atención es la fortaleza con la que mi personaje enfrenta sus batallas diarias”, destaca.

Sobre Suerte de vivir, Gabriela Moreyra, dice: ”Me siento honrada de haber sido parte de este proyecto. No solo por el espacio que tuve como artista, sino por el personaje que pude interpretar, la importancia que representa socialmente…”

Durante la telenovela, tuvo relación con la danza, aunque hacía siete años no bailaba: “…el cuerpo tiene memoria. Crecí dentro de la Escuela de Danza Valeria Moreyra, me gradué en ballet clásico y jazz. Durante muchos años hice baile flamenco, no era una espléndida bailadora… Mi cuerpo siempre ha visto la danza como un hobby…”

La actriz Gabriela Moreyra también ha incursionado en series y películas; cuenta además con el canal de YouTube Negafullo, donde elabora recetas de cocina. Para 2021 formó parte de la comedia romántica llena de aventuras y suspenso, Salve-se Quem Puder, donde interpretó a la bella Aurora.

No dejen de disfrutar del personaje de Francisca, porque aún le faltan muchas cosas por vivir.

***

Fuentes consultadas y fotos: Patricia Kogut, Noticias da Tv, Gshow, Purepeople, Marcia Piovesan, Revista Quem, O Dia, revista Marie Claire, diario de pernambuco, observatoriodatv, Contigo, wikifeet, perfil de FB de Gabriela Moreyra, folhavitoria