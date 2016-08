Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS

Hubo cierto eclipse en los Juegos Olímpicos Río 2016 para dos de nuestros deportes principales, de los de más peso a lo largo de los últimos años. Uno es el atletismo (segundo, gracias a diez de oro, detrás del boxeo, ahora con 37). El otro es el judo (seis coronas-tercer lugar). ¿Estuvieron los judoguis algo estrujados?

Vamos a recordar un elemento imprescindible: las revistas especializadas daban para nuestro país como solo posible en los pronósticos la medalla de plata de Idalis Ortiz (división de más de 78 kilogramos).

El vaticinio dio en el blanco: la ahora artemiseña terminó en definitiva con la presea de ese color, la cual unió a su bronce en los de Beijing 2008, y a… ¡el oro en los de Londres 2012!

Leí que cuando pasó ante los reporteros por la zona mixta, quizás fue una especie de “trampa periodística” para pincharla un poco, alguien utilizó la frase “a pesar de…” Y enseguida ella dijo sentirse muy feliz con ese resultado, y su tercera medalla olímpica.

Quiero decir que en lo personal me gustó muchísimo verla adoptar esa posición categórica, porque a veces nuestros propios deportistas le restan importancia a cualquier medalla que no sea de oro.

¡Estamos hablando de unos Juegos Olímpicos!

Gracias, Idalis, por repetir una clase muy importante…

Ella perdió con la francesa Emilie Andeol, y casi enseguida comentó:

“Los errores se pagan caros, pero es mi tercera Olimpiada y en todas he alcanzado medallas”.

“Realmente estoy contenta, porque todo el mundo sabe que las Olimpiadas traen sorpresas, y a pesar de eso y gracias a Dios llegué a la final”.

Otros puntos

Vuelvo a los pronósticos: es verdad que la carta manejada en esos pronósticos era la de Idalis.

Pero… había cierta expectación y confianza en Asley González (90), por haber sido medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y de oro en el Campeonato Mundial de Río 2013. ¡Allí mismo! Pero no compitió bien.

No podía descartarse tampoco las posibilidades de José Armenteros (100), medallista de plata mundial, importante nota en su expediente que no le alcanzó.

Hubo tres desempeños que permitieron anclar en quintos lugares: Dayaris Mestre (48 kilogramos), Yalennis Castillo (78), Alex García (más de 100).

Mestre llegó a tener ventaja en el combate que decidía una de las preseas de bronce, pero quizás fue víctima de la ansiedad o de la presión por buscar el podio.

Castillo llegó a tener una pelea que no se decidió en el tiempo reglamentario, y cuando fueron al Punto de Oro se prolongó como otra pelea más, lo cual le trajo de entrada un gran desgaste.

Unos datos confirman lo de los judoguis arrugados: Ha sido la peor actuación del judo cubano en Juegos Olímpicos desde los de Barcelona 1992, cuando las mujeres entraron ya en ellos a los tatamis.

Fue la primera ocasión en que solo se subió una vez al podio. Solo se había dejado de ensartar al menos una corona en Atenas 2004 y Beijing 2008.

Los judocas cubanos al parecer habían llegado con buen roce internacional. En condiciones de poder ir por más. No hay por qué dudar de que se recuperaran. Y no olvidemos que son cosas que les ocurren no solo a ellos.

Veamos las medallas olímpicas de los judocas cubanos:

Oro (6):

-Montreal 1976: Héctor Rodríguez.

-Barcelona 1992: Odalys Revé.

-Atlanta 1996: Driulis González.

-Sydney 2000: Sibelis Veranes.

-Sydney 2000: Legna Verdecia.

-Londres 2012: Idalis Ortiz.

Plata (14):

-Moscú 1980: Isaac Azcuy.

-Moscú 1980: Juan Ferrer.

-Moscú 1980: Rafael Rodríguez.

-Barcelona 1992: Estela Rodríguez.

-Atlanta 1996: Estela Rodríguez.

-Sydney 2000: Driulis González.

-Sydney 2000: Daima Beltrán.

-Atenas 2004: Daima Beltrán.

-Beijing 2008: Yanet Bermoy.

-Beijing 2008: Anaysi Hernández.

-Beijing 2008: Yalennis Castillo.

-Londres 2012: Yanet Bermoy.

-Londres 2012: Asley González.

-Río 2016: Idalis Ortiz.

Bronce (16):

-Barcelona 1992: Driulis González.

-Barcelona 1992: Israel Hernández.

-Barcelona 1992: Amarilis Savón.

-Atlanta 1996: Legna Verdecia.

-Atlanta 1996: Amarilis Savón.

-Atlanta 1996: Israel Hernández.

-Atlanta 1996: Diadenis Luna.

-Sydney 2000: Manolo Poulot.

-Atenas 2004: Driulis González.

-Atenas 2004: Amarilis Savón.

-Atenas 2004: Yurisleidy Lupetey.

-Atenas 2004: Yordanis Arencibia.

-Atenas 2004: Yurisel Laborde.

-Beijing 2008: Yordanis Arencibia.

-Beijing 2008: Oscar Braison.

-Beijing 2008: Idalis Ortiz.

