Cuba con jornada dorada y récord en Juegos Paralímpicos

Por Roberto Méndez, enviado especial

Río de Janeiro, 17 sep (ACN) Gran jornada para Cuba, con oro y récord mundial de Omara Durand, y otros tres títulos del nadador Lorenzo Pérez y los también velocistas Ernesto Blanco y Leinier Savón, resaltó en su despedida competitiva de los XV Juegos Paralímpicos.

Con medallero total de ocho preseas doradas, una plateada y seis bronceadas, cerraron los 22 atletas y un guía cubano en la cita de la ciudad de Río de Janeiro, que este domingo tendrá la ceremonia de clausura.

El quinto metal áureo lo logró el granmense Pérez, en los 100 metros estilo libre S6, con 1:04.70 minutos, a solo 10 centésimas de su récord mundial, en el Estadio Acuático del Parque Olímpico.

Como lo pronóstico, se impuso en la final ante el colombiano Nelson Crispín (1:05.37) y al ucraniano Oleksandr Komarov (1:06.22).

La pista del estadio olímpico Joao Havelange la calentó el capitalino Blanco, con marca personal de 48.69 segundos en los 400 metros planos T47 (afectados miembro superior), para dominar la prueba por la disputa de preseas.

El dueño del cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Doha, Catar, en 2005, expresó que ya no es una eterna promesa. Ya soy realidad.

Salí a cumplir la estrategia, hice una buena estructura de la carrera y salió el tiempo, declaró con la sexta medalla dorada de su delegación.

Me decían los entrenadores que tenía todo el potencial y no salía, hoy cambié todo para hacerlo y me siento muy feliz, expresó sobre una entrada dorada en la meta, delante del brasileño Petrucio Ferreira (48.87) y el austríaco Gunther Matzinger (48.95).

Gracias a la preparación que realice en México. Me sabía con posibilidades de ganar aquí, esa base de entrenamiento nos puso en muy buena forma para esta participación, aseguró sobre el período cumplido de junio a agosto en el Distrito Federal y Monterrey.

A sus padres María Teresa Ravelo y Bernardo Blanco dedicó especialmente este metal, además a sus amistades, les dedicó el éxito.

También tuvo palabras especiales para Luis Manuel Galano (campeón paralímpico de Beijing 2008), como compañero de entrenamiento, por su confianza en este logro y el tiempo a William Collazo (corredor de 400 metros entre convencionales).

Luego vino la apoteosis con el tercer primado del orbe de la santiaguera Omara Durand, quien bajó sus 52.90 segundos de hace dos días hasta 51.77 en la final de los 400 metros T12, también séptimo registro para estas lides.

Conocida como la Chica Récord, Durand hizo el mejor tiempo absoluto en los últimos dos años entre corredoras cubanas, desde un 51.72 de Lisneidy Veitía en el 2014, en prueba en la que Ana Fidelia Quirot ostenta la cota nacional con 49.20 segundos.

Como siempre muy sonriente, la joven de 24 años se mostró muy contenta con todo lo hecho, pese a presentar molestias en su pierna derecha desde las primeras carreras, lo que no le impidió erigirse como pentacampeona paralímpica e igualar a su compañera Yunidis Castillo.

Este sábado la cubana dejó atrás a la ucraniana Oksana Boturchuk (53.14) y la mozambicana Edmilsa Governo (53.89).

El final dorado llegó con el segundo del guantanamero Savón, en esta ocasión en los 200 metros T12, con 22.23 segundos, sin la presión contra el tiempo y muy seguro pese a arrancar de último, pero asegurar el añorado oro para igualar faena de dos en la capital catarí.

Me emocioné mucho con el triunfo de Ernesto, eso me dio más confianza para ganar, aunque siempre vine a buscar los dos título, analizó con la prensa cubana en la Zona Mixta.

Ahora esto me compromete más, además no podía defraudar a nuestro pueblo que nos estaba observando, también para Yunidis Castillo –lesionada- segura al tanto de todo lo que acontecía hoy, dijo luego regresar de la premiación.

Sus más cercanos perseguidores fueron el sudafricano Hilton Langenhoven (22.43) y el marroquí Mahdi Afri (22.57).

En otras actuaciones de Cuba este sábado, el saltador Lázaro Rodríguez terminó décimo en el salto largo F44, con 6,08 metros, y el ciclista Damián López concluyó en el puesto 17 entre los 22 participantes en la ruta C4-5.