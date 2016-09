Solo por los ‘hackers’ se conoce el dopaje de atletas no rusos

Rusia no saluda las acciones de los ‘hackers’, sin embargo, gracias a los piratas informáticos se ha sabido que numerosos deportistas extranjeros también han tomado sustancias prohibidas, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, según reporte de TASS.

Además, Putin calificó la decisión del Comité Paralímpico Internacional, que vetó la participación del equipo ruso en los Juegos de Río, de “injusta, hipócrita y cobarde”.

Asimismo, el líder ruso ha afirmado que la labor internacional contra el dopaje no son “juegos de espionaje”, por lo que no debería haber nada secreto en ella. “Este trabajo contra el dopaje a nivel internacional debe llevarse a cabo de una manera totalmente abierta, no se trata de algún tipo de actividad de espionaje: ¿qué esconder aquí?”, se ha preguntado Putin.

En la nueva filtración, publicada este lunes por el grupo de hackers ‘Fancy Bears’, figura el nombre del astro de tenis español, Rafael Nadal, sospechoso por uso de betametasona, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (la AMA).

Además, aparecen los nombres de Lucas Rey y Facundo Callioni, jugadores de hockey sobre patines integrantes de la selección argentina que ganó la medalla de oro en Río 2016.

En general, en el documento filtrado por los piratos informáticos figuran los nombres de 26 medallistas olímpicos de Argentina, Bélgica, Burundi, Canadá, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Hungría, España y EE.UU.