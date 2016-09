XV PARALIMPIADA: ¡Feliz cumpleaños!

Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Fotos Armando Hernández, enviado especial de JIT

Para sorpresa de algunos observadores, el ajetreo en la XV Paralimpiada propició el surgimiento de más de 150 plusmarcas para el evento que se desarrolló del 7 al 18 de septiembre en las mismas instalaciones de Río de Janeiro donde rivalizaron los participantes en los XXXI Juegos de la Era Moderna.

Cuba asistió por séptima ocasión al convite que esta vez reunió a cerca de 4 mil 500 deportistas de 176 naciones; y dejó una traza optimista entre los observadores que presenciaron las aproximadamente, 530 pruebas emanadas de las 22 disciplinas convocadas. No obstante inscribir a solo 23 deportistas, conquistó 8 medallas de oro, 1 de plata y 6 de bronce. Terminó en el escaño 18 de la clasificación general que ahora dominaron los seleccionados de China (107-81-51), Gran Bretaña (64-39-44) y Ucrania con 41-37-39).

Varios analistas califican de espectacular la performance antillana, pues durante la fiesta organizada en Londres del 29 de agosto al 9 de septiembre de 2012 introdujeron en el dossier nueve medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce; y alcanzaron el decimoquinto peldaño. Ellos mismos advirtieron que reeditar esa alta demostración de eficiencia representaba sobrevolar un listón situado a una considerable altura. En las primeras versiones del foro instaurado en 1948 correspondientes al presente este siglo, las delegaciones del país ocuparon las siguientes posiciones: Atenas 2004-43. Beijing 2008-23. Exposiciones inolvidables Al igual que los deportistas de otras naciones, la inobjetable entrega de nuestros representantes en cada salida les permitió ubicarse entre los ocho primeros de su evento, y acceder al podio, y signar una plusmarca para el orbe y el certamen. En el archipiélago cubano residen muchísimas damas cuyo nombre es Omara. Pero debido a su realce en las actividades que realizan, existen dos que reciben la mayor ovación. Una es de apellido Portuondo. Y la otra Durand. La primera es una de las divas de la canción y la acompaña el mote de “La Novia del Feeling”. La otra, dedicada a las pruebas más rápidas del deporte rey, la identifican como “La Amada de Récord”. Ambas son calosas de sus respectivas esferas. Sin dudas las tres preseas de oro y similar cantidad de cotas del orbe logradas sitúan a la santiaguera como una de las figuras más encumbradas del jolgorio en categoría débiles visuales profundos. Durand corrió en 11.40 segundos la prueba reina del atletismo que acogió el óvalo del estadio olímpico Joao Havelange; y disminuyó su límite implantado en la cita del orbe Doha 2015. Detuvo los relojes en 23.05 segundos en el doble hectómetro, dos centésimas por debajo de su récord mundial. Y en la despedida fue demoledora. Impuso un límite mundial en la semifinal de la vuelta al óvalo con 50.90 segundos. Y en la conclusión de la porfía, otra vez las adversarias miraron su espalda durante toda la trayectoria. Rubricó otra barrera con un crono de 51.77 segundos. Por supuesto, es notorio el quehacer de la joven mamá oriunda de la Ciudad Héroe de Cuba pues superó su actuación de Londres 2012. Allí participó solamente en 100 y 400 metros. Pero como ahora sumó tres lauros, se convirtió en pentacampeona como Yunidis Castillo, otra saeta cubana que compite en las mismas distancias. A mi modo de ver, ella no expresa toda su dimensión en los tiempos que revelan los cronómetros, sino por estas declaraciones formulada al sito digital JIT tras liderar los 200 metros: “Con el permiso de otros que también la merecen quisiera dedicársela especialmente a Yunidis, porque sé lo que está sintiendo ya que también me ha pasado”. Con solo 16 años, la sprinter vio frustradas sus aspiraciones en Beijing 2008 por una causa similar: “Ojalá pudiera estar disfrutando como yo”, significó. La muchacha se mostró afectada al comentar que conversó con Castillo en su habitación de la Villa Paralímpica, donde la encontró “llorando y eso me conmovió porque todos sabemos de los grandes sacrificios hechos por ella para estar aquí”. Preguntada por ese sentido de compañerismo conocido entre los atletas de su país la santiaguera aseguró que “somos seres humanos y pasamos juntas gran parte de nuestras vidas, por eso lo que le pase a uno lo sentimos todos”. Consultada por vía internet desde su lugar de descanso Yunidis expresó su “gran emoción por el gesto de Omara y le deseó la mejor actuación”.

La judoca Dalidaivis Rodríguez (63 kg) subscribió el primer título de la delegación por superar a la ucraniana Iryna Husieva en la Arena Carioca De esa forma devolvió la moneda: “Me dije que la iba a vencer aquí», dijo emocionada la muchacha.

Y apuntó: “Mucho esfuerzo y sacrificio me costó, pero vine decidida a quitarme esa espina, aquello (derrota en mundial de Colorado Springs) fue por circunstancias adversas; hoy es otra historia y se demostró en el tatami con una buena estrategia…”

El velocista Lenier Savón aprovechó su temprano arribo al escenario de competencia, para ir calentado. Intervino en la justa de salto de longitud y terminó octavo con 6.74 metros. Fue demoledor de cara a sus objetivos de agenciarse un doble en las lides más rápidas de su deporte. Primero, pasó la línea de sentencia del hectómetro de la categoría T12 (débiles visuales profundos) en 10.97 segundos. En la preliminar de 200 rubricó 22.42 segundos. Relegó a sus contrarios en la semifinal de ese evento con 22.29; y en la ronda conclusiva hizo lo mismo al estampar un desempeño de 22.23 segundos, válido para subir al primer espacio del trono. El muchacho posee una singular historia en las lides de alto relieve, pues realizó la misma faena en el mundial de Doha 2015.

“Me emocioné mucho con el triunfo de Ernesto, eso me dio más confianza en ganar aunque siempre vine a buscar los dos títulos, todo eso deseo y coraje que no me iba a impedir una molestia que tengo», analizó con la prensa cubana en la Zona Mixta.

“Ahora esto me compromete más, además no podía defraudar a nuestro pueblo que nos estaba observando, también para Yunidis (Castillo) segura al tanto de todo lo que acontecía hoy”, dijo tras regresar de la premiación.

El delfín Lorenzo Pérez fue uno de los dominantes en los 400 metros estilo libre S6 (parapléjico). Ganó la medalla de bronce con tiempo de 5:14.44 minutos.

Pero su triunfo en los 100 metros de ese estilo levantó más la autoestima de otros miembros de la delegación. En la penúltima fase de ese evento hizo un tiempo 1:07.69; y en la despedida firmó 1:04.70 segundos. El jovencito finalizó cuarto (30.31) en los 50 m del mismo estilo.

Es así, en el deporte la audacia también identifica a los vencedores. Ernesto Blanco (T47 afectados miembros superiores) cuarto lugar en el Campeonato Mundial Doha 2015, recorrió la vuelta al óvalo en la semifinal en 49.90 segundos. Despertó comentarios. Incluso algunos le llamaron “El Aparecido”. Pero en la definición total desbarató ese mote, tras pasar la meta en 48.79 segundos. Blanco dejó en blanco a los suspicaces. Y ellos no tienen otra alternativa que eliminar el agresivo apodo.

La leyenda…

Llegó hasta 5,59 metros en la liza de de salto largo Yunidis Castillo (F47 afectados miembros superiores). Ese alcance permitió abrir el medallero a Cuba. Esta vez la muchacha no pudo reinar en 100, 200 y 400, como en Londres 2012, porque sufrió una lesión en la final del hectómetro. No obstante aún es una de las reinas de su división, pues computa cinco grandes lauros: dos en Beijing 2008 y tres en Londres 2012. La conquista de los tres pergaminos en las lides de pista hubiese beneficiado sobremanera a nuestro país en la clasificación general.

Terceras referencias

Tampoco el discóbolo Leonardo Díaz (F44 afectados miembro inferior) fue muy feliz tras finalizar la porfía. Lanzó 43.58 m y tuvo que conformarse con la medalla de bronce. El coloso tuvo muchos problemas durante la preparación por causa de lesiones. Noralvis de las Heras, también F44, depositó implemento en los 32.47 metros y obtuvo una agraciada vuelta a la máxima cita.

En el debut en la competencia, los judocas Yangaliny Jiménez y Yordani Fernández accedieron al tercer escaño del podio. Jiménez sobresalió en la división de más de 100 kg con victoria sobre el multi laureado azerbayano en Londres Ilham Zakiyev. Fernández (100 kg) batió al británico Christopher Skelley.

Por una exigencia competitiva similar pasó la saltadora de longitud Mailín Pérez Iser. Y también aprobó el examen con 3.92 metros. Desistió acudir al llamado de los 100 lisos de su sector porque aún carece de la total adaptación a las prótesis.

También galanes

De los análisis baratos siempre emergen depreciados criterios. Incluirse en el grupo de los finalistas en cualquier evento constituye una meritoria labor. Casi todos los coterráneos que visitaron la urbe sudamericana estuvieron involucrados en ese trozo de la justa.

Raciel González, subcampeón olímpico en 100 y 200 metros en Londres 2012; y en los mundiales de Doha 2015 y Lyon 2013, fue un velocista diferente al de otras ocasiones. Arribó sexto a la meta de los 100 con tiempo de 11.16 segundos. Cerdán Fonseca, bronce en Atenas 2004, fue el octavo jabalinista con 53,23 metros.

El campeón Parapanamericano en Toronto 2015, Oníger Drake, finalizó en cuarto puesto en la división de 88 kg correspondiente a la justa de levantamiento de pesas. El halterista falló en 198 kilos. Luego fue a más: 200 y 205 kg para desbaratar los vaticinios y superar su marca personal. En la primera incursión olímpica Leidys Rodríguez, también líder en la ciudad norteamericana de Toronto, mejoró sus marcas. Concluyó sexta en la división de 41 kg al levantar 80 kg acostada en el banco de fuerza.

Gerardo Rodríguez, también sonrió en su primera comparecencia a la máxima cita deportiva. Resultó el quinto judoca en la división de 73 kg. Mientras, ocupaba el mismo peldaño Jorge Hierrezuelo, campeón defensor en los 90 kg. El nadador Juan Castillo, campeón Parapanamericano en estilo Libre Toronto 2015, finalizó quinto en 100 mariposa (división S9) con tiempo de 1:01.93 minutos.

La primera participación del tritón Yunerki Ortega fue discreta. Quedó en el último lugar en la semifinal dos de los 100 m espalda S11 con 1:29.93 minutos Asimismo puede valorarse la de Juan Castillo, quien cerró la semifinal dos de los 50 m libre S9 con 27.99 segundos. Etián Calderón (atletismo-400-bronce en Beijing 2008) tampoco rebasó la preliminar de su especialidad.

Por el contundente acontecer, la cuarta liza universal para deportistas discapacitados ganó el calificativo de espectacular. Dentro de cuatro temporadas, en 2020, ocurrirá la XVI Paralimpiada en Tokio, Japón. Y la pregunta inevitable versa sobre China. La nación asiática es la reina, la vedette, la encumbrada, del certamen, porque ha liderado todas las ediciones correspondientes a esta centuria. Y, por la demostración brindada en la Ciudad Maravillosa, es de nuevo una gran preocupación para todos las autoridades deportivas de las naciones que aspiran a encabezar el medallero del próximo jolgorio.