Lecciones y experiencias de la 56 Serie Nacional de Beisbol

Por Pedro Hernández Soto

A punto de culminar la segunda etapa del más masivo espectáculo del país, los comentarios de muchos aficionados y determinados comentaristas especializados han subido de tono al descalificar decisiones tomadas en nuestro deporte nacional. No puedo afirmar lo mismo acerca de las opiniones de los imbricados más directamente en el juego, tales como atletas, entrenadores, árbitros, estadísticos y demás; las desconozco, sería saludable encuestarlos.

Las contrariedades son (así, en plural) varias y de diferente índole.

Existen desiguales tendencias en cuanto a estrategia para el desarrollo se refiere. Algo nocivo es que muchas de ellas tratan de llevar nuestro beisbol a los cánones de otros países sin tener en cuenta las diferencias entre sistemas sociales. Acá el deporte es un derecho del pueblo, de protagonistas y aficionados; y por tanto los escenarios para el desarrollo y disfrute deben ser, ante todo, inclusivos. La calidad de nuestro pasatiempo nacional se mide por el desempeño de nuestros atletas en nuestros terrenos, asunto ya tratado en Serie Nacional y Pelota cubanas por urgentes mejoras y también, además, en competencias internacionales. Lo subrayado me identifica con los opuestos por el momento a contratar jugadores extranjeros aunque el cumplimiento de estos principios no exime que copiemos experiencias ajenas para hacer más emocionante la competencia pero hasta ahí.

Una Serie Nacional de Beisbol (SNB) donde seis equipos juegan 90 encuentros y otros diez tan solo 45, solo facilita para la venidera, de modo general, una mayor diferencia cualitativa en el desempeño de los imbricados en la contienda. Nadie puede afirmar que los ausentes en la segunda etapa de la actual (casi dos terceras partes del total) eliminarán las insuficiencias que los separan de la sexteta clasificada.

¿Por qué no se organizó una segunda división para luchar por los puestos del séptimo hacia abajo? Hubiese conllevado más trabajo pero es a todas luces recomendable. Hasta el equipo Cuba hubiera podido beneficiarse con una cantera de más peloteros; creo no es necesario reseñar los talentos que hace cerca de dos meses no compiten en una confrontación oficial. A esto me referí a principios de año en 2016 y el comienzo del cambio del beisbol, esperanzado a raíz de clínicas brindadas por calificados deportistas forasteros. Por otra parte: ¿Podrán los prospectos no seleccionados como refuerzos estar en la preselección a la par de quienes se han mantenido jugando?

Un sueño roto es el referido a una supuesta elevación del nivel del beisbol nacional a partir de la inserción de peloteros en ligas independientes. Estridencias directivas y mediáticas extrapolaron los saldos de las presencias en esas contiendas foráneas y, al regreso de nuestros compatriotas, el terreno y las estadísticas demuestran que tan solo uno, Alfredo Despaigne, de cerca de nueve jugadores, ha tenido un crecimiento relevante aunque fugaz dadas las obligaciones contraídas en su contrato. Los restantes –excepto los dos que abandonaron la SNB- juegan tal cual antes. Al final el equipo Cuba que irá a la Serie del Caribe y al IVClásico Mundial tendrá mayores experiencias pero eso no significa que el beisbol nacional ha elevado su calidad.

La alarma cunde tras los abultadísimos scores de los más recientes encuentros. Los abridores explotan, los relevistas no contienen a los contrarios, la defensa es más errática, los bateadores discriminan mal los lanzamientos contrarios y algunos embasados cometen horrores en el corrido de bases. Es indiscutible, nuestros atletas acusan el cansancio causado por estar sometidos a fuertes competencias durante muchos días, casi siempre expuestos al fuerte sol caribeño. Súmele que no cuentan con una alimentación adecuada, diseñada de modo científico y con los recursos alimenticios necesarios. Vimos con el equipo Tampa Bay donde sus integrantes ingieren una dieta balanceada, refrescos energizantes recuperadores y cuanta fruta requerían mientras se desarrolla el pleito en el Latino. También disponían de un sistema de masajes amplio y cotidiano.

Mientras, nos entretenemos en expulsar a jugadores que entren al terreno con cadenas, impedimos el uso de mangas y pullovers de otros colores a los oficiales del equipo, y prohibimos las barbas.

Se ha visto con satisfacción el aumento de los juegos previstos en las contiendas provinciales, fuente real, verdadera, para la integración de los equipos que conforman nuestra SNB. La vida ha mostrado el error de estimar la competencia Sub-23 como punto de partida. Es un esfuerzo valedero que debe ir acompañado por similar crecimiento en toda y cada una de las categorías unido a la disponibilidad de más recursos para formar mejores peloteros, es la única salida asunto que argumenté desde marzo de 2013 en Cuba y el Cuarto Clásico Mundial de Beisbol; quien piense que estos se forman en la SNB que “entregue el traje y se vaya del estadio”.

En cuanto a los importantes creadores, a esos que laboran en la base con las categorías infantiles y juveniles – que algunos llaman de modo despectivo “categorías inferiores”-, es necesario brindarles más ayuda. No puede ser una carga para estos formadores garantizar los implementos para jugar beisbol, ni ocuparse de buscar los recursos para mantener en buen estado los terrenos de entrenamientos y competencias.

Y en esta relación de realidades es forzoso apuntar la imprescindible construcción de máquinas de lanzar pelotas, hace ya mucho tiempo equipo indispensable para un buen entrenamiento en el beisbol moderno. Estoy convencido que el desarrollo científico técnico cubano es capaz de resolver esta carencia, con calidad y rapidez.

Por último quiero referirme a la más reciente (in)disposición. Es la referida a la conformación de la cantera del equipo al IV Clásico Mundial. En realidad es increíble, lo nunca visto en latitud ni época alguna, componer una relación de atletas sin el concurso del director. Es algo así como crear una plantilla de cargos sin tener definido qué produciremos, ni un estudio de mercado, ni dónde adquiriremos la fábrica.

(Tomado de Café Mezclado)