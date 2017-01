¿Filme clásico o película de estreno?

Por DAYÁN GARCÍA LA O

En la temporada número 56 de la pelota cubana no funcionó la matemática, ni la ley de las probabilidades. O bueno sí, a medias, porque Ciego de Ávila se citó en la discusión de la corona, pero Matanzas (recordista para temporada de 90 juegos con 70 victorias) una vez más decepcionó a sus parciales al caer en el séptimo juego de la semifinal ante una tropa granmense que a golpe de sus bates y los brazos de Lázaro Blanco y Noelvis Entenza sorprendió a toda la Isla con la primera final en su historia beisbolera.

A pesar de que Matanzas y Ciego de Ávila pusieron desde bien temprano sus papeletas para la fase definitiva con un juego bien distanciado del resto de los contendientes, una cosa es con guitarra y otra con violín. Y en el play off de nada sirve un recorrido de 14 juegos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, cuando se quedan las ilusiones de muchos en el camino, una vez más, como en las últimas cinco temporadas anteriores.

Pero, que los avileños enfrenten a los granmenses en la final y no a los matanceros ¿es por demérito de los yumurinos o por el juego parejo de los alazanes? Hay de todo un poco en esta historia. No hay explicación lógica para que un equipo gane una cantidad sorprendente de partidos como local y en la etapa decisiva esos números cambien de manera abismal. En esta oportunidad, los de Víctor Mesa perdieron ante Granma tres juegos en el Victoria de Girón, incluidos los dos últimos: la estocada perfecta para el grito reprimido de los cocodrilos.

Fui uno de los sorprendidos con la reacción de los orientales en el pantano de los rombíferos, eso de ganar dos choques consecutivos en la casa del rey de la campaña hay que escribirlo con letras mayúsculas, pero en el beisbol la acción se escribe en el terreno y los pronósticos se destrozan con tamaña facilidad.

Lo que sí ya estaba definido es que la final es inédita en nuestros clásicos domésticos, y puede que Mesa haya retrocedido un escalón en la batalla que sostenía con Róger Machado por la dirección del equipo nacional al IV Clásico Mundial previsto para el mes de marzo. Con esta actuación o en caso de ganar la serie, ¿el timonel Carlos Martí sería elegible para tal empresa?

Lo cierto es que lo que parecía un dominó cantado se complicó con el desplante que hicieron los granmenses al mítico número 32, en un curso en el que muchos aficionados matanceros tenían las expectativas bastante bajas, a pesar de los excelsos guarismos conseguidos en la clasificación.

Hace algunos números de BOHEMIA este redactor habló del paso cuasi perfecto de Matanzas y agregó que ya no servían segundos ni terceros lugares, que a los de Víctor solo les funcionaba la victoria para resarcirse de aquello de tanto nadar para morir en la orilla. Y pasó una vez más.

La serie 56 tiene dos matices impresionantes. Por una parte Ciego de Ávila defiende el título y ha ganado tres de los cinco campeonatos anteriores. “Hemos aprendido a jugar Play Off”, dijo a la prensa el manager de los tigres al liquidar a Villa Clara en el sexto partido de la semifinal.

En la otra senda, Martí conformó un equipo muy parejo para hacer historia al llegar a su primera fase de este tipo. Los alazanes no tienen nada que perder y sí mucho que ganar, aunque para ello tengan que pasar por encima de una maquinaria que funciona a la perfección como ha sido la nave de Róger, a pesar de ausencias importantes en esta campaña.

De cualquier manera, una rápida revisión a las nóminas de ambos conjuntos pronostica tensión en demasía para la serie al mejor de siete partidos. Incluso luego de que las armadas tomaron tres nuevos inquilinos para la etapa de play off, con los que suman ocho los recién llegados a cada conjunto desde que concluyó la primera fase.

La pregunta es: ¿seguirá la hegemonía avileña o los granmenses sumarán otra sorpresa a nuestro escenario beisbolero? Yo me lanzo a pronosticar: jugar una final no es cosa de coser y cantar, el que mejor lo ha hecho en los últimos años es Ciego de Ávila y debe imponerse en la discusión del título. Recuerdo una cuestión que a veces se olvida, los pronósticos son para cumplirse o no.

Dicen que segundas partes…

Por primera vez desde que se inició este tipo de competición, solo seis nóminas se citaron en el segundo tramo, lo que hizo más suculenta la bolsa de refuerzos, pero vio empañado su brillo por el paso endemoniado de matanceros y avileños, y porque desde bien temprano camagüeyanos y holguineros se descolgaron sin reservar emociones para la conformación de los cuatro mejores.

En definitiva, los seis conjuntos que compilaron 90 partidos mantuvieron la tónica de una ofensiva desmedida, con los cocodrilos promediando para astronómico 330 de forma colectiva, muy por encima de sus perseguidores avileños (299). Se dice fácil pero los de Víctor conectaron 95 hits más que cualquier equipo, anotaron 83 carreras más, robaron 26 bases más, en fin, sus guarismos no tuvieron comparación de ningún tipo, pero en el play off de nada sirvieron estas estadísticas.

Los cuatro mosqueteros

Solo se vivió un rifirrafe en el término de la clasificación, el tercer lugar entre Villa Clara y Granma, pero no tuvo tampoco matices dramáticos. Los dirigidos por Vladimir Hernández ganaron el pulso a los alazanes pero los propios granmenses los bajaron del podio de premiaciones al eliminar a Matanzas en la serie de play off.

Los naranjas quedaron así sin el merecido premio a la campaña, luego de todo el reajuste vivido desde hace un par de temporadas en el beisbol villaclareño.

Aquí las mayores lisonjas son para los granmenses, quienes transmutaron su quehacer para ser el equipo de mejor defensa, hicieron sonar sus bates sin Alfredo Despaigne y Yordanis Samón, y se mofaron de la nómina de ensueño que presentaba su rival de semifinales.

Pero al final la sangre no llegó al río en el duelo de la región central del país entre tigres y naranjas, y sí se despedazaron las apuestas en el otro compromiso, en un momento en el que rumores sitúan fuera de Matanzas el quehacer de Mesa para el próximo curso. No es que confiemos en los comentarios de las peñas, pero el beisbol cubano nos ha enseñado que cuando el río suena…

De todas formas, en el momento de redactar estas líneas, avileños y granmenses se disponen a encarar la que puede ser, a priori, la final más reñida de los últimos años, desde las ganas y el suspenso…

Los que brillaron

En lo individual hay que resaltar lo que aportó Yordanis Samón a Matanzas desde el cajón de bateo. El granmense se llevó varios lideratos ofensivos, en una campaña que no es distintiva en su carrera en cuanto a rendimiento, porque este es uno de los más temidos bateadores de nuestros clásicos desde hace buen tiempo.

Samón fue líder en hit con 126, anotadas con 65, tubeyes con 27 e impulsadas con 76. Solo le faltó dominar en promedio de bateo para llevarse la triple corona, aunque se quedó bastante cerca (en el segundo puesto con 396 en una lista dominada por su compañero de equipo Jefferson Delgado con 403).

Algo parecido pasó en el pitcheo, cuando al derecho granmense Lázaro Blanco solo le faltó liderar los ponches para llevarse el triple galardón, una vez que comandó en ganados con 14 y en promedio de efectividad con 1.63 (el matancero Yoanni Yera fue el que más ponchó con 123).

Los alazanes, clasificados en el cuarto cupo a las semifinales, han demostrado que pueden tumbar gigantes, lo que pasa es que con Ciego de Ávila en play off es harina de otro costal. ¿Los últimos serán los primeros…?

Mientras, se espera por la designación del director del equipo Cuba al Clásico, que puede o no coincidir con el que lleve las riendas en la Serie del Caribe 2017, con sede en Culiacán, México. En este punto en particular, yo me paso con ficha.