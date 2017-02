Baloncesto (M): Matanzas destiñó a Villa Clara

Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Fotos JORGE LUIS SÁNCHEZ

Cuentan que antes de empezar el cotejo ante el Villa Clara Allen Jemmot, actual estratega de la formación de Matanzas, le dijo una verdad de Perogrullo a sus jugadores: “Ellos no serán imbatibles si nosotros realizamos buenas actuaciones, porque esa es la base de los rendimientos”.

Los muchachos, al parecer escucharon (no oyeron) la invitación del ex escolta de los equipos de la Atena de Cuba y mancharon en la duela de la Universidad del Deporte la casilla de los fracasos de sus rivales por 88×62 puntos. Y de esa forma congelaron a la altura de trece victorias consecutivas la plusmarca de la fiesta anual que, en esta versión, se desarrolla bajo un nuevo formato competitivo.

Los yumurinos tomaron pronto la iniciativa del cotejo, porque impidieron a sus adversarios realizar sus habituales contraataques, y alcanzar una buena ubicación para lanzar a la cesta desde la media larga distancia. Como también desmantelaron todas las pretensiones de los naranjas de tirar más de una vez a su canasta, el marcador les favoreció 42×32 puntos en la primera mitad.

En el segundo parcial ambos bandos expusieron una defensa personal con ayuda. Los del centro escasearon de consistencia para neutralizar los embates de los contrincantes que lograron burlar las murallas impuestas. Recurrieron al marcaje por zona con el de objetivo de despistarlos y abrir las puertas a su habitual quehacer; pero la luz fue muy tenue. Además los alumnos de Carlos Valle cayeron en la tragedia, por causa de las restricciones impuestas por los vestidos de rojo para hacer las interrelaciones ofensivas y disputar los rechaces defensivos.

El dt Allen

El novel técnico Jemmot fue reclamado por casi todos los reporteros presentes en la duela de la instalación capitalina La mariposa, porque todos coincidían en apuntar que los alumnos del lobo destacado en la década de los 80 conquistarían otro éxito total en el tramo intermedio de la justa.

Tras el desenlace el matancero sentenció: “Este triunfo no responde a un golpe de suerte. Eso no existe en Matanzas. Trabajamos duro y vencimos al mejor rival de mejores resultados en la temporada. Obtuvimos esta pizarra porque nos propusimos pararles las contraofensivas, su arma letal. Como no tenían a Bofill, les preparamos un marcaje por zona fuerte.

“Todos los muchachos destacaron cuando les correspondió jugar. Yuriskel Molina y Yasmani Despaigne sobresalieron más que en otras fechas. Cumplieron con la meta de aumentar el aporte ofensivo y tributar a la defensa. Otra cosa, el equipo creyó en sus potencialidades para lograr la victoria y eso favoreció mucho para salir bien de situaciones difíciles.

“Hemos jugados muy bien en dos partidos de esta fase. El otro fue ante Capitalinos. El resultado ante Villa Clara nos oxigena más y beneficia a la hora de especular sobre las posibilidades de integrar el grupo de los cuatro grandes. Matanzas lo necesita. En nuestra provincia se ama al baloncesto y los aficionados extrañan aquellas campañas en que discutamos lo primeros lugares”.

“Me estreno como director de un equipo. Hasta el momento, mi mayor experiencia es haber sido el primer atleta de mi provincia; y guiar ahora al combinado desde otra responsabilidad. Desde entonces aprendí a no correr riesgos innecesarios. Por eso no indico la defensa zona de presión. No estamos en condiciones de apostar mediante una táctica poco ensayada”, argumentó.

Pinar…

Como es habitual los pinareños salieron dispuestos a opacar temprano a los santiagueros. Pero no lo consiguieron inmediatamente, porque encontraron una imprevista resistencia en todos los sectores del juego. Pero como mantuvieron su libreto superaron a los halcones por 46×39 unidades.

Pero como los indómitos perseveraron, en la segunda mitad del cotejo la pizarra favoreció escasamente a los bandos. Los vueltabajeros demostraron calidad en su proyección escénica para despedirse con un triunfo que los afinca en el segundo escaño de la competencia cuya tercer y última etapa de la preliminar iniciará el 6 de marzo en Ciego de Ávila.

Brilla el color azul

Aunque su situación en la cita es delicada, el Ciego de Ávila no arroja la toalla y plantó un duro reto a capitalinos, su rival en la discusión del cetro en la temporada 2015-2026.

Alentados por sus aficionados los azules se adjudicaron el triunfo 72×64 unidades. Pero antes de llegar a la conclusión del encuentro debieron replicar ante el empuje de los campeones defensores, fuertes en la pugna por los rebotes pero que, inexplicablemente, perdíeron muchos esféricos sin tirar a la cesta.

En otro partido correspondiente a la fecha de la temporal despedida, los seleccionados de Guantánamo y Camagüey celebraron un colorido intercambio. Prevalecieron los agramontinos 62×61 puntos y aún tienen esperanzas de asistir al tramo conclusivo de la liza.

Se habla poco de las estadísticas. Pero en esta parte de la competencia afloraron bastantes marcadores estrechos y ningún choque se extendió a tiempo extra. Hay que esperar para conocer, oficialmente, si alguno de los dos grandes en la pasada disputa acumulan las mayores anotaciones de la esta versión liguera.

Los pronósticos para la tercera vuelta son cautelosos. Pero nadie los denominaría como escandalosos, si refieren que en la sala avileña Giraldo Córdova Cardín surgirán inestimables sorpresas por parte de los anfitriones.