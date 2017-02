 BESISBOL: Un sueño clásico

LAS ARMAS DE Carlos Martí son las mismas que usó para que Granma se coronara en la Serie Nacional número 56. Crear un ambiente familiar, diáfano, donde todos (hasta los del banco) se sientan responsables y protagonistas. Con su experiencia de más de 40 años en la dirección beisbolera, los aficionados esperan que el equipo se muestre tan compacto como en la Serie del Caribe en Culiacán, donde el cuarto escaño se convirtió en una victoria, por el buen sabor que sus pupilos imprimieron a sus acciones. Y es que la cuestión no es ganar, sobre todo para no sentirnos heridos en el orgullo, nuestras exigencias pasan por no lucir mal, y aunque duela decirlo son motivadas por la realidad de nuestro pasatiempo preferido. En la nómina cubana solo repiten cinco jugadores del Clásico anterior. Así tanto ha cambiado nuestro panorama. Solo cuatro estuvieron en el 2009 y uno sobrevive del subcampeón del 2006. Por los juegos de preparación en Asia, donde lo principal fue probar todas las cartas, se pueden deducir varias de las principales estrategias. Debe ser un hecho que la tanda ofensiva central corra a cargo del experimentado Frederich Cepeda como tercer madero y bateador designado, Alfredo Despaigne en el cuarto turno y jardinero izquierdo, y Willian Saavedra como quinto e inicialista. Si alguna posición provoca duda es precisamente la receptoría. Las opciones corren a cargo de Frank Camilo Morejón y Yosvani Alarcón. El primero con mejores dotes defensivas y el segundo con mayor aporte desde el cajón de bateo. Creo que por lo conseguido por Morejón en la segunda etapa y los play off de la Serie 56, así como las experiencias vividas cuando han coincidido ambos receptores en equipos Cuba, la elección será la del industrialista, quien es capaz de guiar el pitcheo poco profundo de la nómina antillana mejor que cualquier otro pelotero en activo dentro de nuestro país. Otro aspecto que brinda algo de disyuntiva para el alto mando cubano es el hombre proa, con dos variantes fundamentales: el zurdo Roel Santos o el diestro Víctor Víctor Mesa. La salida más fácil sería decir que alinearán en dependencia de la mano de lanzar del pitcher contrario, algo en lo que yo realmente creo poco. He visto a Santos conectar con facilidad ante serpentineros de la mal llamada mano equivocada, aunque ya en un nivel superior es harina de otro costal. También preocupa el caso de la llamada esquina caliente, donde un par de matanceros se disputan la titularidad. Al parecer Yurisbel Gracial le ganó el pulso a Jefferson Delgado en una posición donde históricamente Cuba ha presentado a verdaderas estrellas. ¿Podrá cumplir alguno de ellos con la historia alrededor del tercer cojín? La combinación de doble play es de estreno, y puede que al principio de la campaña 56 nadie pensara en estos dos nombres para el Clásico Mundial. El torpedero camagüeyano Alexander Ayala y el camarero Carlos Benítez son la muestra más fehaciente de que el rendimiento en la competición doméstica es un eslabón fundamental para empeños mayores. Y por si fuera poco, Benítez fue el mejor bateador en la Serie del Caribe y Ayala se mostró igualmente en perfectas condiciones a la defensa y con el bate en la mano. La otra posibilidad se encuentra en el rigth field pero el novel Yoalkis Céspedes ha respondido a la confianza, aunque la variante del 32 de Matanzas no es descabellada. Estas son las armas de Martí: las ganas, el deseo y la combatividad de un grupo que tiene que soñar con los pies en el terreno e imprimirle la alegría necesaria a cada acción, para que al final, si el resultado no es el esperado, yo sepa perdonarlos.