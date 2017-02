Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Las especulaciones invaden, cada vez más, el entorno de la mayor fiesta del baloncesto en el país y, por esa razón, el encuentro entre camagüeyanas y habaneras durante la semifinal de la Liga Superior de Baloncesto, aumentó en horas de la mañana de este viernes, jornada de inicio del debate.

A punto de comenzar la porfía en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún Chacón de la ciudad de los tinajones, cuentan, se produjo un beligerante intercambio entre los seguidores de cada bando. Uno de los visitantes argumentó: “Convéncete, tus paisanas han llegado lejos al incluirse en la semifinal de la competencia, pero es sumamente difícil que logren las tres victorias, porque las giraldillas tampoco permitirán aquí rarezas; ni facilitarán el surgimiento de una nueva interpretación sobre esa vieja frase que vincula la estancia de una persona en la provincia si toma agua de tinajón.

Quien conozca la pasión por el deporte de los pobladores de las provincias orientales acepta que, para nada, fue una historia imaginada la surgida en un pedazo de la calle santiaguera de Enramada entre un local y un guantanamero: “Esta vez las bañaremos en el río guaso”.

Por intermedio de diversos pareceres la afición muestra toda la energía de su imaginación, o su evaluación tras analizar el espectro competitivo del clásico anual que acogerán las polideportivas Alejandro Urgellés de la Ciudad Héroe; y Rafael Castiello, instalación ubicada en el territorio que, hace unas semanas, sufrió los embates del huracán Mathew.

Caben escasamente los pronósticos para esta etapa de la liza instaurada en 2010. Porque fue turbulento el último debate de la ronda preliminar celebrado en Sancti Spíritus. En aquella fase, algunos equipos lograron acceder a la penúltima fase del clásico, por brotar inesperadas muecas y desconsuelos.

“Los representativos de Camagüey y Santiago de Cuba, confirma la prensa local, aseguraron su inclusión en la despedida del tramo, al superar a Capitalinas y Sancti Spíritus, 60-49 y 64-51, respectivamente. Con la derrota, las espirituanas quedaron fuera de la postemporada, a pesar de finalizar con 5 victorias y 5 descalabros, al igual que santiagueras y camagüeyanas, que se repartieron los puestos 3 y 4.

“Habaneras y guantanameras ya tenían asegurados los puestos uno y dos de la clasificatoria desde la penúltima fecha. Ambas selecciones concluyeron con 7 triunfos y 3 derrotas.

“Las indias llegaron a esa cifra de victorias tras doblegar a las decepcionantes campeonas pinareñas, que finalizaron en sexto y último lugar con una victoria y 9 reveses”.

En efecto, es bastante frágil el nuevo diapasón liguero. Ya no vale aquella historia en suelo espirituano. Los cuatro involucrados en la disputan empiezan desde cero. Y ello no constituye una extravagancia, sino aumenta el compromiso por la victoria. De esa forma el competidor que ha ejercido predominio debe confirmarlo. De lo contrario, quedará excluido de la pugna por el máximo pergamino del concurso que, lamentablemente, de nuevo exhibe una clasificatoria breve, de dos vueltas. Y un play off definitivo pactado a cinco cotejos, en vez de siete como sucederá en la clasificación masculina.

La fase conclusiva de cualquier evento exige pericia y entrega. ¿Saben hacer, jugar, comportarse, en ese espacio la mayoría de las integrantes de los seleccionados involucrados? Pocos conocen el verdadero empuje de un colectivo en el tramo conclusivo, porque la experiencia vital subraya que los jugadores son capaces de estructurar acciones impredecibles; y rubricar sobre los platós un quehacer que ratifique sus capacidades para revertir las distancias que parecen insalvables.