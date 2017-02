Imponen maestría Dailín y Henry en media maratón

Por Tony Díaz Susavila

Clasificada para el mundial de atletismo de Londres 2017, la multilaureada corredora cubana Dailín Belmonte corrió hoy en 1:14:26 la media maratón Cacahual-Ciudad Deportiva, en lo que representó regreso triunfal a estas lides que hoy saludó el 56 aniversario de la fundación del INDER.

«El dengue no me permitió participar en la edición pasada y como recordarás no terminé Marabana por un traspiés cerquita de aquí», dijo a JIT en la meta contigua a la instalación desde la que se dirige el deporte en el archipiélago.

«Esta es mi mejor segunda marca de por vida (tenía 1:14:11, récord de Marabana), lo que me indica que voy por buen camino para enfrentar la Copa Cuba primero, el centroamericano de Colombia en julio y el mundial en Londres a finales de agosto», abundó.

De 31 años, ganó la clasificación para Londres en la carrera de Milán, Italia, en el 2016.

La santiaguera, que prevé competir en los centroamericanos también en 10 mil metros, se prepara bajo la pupila del experimentado Rafael Macbeath.

«Macbeath es muy exigente. Con él no hay peros. Hemos hecho un buen binomio, porque no tengo compañera. Quiero agradecer a la tríada de psicóloga, médico y fisioterapeuta. Ella me pasó un mensaje esta madrugada dándome aliento y ya ves el resultado. Esos poquitos ayudan», concluyó.

Escoltaron a Belmonte la artemiseña Misleidis Vargas (1:22:15) y la holguinera Lisandra Gómez (1:27:11).

Entre hombres no hubo sorpresa tampoco. El santiaguero Henry Jaén (1:06:43) dominó la prueba, esta vez con crono de 1:06:43.

«La mañana estuvo buena para correr, con la acostumbrada humedad pero el sol no castigó. Pienso que hice un buen tiempo, aunque este alejado de mi marca de 1:05:47. Bueno porque estamos iniciando la temporada», recalcó.

Siguieron al multimonarca el holguinero Yuleidys La O (1:06:51) y el capitalino Francisco Rogne Esteves (1:08:33).

Ninguno de los monarcas de la versión 2016, Yuvileidis Castillo (SCU- 1:15:53) y Richer Pérez (HAB- 1:05:16), defendieron su reinado.

Antes de la salida el indómito Jaén y la artemiseña Vargas depositaron una ofrenda floral homenaje al Mayor General Antonio Maceo y a su ayudante Pachito Gómez Toro, en el mausoleo donde descansan sus restos.

Más de cuatro centenas de corredores hicieron la carrera cuyo campanazo de salida dio el titular del INDER doctor Antonio Becali.

Premiaron el vicepresidente primero del INDER Roberto León Richards y directivos de la entidad que rige los designios del deporte en la nación.

De forma simultánea en municipios y capitales de provincias del país se celebró la fundación del organismo deportivo el 23 de febrero de 1961.

La próxima cita pedestre es la Terry Fox el sábado 18 de marzo próximo, en homenaje al joven canadiense que generó uno de los más altruistas movimientos en el planeta en la lucha contra el cáncer. ( Jit )