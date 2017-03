Carlos Martí: “Nunca hubo un sentimiento conformista”

Por Roberto Ramírez, enviado especil

Tokio.- Aunque siempre encontró el aplomo necesario para manejar los momentos difíciles Carlos Martí sufrió como pocos los deslices que impidieron el avance de Cuba a la semifinal del IV Clásico Mundial de Béisbol.

Sin embargo, aun en medio del impacto generado por el arrollador revés de este martes a manos de Holanda (1-14) el avezado director insistió en reconocer a sus atletas.

«Estoy contento por la forma en que se comportaron sobre el terreno, la disciplina mantenida desde que iniciamos la gira de preparación y la voluntad de entregarse en busca de la victoria, aunque no siempre se lograra», sentenció.

Sus declaraciones volvieron a mostrarle franco, respetuoso con el papel de los medios y dado a no desconocer dificultades, tal como demuestra este acercamiento pensado para los lectores de JIT.

¿Misión cumplida?

Salimos de Cuba con el propósito de pasar a la segunda fase, y diseñamos la estrategia enfocados en ese paso, pero nunca renunciamos a pelear por la semifinal, sobre todo después de haber conseguido el primer objetivo.

El rango enfrentado…

Quedó demostrado que en este momento los equipos que nos vencieron poseen más calidad. Lo otro sería entrar en detalles y posibles causas de cada derrota, pero en definitiva las sufrimos y costaron no seguir en la competencia.

Su labor…

No soy quien debe calificar mi propio trabajo, aunque cumplimos el primer objetivo, porque siempre dejamos claro que vinimos pensando en incluirnos en la segunda ronda, y así sucedió. Otro tipo de valoraciones, seguramente excelentes, tendrán que hacerlas la afición, la prensa y otros compañeros.

Contra Holanda…

Los muchachos mostraron entusiasmo pese a perder un juego en que pudimos superar a Japón el día antes, porque existía la posibilidad de implicarnos en un partido extra, pero nuestro pitcheo de primera línea fue bateado y es lógico que cuando te fabrican siete carreras en las tres entradas iniciales baje un poco la guardia, sobre todo cuando el rival se muestra superior.

Los tulipanes…

Holanda es un gran conjunto, que lo tiene todo. Estamos hablando de buenos lanzadores, varios bateadores que le pegan a la bola con gran fortaleza, y considero que forma parte de los favoritos junto a República Dominicana, Estados Unidos y Japón, aunque el béisbol está lleno de sorpresas que obligan a esperar.

¿Se conformó el equipo tras la primera ronda?

Nunca hubo un sentimiento conformista, y lo demuestra que logramos jugar bien hasta ayer contra Japón, a diferencia de hoy, cuando tuvimos un mal desempeño en todos los órdenes, dígase pitcheo, defensa y ofensiva.

Limitaciones…

Este es un equipo mayoritariamente joven, con solo algunas figuras de experiencia en eventos de primera fuerza, y tenemos que seguir trabajando, no importa quién sea el director. Lo más importante es elevar el nivel de nuestro béisbol, porque se aprecia diferencia en relación con los equipos que conforman la vanguardia actual.

Realidades…

Abundan limitaciones técnicas, es imprescindible trabajar fuerte en el área de los lanzadores, que aún no está a la altura necesaria para torneos como este, y la defensa también muestra deficiencias que debemos erradicar, pero son situaciones que requieren hacerlo todo mejor desde las categorías inferiores.

Lo inmediato…

Lo único que puedo asegurar es que voy a seguir trabajando en la pelota. Llegar a Granma e incorporarme en función del equipo que me dio el campeonato. El béisbol es mi vida y no me imagino fuera de un terreno, así que mi objetivo es estar vinculado a él mientras las fuerzas me acompañen para aportar.

CUBA EN EL CLÁSICO Primera ronda: Cayó ante Japón (6-11) y superó a China (6-0) y Australia (4-3). Segunda ronda: Perdió con Israel (1-4), Japón (5-8) y Holanda (1-14).

(Tomado de Jit)