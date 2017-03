Cuba pierde con Japón 6 x 11 (Ver jugada x jugada)

Si desea compartir…

Tokio, Japón 7 mar (ACN) Cuba perdió seis carreras por 11 el juego inaugural del IV Clásico Mundial de Béisbol frente al elenco anfitrión, Japón, titulares de las dos primeras ediciones de la lid.

En el primer capítulo los peloteros de la Isla saludaron al abridor Ayumu Ishikawa con dos corredores en circulación sin out, jit de Roel Santos dentro del cuadro y base para Alexander Ayala por error del antesalista Nobuhiro Matsuda.

La oportunidad no supo aprovecharse pues Frederick Cepeda bateó para doble play y después de una base por bolas para Alfredo Despaigne, William Saavedra roleteó por la tercera almohadilla.

En la parte baja de este episodio, con dos out, el jardinero central Norichika Aoki conectó doblete hacia la banda izquierda y llegó a home con la primera carrera del juego impulsado por el imparable a la pradera derecha del cuarto bate Yoshitomo Tsutsgo.

El lanzador cubano Noelvis Entenza salió del aprieto por excelente fildeo de Santos a un batazo largo al jardín central de Hayato Sakamoto.

La tanda de la Isla fue silenciada en la segunda entrada en la que Ishikawa solo necesitó nueve envíos para retirar a Yurisbel Gracial, Carlos Benítez y Frank Camilo Morejón.

Sin embargo Entenza no corrió con igual suerte y explotó luego de dos inatrapables de los nipones Matsuda y Seiji Kobayashi, quienes provocaron su sustitución por Yoanni Yera, que evitó ampliar el marcador.

A la altura del tercer inning los de la Mayor de las Antillas empataron la pizarra por combinación de un doblete de Yoelkis Céspedes, que anotó por sacrificio de Santos en toque de bola por la inicial y un largo elevado al jardín central de Alexander Ayala, fildeado por Nori Aoki, único de la nómina japonesa que juega en Grandes Ligas con los Astros de Houston.

Yera dominó a los tres bateadores de turno en el tercer capítulo del choque, realizado en el Tokio Dome, estadio beisbolero con capacidad para 55 mil personas.

Los Samuráis se fueron arriba en la cuarta entrada por jit de Matsuda, que llegó a segunda gracias a un sacrificio de Kobayashi y más tarde al home por un controversial batazo de Tetsuto Yamada, que inicialmente fue decretado jonrón pero por un reclamo de Cuba quedó doblete.

En el quinto episodio el marcador se abrió mucho más a favor de los anfitriones, quienes fabricaron un racimo de cinco anotaciones, suficientes para sacar de la lomita a Yera y luego a los relevistas José Ángel García y Raidel Martínez, que no pudieron aguantar la ofensiva nipona.

Carlos Martí, le entregó el box a Jonder Martínez, que finalmente logró el tercer out de esta entrada, en la que el picheo cubano se mostró muy por debajo de las exigencias.

En el sexto inning la alineación antillana no fue productiva, pero en el séptimo marcaron tres, una por jonrón de Alfredo Despaigne y dos por jit impulsor de Guillermo Avilés, que trajo para la goma a Saavedra y Gracial, autores de un sencillo y un doblete, respectivamente.

Los japoneses ripostaron en ese episodio y ampliaron la ventaja a nueve carreras por cuatro al conectar Tsutsugo cuadrangular con hombre en base.

En el octavo episodio Cuba volvió a meterse en el juego al sumar dos más por combinación de un jit de Despaigne y otro doblete de Gracial, pero Japón respondió con otras dos anotaciones más para concluir el pleito con 11 carreras.

A las 10 de la noche, hora de Cuba, los dirigidos por Carlos Martí se enfrentarán a la selección de China.

ANOTACIONES POR ENTRADA

Estadio Tokio Dome

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Cuba 0 0 1 0 0 0 3 2 0 6 11 3

Japón 1 0 0 1 5 0 2 2 – 11 14 1

G: Ayumu Ishikawa

P: Yoannis Yera.

Alineación de Cuba: Roel Santos (cf), Alexander Ayala (ss), Frederich Cepeda (bd), Alfredo Despaigne (lf), William Saavedra (1b), Yurisbel Gracial (3b), Carlos Benítez (2b), Frank Camilo Morejón (r) y Yoelkis Céspedes (rf). Lanzador abridor: Noelvis Entenza.

Alineación de Japón: Tetsuto Yamada (bd), Ryosuke Kikuchi (2B), Norichika Aoki (CF), Yoshitomo Tsutsugo (LF), Sho Nakata (1B), Hayato Sakamoto (SS), Seiya Suzuki (RF), Nobuhiro Matsuda (3B) y Seiji Kobayashi (r). Lanzador abridor: Ayumu Ishikawa.

Jugada por jugada, en cada inning

1ER. INNING

Cuba al bate: Santos logra infield hit por el campocorto; Ayala se embasa por error del antesalista; Con hombres en 1b y 2b, Cepeda roletea duro por la intermedia que sirve para sacar dos outs; Despaigne recibe boleto; Con hombres en 1b y 3b, Saavedra retirado en rolata a la antesala.

Japón al bate: Yamada falla en elevado a la intermedia; Kikuchi se poncha; Aoki pega tubey con batazo contra las cercas del lf; Tsutsugo pega imparable al rf y empuja la primera carrera para los nipones; Nakata recibe boleto; VISITA AL LANZADOR; Sakamoto sale en línea larga al cf, bien fildeada por Santos.

2DO. INNING

Cuba al bate: Gracial y Benitez salen en rolatas al camarero; Morejón falla en arrastrado al torpedero.

Japón al bate: Suzuki retirado en elevado a 2b; Matsuda logra sencillo al cf y luego se roba la intermedia; Kobayashi suelta imparable al cf; CAMBIO DE LANZADOR: el zurdo Yoannis Yera reemplaza a Entenza; Con hombres en las esquinas del diamante, Yamada pega roletazo por 3b, Matsuda es puesto out por el receptor; Kikuchi recibe boleto y se llenan las bases; Aoki falla en rolata al lanzador.

3ER. INNING

Cuba al bate: Céspedes logra doblete a la línea del lf; Santos toca la bola de sacrificio y avanza el corredor a la antesala; Ayala logra elevado larguísimo al cf y empuja el empate con fly de sacrificio; Cepeda se poncha.

Japón al bate: Tsutsugo retirado en rolata a 1b, por la vía 31; Nakata es out en línea al antesalista; Sakamoto sale en fly al camarero.

4TO INNING

Cuba al bate: Despaigne es out en arrastrado a la intermedia; Saavedra conecta línea sólida al cf, out en gran fildeo de Aoki; Gracial es out en línea también dura al lf.

Japón al bate: Suzuki es out en elevado al rf; Matsuda dispara sencillo al cf; Kobayashi toca la bola de sacrificio, es out en 1b, pero avanza el corredor a la intermedia; Yamada pega tubey al lf (se requirió ir al video) y empuja una carrera; Kikuchi roletea por la antesala y Gracial comete error en tiro a la inicial, los hombres quedan en las esquinas del diamante; Aoki pega larga conexión entre lf y cf, fildeado brillantemente por Santos.

5to. INNING

Nuevo lanzador por Japón: el derecho Takahiro Norimoto reemplaza a Ayumu Ishikawa.

Cuba al bate: Benítez falla en línea a 2b; Morejón recibe ponche; Céspedes es out en rolata al torpedero.

Japón al bate: Tsutsugo sale en fly al lf; Nakata recibe boleto y se roba la intermedia; Sakamoto conecta tubey por encima de la línea de 3b, empuja otra carrera y ancla en la intermedia;

CAMBIO DE LANZADOR: el derecho José Angel García sustituye a Yera; Susuki recibe base por bolas; Matsuda pega CUADRANGULAR por el lf, empuja tres carreras más; CAMBIO DE LANZADOR: Raidel Martínez reemplaza a José Ángel; Kobayashi toca la bola por 3b, Gracial tira mal a la inicial, el bateador llega a la intermedia; Yamada sale en rolata al torpedero; Kikuchi pega duro roletazo que pega al lanzador y sigue hacia el rf, empuja la 7ma. carrera; Aoki recibe boleto;

CAMBIO DE LANZADOR: el derecho Jonder Martínez reemplaza a Raidel Martínez; Tsutsugo recibe boleto y se llenan las bases; Nakata sale en fly al 3b.

6TO. INNING

Cuba al bate: Santos falla en rolata al lanzador; Ayala es out en arrastrado a la intermedia; Cepeda retirado en roletazo al pitcher.

Japón al bate: Sakamoto recibe boleto y se roba la intermedia; Susuki se poncha; Matsuda recibe ponche; Kobayashi retirado en rolata al lanzador.

7MO. INNING

Cuba al bate: Despaigne logra jonrón por el rf; Saavedra conecta hit al cf; Gracial logra tubey contra las cercas del cf; Con hombres en 2b y 3b, Avilés (emergente por Benítez) suelta imparable al cf y empuja par de carreras; Yosvany Alarcón batea de emergente por Morejón y batea para doble play por la vía 643; Céspedes logra sencillo al cf; CAMBIO DE LANZADOR: el zurdo Toshida Okada reemplaza a Takahiro Norimoto; Jefferson Delgado empuña de emergente por Santos y se poncha.

Japón al bate: Yamada falla en elevado al rf; Kikuchi pega imparable al cf; Aoki retirado en fly al cf; Tsutsugoh pega cuadrangular y empuja par de carreras; Nakata falla en elevado al cf.

8VO INNING

CAMBIO DE LANZADOR: el derecho Yoshihisa Hirano reemplaza a Toshida Okada.

Cuba al bate: Ayala sale en rolata al torpedero; Cepeda recibió boleto; Despaigne suelta cañonazo al cf; Saavedra sale en rolata al torpedero; CAMBIO DE LANZADOR: el derecho Ryo Akiyoshi reemplaza a Yoshihisa Hirano; Con hombres en 3b y 2b, Gracial pega tubey contra las cercas del cf, empuja dos carreras; Avilés se poncha.

CAMBIO DE LANZADOR: el derecho Alaín Sánchez reemplaza a Jonder Martínez.

Japón al bate: Sakamoto pega doblete al cf; Ichikawa (por Susuki) sale en rolata al torpedero; Matsuda pega hit al cf, empuja otra carrera y llega a la intermedia por el tiro a home; Matsuda avanza a tercera porque se le mueve la bola al receptor cubano; Kobayashi logra fly al cf, con el cual anota desde la antesala el corredor; Yamada sale en fly al lf.

9NO. INNING

Cuba al bate: Alarcón pega hit al lf; Céspedes logra hit al cf; Manduley sale en fly al cf; Ayala falla en rolata de camarero a 1b; Cepeda recibe boleto; Con las bases llenas, Despaigne recibe ponche

(Tomado de ACN y Jit)