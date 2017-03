Los últimos escenarios ligueros serán verde y rojo

Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Todo cambia. Esa expresión toma vigencia a cada instante de la vida. Ahora sucedió en la liga superior de baloncesto, clasificación masculina, con la desaparición de la cima de los equipos Ciego de Ávila y Capitalinos, habituales inquilinos de los primeros escaños de la justa instaurada en 1993 y, por el orden, campeón y sub líder en la pasada versión.

Por supuesto, un cambio tan radical presupone el surgimiento de muchísimas especulaciones sobre la competencia cuyo clímax iniciará el venidero primero de abril; y concluirá cuando los pinareños, vestidos de verde, o los matanceros, de rojo, logre cuatro triunfos, pues la máxima extensión de la despedida está.

Los dos estrategas inmersos en la porfía pactada a siete cotejos debutan en la liza, así como en el segmento definitorio del evento anual. Los de la Atenas de Cuba le reglaron a Allen “La Máquina” Jemmott una victoria ante Villa Clara de 3×1 derrotas. Los marcadores: 97×94-91×80-63×76-78×74). Mientras, los de la Princesa le propiciaron similar bienestar Andrés “Tatica” González. Las puntuaciones:70×62-54×64-75×72-65×56 puntos.

Sobre el joven estratega yumurino difundió la versión digital del periódico Vanguardia de Villa Clara: “Allen Jemmott fue un habilidoso jugador en la cancha y lo ha sido otro tanto esta temporada desde la banca. Buscó colarse en la semifinal de la Liga Superior, con su Matanzas, a través de un juego de potencia, eficaz. Una vez allí, supo que le tocaba la más fea —los favoritos Lobos— pero arrancaron con dos victorias en casa. “Solo una, de tres oportunidades”, se dijo antes del viaje a Santa Clara. Con el pase a la final, siendo una realidad, Jemmott dice tener sentimientos encontrados, dice que le faltan palabras por la emoción. Traga en seco: “Los muchachos supieron desde el primer día hacer un trabajo serio. Este es el resultado de tantos meses de trabajo”.

—¿La clave para derrotar a Villa Clara?

—La disposición. Antes que nada mis respetos para el equipo villaclareño, que no por gusto fue el mejor equipo en la etapa regular, pero nada, los play off fueron otra cosa y supimos descubrir la clave, que es la disposición, la buena defensa y contraatacarlos rápido, porque este Villa Clara usa mucho la velocidad. Sucede que los que mejor preparados estén en la cancha son los que se llevan el triunfo y aquí estamos.

—¿Cómo fue dirigir a excompañeros de la selección, como William Granda o Dany Torriente?

—Fácil, porque son muy positivos. Saben cómo yo pienso. De hecho, fui capitán de la selección muchos años, y ellos estaban ahí. Como atleta, siempre fui un ejemplo, por eso fui capitán, y predicaba con el ejemplo, la disciplina y la entrega. Desde que llegaron a acá, yo no me llamo Allen Jemmott, yo me llamo para todos, profesor Jemmott. Y lo han hecho, exigiéndose, y siendo los dos, los primeros.

—¿Pinar, el rival de la final?

Hay un dicho viejo, que dice que cuando se gana no se cambian muchas cosas. De hecho, por eso llegamos a la final. No habrá mucho que variar, solamente seguir trabajando sobre las deficiencias que mostramos, y que salga el resultado.

—Habrá cambios en la dirección del Cuba de básquet, ¿cree que con esta actuación se lo haya ganado?

—Ahora mismo estoy pensando en Matanzas, enfocado en los míos. Si viene un equipo nacional, bienvenido, pero ahora mismo no puedo pensar en algo más. Ir al Nacional sería un logro más, voy a estar donde la Revolución me necesite. Enfocado en Matanzas, porque soy matancero, pero si me mandan a la Nacional, también soy cubano.

Andresito

A los pinareños les tocó abrir en casa de los pluri campeones giradillos en el rectángulo la mariposa de la universidad del deporte. Andresito consiguió el objetivo de alcanzar una victoria. La segunda le resultó esquiva al técnico, entre otros detalles porque sus jugadores olvidaron las máximas que indican mantener un juego organizado hasta en los peores momentos; y prestaron atención las discutidas sanciones de los árbitros.

Tras la jornada dijo: “Regreso complacido, no satisfecho. Pudimos ganar el segundo partido. Los muchachos se descontrolaron porque están poco acostumbrados a enfrentar ambientes tan hostiles. Mi intención era ganar uno, pero tuve la opción de ligar el otro. Pienso que la federación debe hablar con loso silbantes. De todas maneras, tenemos una posición ventajosa pues jugamos en casa. Así fue, los vueltabajeros golpearon dos veces a los azules en la sala 19 de noviembre y lograron, por primera vez, el visado para la disputa por el título”.

La meditación es amiga inseparable de los eventos sociales. Son aún tenues los pareceres sobre el desenlace final del evento, porque la conclusión de un clásico, además de calificación, exige al competidor otras alturas que ninguno de los jugadores involucrados ha demostrado claramente debido a que responden a la categoría jugadores en proceso de formación. Y, por lo tanto, son poco expertos para desempeñarse en las encrucijadas propias de un foro de lujo.